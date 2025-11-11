বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড টেস্টে অভিষেক হয়ে গেল অস্ট্রেলিয়ার এক আম্পায়ারেরও

ক্রীড়া ডেস্ক
সিলেটে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্টটা যেন ‘অভিষেকে’র টেস্ট। এক বাংলাদেশি ও দুই আইরিশ ক্রিকেটার আজই প্রথমবারের মতো টেস্টে খেলতে নেমেছেন। তাঁদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার এক আম্পায়ারেরও অভিষেক হয়ে গেছে।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আম্পায়ারিং স্যাম নোগাস্কির জন্য একেবারে নতুন নয়। এর আগে ছেলেদের ক্রিকেটে ২৫ ওয়ানডে ও ৪২ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে আম্পায়ারিং করেছেন তিনি। মেয়েদের ক্রিকেটেও ৪ ওয়ানডে ও ২৫ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতেও আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু সিলেট টেস্ট দিয়ে আজ ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে প্রথমবারের মতো আম্পায়ারিং করছেন তিনি। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড প্রথম টেস্টে অজি এই আম্পায়ার আছেন মাঠের আম্পায়ারের দায়িত্বে। তাঁর সঙ্গে মাঠের আম্পায়ার হিসেবে কাজ করছেন পাকিস্তানের আহসান রাজা। টিভি আম্পায়ারের দায়িত্বে আছেন ইংল্যান্ডের রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ। চতুর্থ আম্পায়ার হিসেবে কাজ করছেন বাংলাদেশের তানভীর আহমেদ। ম্যাচ রেফারি সিলেট টেস্টের ম্যাচ রেফারি।
বাংলাদেশি বাঁহাতি স্পিনার হাসান মুরাদ আজ প্রথমবারের মতো টেস্ট খেলতে নামছেন। আয়ারল্যান্ডের নিলের মতো তাঁর সতীর্থ ক্যাড কারমাইকেলেরও ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে অভিষেক হয়েছে। তিন ক্রিকেটারের অভিষেকের ম্যাচে মুশফিকুর রহিম তাঁর ক্যারিয়ারের ৯৯তম টেস্ট খেলছেন। টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে আয়ারল্যান্ড রানের খাতা খোলার আগেই প্রথম উইকেট হারায়। কিন্তু বাংলাদেশের পিচ্ছিল ফিল্ডিংয়ের সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগাচ্ছে আইরিশরা। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ২৩.২ ওভারে ১ উইকেটে ৮২ রান করেছে আয়ারল্যান্ড। স্টার্লিং ও কারমাইকেল ৫২ ও ২৪ রানে ব্যাটিং করছেন।
মুশফিক তাঁর ক্যারিয়ারের শততম টেস্ট খেলবেন মিরপুরে। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ১৯ নভেম্বর মিরপুরে শুরু হবে। ২৭ ও ২৯ নভেম্বর প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি হবে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে। ২ ডিসেম্বর মিরপুরে হবে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি।
হামজা চৌধুরী এখন বাংলাদেশের। এক বছর আগেও কথাটি ভাবতে অকল্পনীয় লাগত। সেই স্বপ্ন সত্যি হয়েছে গত ডিসেম্বরে। বাংলাদেশের জার্সিতে এরই মধ্যে পাঁচ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন তিনি। বাংলাদেশে যখন আসেন, প্রতিবারই সমর্থকেরা আপন করে নেন ইংল্যান্ড প্রবাসী এই মিডফিল্ডারকে। তা এখনো অবাস্তব লাগে তাঁর কাছে।১১ মিনিট আগে
