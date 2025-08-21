Ajker Patrika
রোহিত-কোহলির হঠাৎ ‘গায়েব’ হওয়ার ব্যাখ্যা দিল আইসিসি

ক্রীড়া ডেস্ক    
মার্চে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জয়ের পর রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির উদযাপন। ছবি: সংগৃহীত

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ও টেস্ট থেকে অবসরের পর বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মা এখন ব্যস্ত ওয়ানডে নিয়ে। ওয়ানডেতে রোহিত-কোহলি সবশেষ খেলেছেন এ বছরের ৯ মার্চ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে। যত আগেই ওয়ানডে খেলুন না কেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিংয়ে তাঁদের নাম তো থাকবে। কিন্তু তাঁরা হঠাৎই ‘গায়েব’ হয়ে যান।

প্রত্যেক সপ্তাহের বুধবার আইসিসি ছেলেদের ক্রিকেটারদের সাপ্তাহিক র‍্যাঙ্কিং হালনাগাদ করে। র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রকাশ করা হয় শীর্ষ ১০০ ক্রিকেটারের নাম। কিন্তু গতকাল ওয়ানডেতে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা ১০০-এর তালিকায় প্রথমে ছিল না রোহিত-কোহলির নাম। রোহিতের পরিবর্তে দুইয়ে ছিল বাবর আজমের নাম। আর চারে কোহলির জায়গায় ছিল চরিত আসালাঙ্কার নাম। পরে জানা গেছে, টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে রোহিত-কোহলির নাম প্রথমে ছিল না আইসিসির র‍্যাঙ্কিংয়ে। সূত্রের বরাতে উইজডেনকে আইসিসি বলেছে, ‘এই সপ্তাহের র‍্যাঙ্কিংয়ে বেশ কিছু ইস্যু তৈরি হয়েছে। সেগুলো নিয়ে এখন তদন্ত চলছে।’

কয়েক ঘণ্টা পর রোহিত-কোহলির নাম আইসিসির হালনাগাদ করা র‍্যাঙ্কিংয়ে দেখা গেছে। ৭৫৬ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ওয়ানডেতে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে দুইয়ে রোহিত। চারে থাকা কোহলির রেটিং পয়েন্ট ৭৩৬। ৭৮৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ওয়ানডে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন শুবমান গিল। তিনে থাকা বাবর আজমের রেটিং পয়েন্ট ৭৩৬। বাবর সবশেষ ওয়ানডে খেলেছেন কদিন আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে। উইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ওয়ানডে মিলে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছিল ৫৬ রান।

আইসিসি র‍্যাঙ্কিং থেকে নাম উধাও হয়ে যাওয়া নতুন কিছু নয়। গত বছর সাকিবের নাম সরিয়ে ফেলেছিল ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা। সাকিব বাংলাদেশের জার্সিতে সবশেষ খেলেছেন গত বছরের অক্টোবরে। কানপুরে ভারতের বিপক্ষে সেই টেস্টের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সাকিবের ফেরার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে বারবার। যদিও সেটা আলোর মুখ দেখেনি। বর্তমানে বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনসের হয়ে খেলছেন।

আইসিসির সাদা বলের ইভেন্ট আগামী বছর ভারত-শ্রীলঙ্কায় হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। কিন্তু অবসর নেওয়ায় রোহিত-কোহলি এই টুর্নামেন্টে থাকছেন না। ২০২৭ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপেও ভারতের এই দুই তারকা ক্রিকেটারের খেলা, না খেলা নিয়ে শোনা যাচ্ছে নানা কথাবার্তা। এই রোহিতের অধিনায়কত্বে এ বছর ভারত জেতে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও ভারত জিতেছিল তাঁর নেতৃত্বে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটআইসিসিটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
