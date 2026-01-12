মোস্তাফিজ ইস্যুতে প্রশ্ন করায় বিরক্ত হলেন মোহাম্মদ নবি

ক্রীড়া ডেস্ক
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) গতকাল আলোচনায় ছিলেন মোহাম্মদ নবি ও তাঁর ছেলে হাসান ইসাখিল। ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে নোয়াখালী এক্সপ্রেসকে ৪১ রানের জয় এনে দিতে সামনে থেকেই নেতৃত্ব দিয়েছেন বাপ-বেটা। বাইশ গজে দারুণ পারফরম্যান্সের পর সংবাদ সম্মেলনে হাজির হন তাঁরা দুজন।
মাঠ ও মাঠের বাইরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নবি ও ইসাখিলকে প্রশ্ন করেছেন সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের প্রেস কনফারেন্স রুমে উপস্থিত সাংবাদিকেরা। সব প্রশ্নের উত্তর ঠিকঠাক দিয়েছেন এই দুই আফগান ক্রিকেটার। কিন্তু মোস্তাফিজুর রহমানের প্রসঙ্গ উঠে আসতেই রেগে যান নবি। অল্প কথায় এই প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান এই তারকা অলরাউন্ডার।
মোস্তাফিজকে এভাবে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া হলো। খেলার সঙ্গে রাজনীতিকে মেশানো কতটা যৌক্তিক–এই প্রশ্নের জবাবে নবি বলেন, ‘মোস্তাফিজ একজন ভালো বোলার। কিন্তু রাজনীতি নিয়ে আমি কী বলতে পারি। রাজনৈতিক ইস্যুতে কেন কথা বলব? এটা তো আমার সঙ্গে সম্পর্কিত না। এটা কেমন প্রশ্ন করছো তুমি? দুঃখিত আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না।’
উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীর ক্ষোভের মুখে পড়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্দেশে মোস্তাফিজকে ২০২৬ আইপিএলের দল থেকে বাদ দেয় কলকাতা নাইট রাইডার্স। বিষয়টি নিয়ে বিসিসিআইয়ের সঙ্গে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। এক মোস্তাফিজের নিরাপত্তা নিয়েই যেখানে শঙ্কা, সেখানে গোটা দল কীভাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারত যাবে সেটা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিসিবি। ছোট সংস্করণের বিশ্বকাপ খেলতে প্রতিবেশি দেশে দল পাঠাবে না বলে অনড় সংস্থাটি।