হামজা চৌধুরী এখন বাংলাদেশের। এক বছর আগেও কথাটি ভাবতে অকল্পনীয় লাগত। সেই স্বপ্ন সত্যি হয়েছে গত ডিসেম্বরে। বাংলাদেশের জার্সিতে এরই মধ্যে পাঁচ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন তিনি। বাংলাদেশে যখন আসেন, প্রতিবারই সমর্থকেরা আপন করে নেন ইংল্যান্ড প্রবাসী এই মিডফিল্ডারকে। তা এখনো অবাস্তব লাগে তাঁর কাছে।
ভারতের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ ও নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলতে গতকাল ঢাকায় আসেন হামজা। এখনো জাতীয় দলের হয়ে অনুশীলনে নামেননি। সাতসকালে আজ টেলিকম কোম্পানি রবি তাঁকে শুভেচ্ছাদূত হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়। সেই অনুষ্ঠানে সমর্থকদের ভালোবাসা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে হামজা জানান, বাবা-মায়ের মুখে হাসি দেখাটাই প্রাপ্তি তাঁর কাছে। বাংলাদেশের তারকা মিডফিল্ডার বলেন, ‘সত্যি বলতে এখনো পরাবাস্তব মনে হয়। আমি শুধু চাই এই দেশের অংশ হয়ে এবং যেকোনোভাবে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করে গর্বিত হতে। বিশেষ করে আমার বাবা-মায়ের জন্য। আমার বাবা এই দেশেই জন্মেছেন ও বড় হয়েছেন। তাই তাদের মুখে সেই হাসিটা দেখতে পাওয়াটাই আমার আসল প্রাপ্তি। প্রত্যেক সন্তানই চায় তার বাবা-মাকে গর্বিত করতে। আমি ভাগ্যবান যে পুরো জাতিকেই গর্বিত করতে পারছি।’
এবার অবশ্য একাই এসেছেন হামজা, ‘আমি যে ভালোবাসা পাই, সেটা খুব ভালোভাবে লালন করি। চেষ্টা করি সেই ভালোবাসা ও সমর্থনটা সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে। এটা তাদেরও বারবার এখানে ফিরে আসার ইচ্ছে জাগায়। যখনই আমি বাংলাদেশ ছাড়ি, আমার বাচ্চারা বলে তারা বাংলাদেশে ফিরতে চায়। তাই ইনশা আল্লাহ, তারা মার্চে আবার ফিরে আসবে।’
জাতীয় স্টেডিয়ামে ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। একই ভেন্যুতে ১৮ নভেম্বর লড়বে ভারতের বিপক্ষে। গত মার্চে শিলংয়ে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হয়েছে হামজার।
সিলেটে আজ শুরু হলো বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। বাংলাদেশ সফরে তিনটি টি-টোয়েন্টিও খেলবে আইরিশরা। কিন্তু সিরিজের মাঝপথে বড় দুঃসংবাদ পেল আয়ারল্যান্ড। তাদের এক তারকা ক্রিকেটার ছিটকে গেছেন বাংলাদেশ সিরিজ থেকে।
হাঁটুর চোটে পড়ে বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল থেকে ছিটকে গেছেন রস অ্যাডাইর। আয়ারল্যান্ডের জার্সিতে এখন পর্যন্ত কেবল ১৩ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন তিনি। ২৮.৮৪ গড় ও ১৪২.০৪ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ৩৭৫ রান। একটি করে সেঞ্চুরি ও ফিফটি রয়েছে তাঁর। আবুধাবিতে গত বছরের সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৫৮ বলে ৫ চার ও ৯ ছক্কায় ১০০ রানের ইনিংস খেলেছিলেন অ্যাডাইর।
অ্যাডায়ারের ছিটকে যাওয়া দলের জন্য বড় ধাক্কা বলে মনে করছেন ক্রিকেট আয়ারল্যান্ডের জাতীয় নির্বাচক অ্যান্ড্রু হোয়াইট। বাংলাদেশ সিরিজ থেকে তারকা ক্রিকেটার অ্যাডায়ার ছিটকে যাওয়ার প্রসঙ্গে হোয়াইট বলেন, ‘বাংলাদেশ সফরের ঠিক আগে রসকে হারানো খুবই হতাশাজনক। টি-টোয়েন্টিতে ওপেনার হিসেবে সে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, ২০২৫ সালে সুযোগ পেয়ে সেটা প্রমাণ করেছিল সে। বাংলাদেশে তার খেলা দেখতে উন্মুখ হয়ে ছিলাম।’ অ্যাডায়ারের পরিবর্তে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে যোগ দেবেন জর্ডান নিল। সিলেটে আজ বাংলাদেশ টেস্ট দিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে অভিষেক হয়ে গেল নিলের।
হাসান মুরাদের অভিষেকের দিনে দুই পেসার ও তিন স্পিনার নিয়ে একাদশ সাজিয়েছে বাংলাদেশ। মুরাদের সঙ্গে স্পিন আক্রমণে থাকছেন মেহেদী হাসান মিরাজ ও তাইজুল ইসলাম। যাঁদের মধ্যে মিরাজ স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার। অধিনায়ক শান্ত ও মুমিনুল হকও খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে কাজ করতে পারেন। পেস আক্রমণে আছেন নাহিদ রানা ও হাসান মাহমুদ। লিটন দাস উইকেটরক্ষকের দায়িত্বে আছেন।
সিলেট টেস্টে এক বাংলাদেশি ও আয়ারল্যান্ডের দুই ক্রিকেটারের অভিষেক হয়েছে। বাংলাদেশি বাঁহাতি স্পিনার হাসান মুরাদ আজ প্রথমবারের মতো টেস্ট খেলতে নেমেছেন। আয়ারল্যান্ডের নিলের মতো তাঁর সতীর্থ ক্যাড কারমাইকেলেরও ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে অভিষেক হয়েছে। তিন ক্রিকেটারের অভিষেকের ম্যাচে মুশফিকুর রহিম তাঁর ক্যারিয়ারের ৯৯তম টেস্ট খেলছেন। শততম টেস্ট তিনি খেলবেন মিরপুরে। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ১৯ নভেম্বর মিরপুরে শুরু হবে। ২৭ ও ২৯ নভেম্বর প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি হবে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে। ২ ডিসেম্বর মিরপুরে হবে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি।
ডান দিকে ঠিক সময়ে ঝাঁপও দিয়েছেন মেহেদী হাসান মিরাজ। তুলনামূলক কঠিন হলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এ ধরনের ক্যাচ অবশ্যই ধরা উচিত। কিন্তু মিরাজ সেটা তালুবন্দী করতে পারেননি। উপরন্তু চোট পেয়ে মাঠের বাইরে চলে যেতে হয়েছে বাংলাদেশের তারকা এই অলরাউন্ডারকে।
সিলেটে আজ সিরিজের প্রথম টেস্টের ইনিংসের ষষ্ঠ ওভারের ঘটনা। ওভারের দ্বিতীয় বলে নাহিদ রানাকে ব্যাকফুটে খেলতে যান পল স্টার্লিং। গালি অঞ্চলে দাঁড়িয়ে থাকা মিরাজ ডান দিকে ঝাঁপিয়েও বলের নাগাল পাননি। তাঁর হাত থেকে এরপর ঝরতে থাকে রক্ত। তৎক্ষণাৎ ফিজিও এসে দেখার পর মাঠ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন মিরাজ। তাঁর আগে এমনটি হয়েছে তাইজুলের সঙ্গে। ইনিংসের চতুর্থ ওভারের চতুর্থ বলে হাসান মাহমুদের অফ স্টাম্পের বাইরের বল টেনে লেগে খেলতে যান ক্যাড কারমাইকেল। ডিপ মিডউইকেটে দাঁড়িয়ে থাকা তাইজুল ক্যাচ মিস করেছেন। ডান হাতে ব্যথা পেয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি। তাইজুলের পরিবর্তে বদলি ফিল্ডার হিসেবে নামেন জাকের আলী অনিক।
চোট পাওয়া তাইজুল কিছুক্ষণ পর ফিরে এসেছেন। মিরাজ-তাইজুলের পাশাপাশি ক্যাচ ছেড়েছেন সাদমান ইসলামও। ইনিংসের পঞ্চম ওভারের চতুর্থ বলে দ্বিতীয় স্লিপে বল হাতে পেয়েও ধরে রাখতে পারেননি সাদমান। স্টার্লিং এবার যখন জীবন পেয়েছেন, তখন তাঁর রান ছিল ১০। মিরাজের কাছে যখন ফের জীবন পেয়েছেন স্টার্লিং, তখনো তাঁর রান ১০। কারমাইকেলও ব্যক্তিগত ১০ রানের সময় জীবন পেয়েছেন।
সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক অ্যান্ড্রু বলবার্নি। তবে খেলা শুরু হতে না হতেই ধাক্কা খেয়েছে তাঁর দল। ইনিংসের চতুর্থ বলে অধিনায়ক বলবার্নিকে দারুণ এক ইনসুইংগারে এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন হাসান মাহমুদ। আম্পায়ার আউট দেওয়ার পর রিভিউ নিলেও কোনো কাজে আসেনি বলবার্নির। উপরন্তু দলের একটা রিভিউ নষ্ট করে গেলেন আইরিশ অধিনায়ক। বাংলাদেশের পিচ্ছিল ফিল্ডিংয়ের সুযোগ নিচ্ছে ০ রানে প্রথম উইকেট হারানো আয়ারল্যান্ড। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৮ ওভারে ১ উইকেটে ৩৪ রান করেছে আইরিশরা।
ডান দিকে ঠিক সময়ে ঝাঁপও দিয়েছেন মেহেদী হাসান মিরাজ। তুলনামূলক কঠিন হলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এ ধরনের ক্যাচ অবশ্যই ধরা উচিত। কিন্তু মিরাজ সেটা তালুবন্দী করতে পারেননি। উপরন্তু চোট পেয়ে মাঠের বাইরে চলে যেতে হয়েছে বাংলাদেশের তারকা এই অলরাউন্ডারকে।
সিলেটে আজ সিরিজের প্রথম টেস্টের ইনিংসের ষষ্ঠ ওভারের ঘটনা। ওভারের দ্বিতীয় বলে নাহিদ রানাকে ব্যাকফুটে খেলতে যান পল স্টার্লিং। গালি অঞ্চলে দাঁড়িয়ে থাকা মিরাজ ডান দিকে ঝাঁপিয়েও বলের নাগাল পাননি। তাঁর হাত থেকে এরপর ঝরতে থাকে রক্ত। তৎক্ষণাৎ ফিজিও এসে দেখার পর মাঠ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন মিরাজ। তাঁর আগে এমনটি হয়েছে তাইজুলের সঙ্গে। ইনিংসের চতুর্থ ওভারের চতুর্থ বলে হাসান মাহমুদের অফ স্টাম্পের বাইরের বল টেনে লেগে খেলতে যান ক্যাড কারমাইকেল। ডিপ মিডউইকেটে দাঁড়িয়ে থাকা তাইজুল ক্যাচ মিস করেছেন। ডান হাতে ব্যথা পেয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি। তাইজুলের পরিবর্তে বদলি ফিল্ডার হিসেবে নামেন জাকের আলী অনিক।
চোট পাওয়া তাইজুল কিছুক্ষণ পর ফিরে এসেছেন। মিরাজ-তাইজুলের পাশাপাশি ক্যাচ ছেড়েছেন সাদমান ইসলামও। ইনিংসের পঞ্চম ওভারের চতুর্থ বলে দ্বিতীয় স্লিপে বল হাতে পেয়েও ধরে রাখতে পারেননি সাদমান। স্টার্লিং এবার যখন জীবন পেয়েছেন, তখন তাঁর রান ছিল ১০। মিরাজের কাছে যখন ফের জীবন পেয়েছেন স্টার্লিং, তখনো তাঁর রান ১০। কারমাইকেলও ব্যক্তিগত ১০ রানের সময় জীবন পেয়েছেন।
সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক অ্যান্ড্রু বলবার্নি। তবে খেলা শুরু হতে না হতেই ধাক্কা খেয়েছে তাঁর দল। ইনিংসের চতুর্থ বলে অধিনায়ক বলবার্নিকে দারুণ এক ইনসুইংগারে এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন হাসান মাহমুদ। আম্পায়ার আউট দেওয়ার পর রিভিউ নিলেও কোনো কাজে আসেনি বলবার্নির। উপরন্তু দলের একটা রিভিউ নষ্ট করে গেলেন আইরিশ অধিনায়ক। বাংলাদেশের পিচ্ছিল ফিল্ডিংয়ের সুযোগ নিচ্ছে ০ রানে প্রথম উইকেট হারানো আয়ারল্যান্ড। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৮ ওভারে ১ উইকেটে ৩৪ রান করেছে আইরিশরা।
সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক অ্যান্ড্রু বলবার্নি। তবে খেলা শুরুর অল্প সময়ের মধ্যেই ধাক্কা খেয়েছে তাঁর দল। আইরিশদের রানের খাতা খোলার আগেই উদ্বোধনী জুটি ভেঙে দিয়েছেন হাসান মাহমুদ।
ইনিংসের প্রথম ওভারেই হাসান মাহমুদের হাতে বল তুলে দিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। ইনিংসের চতুর্থ বলে অধিনায়ক বলবার্নিকে দারুণ এক ইনসুইংগারে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন হাসান মাহমুদ। আম্পায়ার আউট দেওয়ার পর রিভিউ নিলেও কোনো কাজে আসেনি বলবার্নির। উপরন্তু দলের একটা রিভিউ নষ্ট করে গেলেন আইরিশ অধিনায়ক। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ২ ওভারে ১ উইকেটে ৫ রান করেছে আয়ারল্যান্ড।
টেস্টে সবশেষ বাংলাদেশ খেলেছে কলম্বোতে এ বছরের জুনে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। সেই ম্যাচ শেষেই শান্ত টেস্ট অধিনায়কত্ব ছেড়েছিলেন। সাড়ে চার মাস পর আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিলেট টেস্ট দিয়ে নেতৃত্বে ফিরলেন তিনি।তাঁর ফেরার ম্যাচে টেস্ট অভিষেক হলো হাসান মুরাদের। ২০২৩ সালে টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এশিয়ান গেমসে যে দুটি ম্যাচই খেলেছিলেন, দুটিই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অংশ।
হাসান মুরাদের অভিষেকের দিনে দুই পেসার ও তিন স্পিনার নিয়ে একাদশ সাজিয়েছে বাংলাদেশ। মুরাদের সঙ্গে স্পিন আক্রমণে থাকছেন মেহেদী হাসান মিরাজ ও তাইজুল ইসলাম। যাঁদের মধ্যে মিরাজ স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার। অধিনায়ক শান্ত ও মুমিনুল হকও খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে কাজ করতে পারেন। পেস আক্রমণে আছেন নাহিদ রানা ও হাসান মাহমুদ। লিটন দাস উইকেটরক্ষকের দায়িত্বে আছেন।
সিলেট টেস্ট দিয়ে আয়ারল্যান্ডের দুই ক্রিকেটারেরও অভিষেক হয়েছে। ক্যাড কারমাইকেল ও জর্ডান নিল দুজনের আগে ওয়ানডে খেলার অভিজ্ঞতা থাকলেও আজ তাঁদের টেস্ট অভিষেক হয়েছে। এই টেস্ট দিয়ে মুশফিকুর রহিম তাঁর ক্যারিয়ারের ৯৯তম টেস্ট খেলছেন। শততম টেস্ট তিনি খেলবেন মিরপুরে। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ১৯ নভেম্বর মিরপুরে শুরু হবে।
বাংলাদেশ একাদশ
নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), মাহমুদুল হাসান জয় সাদমান ইসলাম, মুমিনুল হক, মুশফিকুর রহিম, লিটন দাস, মেহেদী হাসান মিরাজ, তাইজুল ইসলাম, হাসান মাহমুদ, হাসান মুরাদ, নাহিদ রানা
আয়ারল্যান্ড একাদশ
অ্যান্ড্রু বলবার্নি (অধিনায়ক), পল স্টার্লিং, ক্যাডে কারমাইকেল, হ্যারি টেক্টর, কার্টিস ক্যাম্ফার, লরকান টাকার, জর্ডান নিল, অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন, ব্যারি ম্যাকার্থি, ম্যাথু হামফ্রেস, ক্রেগ ইয়াং
সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক অ্যান্ড্রু বলবার্নি। তবে খেলা শুরুর অল্প সময়ের মধ্যেই ধাক্কা খেয়েছে তাঁর দল। আইরিশদের রানের খাতা খোলার আগেই উদ্বোধনী জুটি ভেঙে দিয়েছেন হাসান মাহমুদ।
ইনিংসের প্রথম ওভারেই হাসান মাহমুদের হাতে বল তুলে দিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। ইনিংসের চতুর্থ বলে অধিনায়ক বলবার্নিকে দারুণ এক ইনসুইংগারে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন হাসান মাহমুদ। আম্পায়ার আউট দেওয়ার পর রিভিউ নিলেও কোনো কাজে আসেনি বলবার্নির। উপরন্তু দলের একটা রিভিউ নষ্ট করে গেলেন আইরিশ অধিনায়ক। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ২ ওভারে ১ উইকেটে ৫ রান করেছে আয়ারল্যান্ড।
টেস্টে সবশেষ বাংলাদেশ খেলেছে কলম্বোতে এ বছরের জুনে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। সেই ম্যাচ শেষেই শান্ত টেস্ট অধিনায়কত্ব ছেড়েছিলেন। সাড়ে চার মাস পর আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিলেট টেস্ট দিয়ে নেতৃত্বে ফিরলেন তিনি।তাঁর ফেরার ম্যাচে টেস্ট অভিষেক হলো হাসান মুরাদের। ২০২৩ সালে টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এশিয়ান গেমসে যে দুটি ম্যাচই খেলেছিলেন, দুটিই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অংশ।
হাসান মুরাদের অভিষেকের দিনে দুই পেসার ও তিন স্পিনার নিয়ে একাদশ সাজিয়েছে বাংলাদেশ। মুরাদের সঙ্গে স্পিন আক্রমণে থাকছেন মেহেদী হাসান মিরাজ ও তাইজুল ইসলাম। যাঁদের মধ্যে মিরাজ স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার। অধিনায়ক শান্ত ও মুমিনুল হকও খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে কাজ করতে পারেন। পেস আক্রমণে আছেন নাহিদ রানা ও হাসান মাহমুদ। লিটন দাস উইকেটরক্ষকের দায়িত্বে আছেন।
সিলেট টেস্ট দিয়ে আয়ারল্যান্ডের দুই ক্রিকেটারেরও অভিষেক হয়েছে। ক্যাড কারমাইকেল ও জর্ডান নিল দুজনের আগে ওয়ানডে খেলার অভিজ্ঞতা থাকলেও আজ তাঁদের টেস্ট অভিষেক হয়েছে। এই টেস্ট দিয়ে মুশফিকুর রহিম তাঁর ক্যারিয়ারের ৯৯তম টেস্ট খেলছেন। শততম টেস্ট তিনি খেলবেন মিরপুরে। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ১৯ নভেম্বর মিরপুরে শুরু হবে।
বাংলাদেশ একাদশ
নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), মাহমুদুল হাসান জয় সাদমান ইসলাম, মুমিনুল হক, মুশফিকুর রহিম, লিটন দাস, মেহেদী হাসান মিরাজ, তাইজুল ইসলাম, হাসান মাহমুদ, হাসান মুরাদ, নাহিদ রানা
আয়ারল্যান্ড একাদশ
অ্যান্ড্রু বলবার্নি (অধিনায়ক), পল স্টার্লিং, ক্যাডে কারমাইকেল, হ্যারি টেক্টর, কার্টিস ক্যাম্ফার, লরকান টাকার, জর্ডান নিল, অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন, ব্যারি ম্যাকার্থি, ম্যাথু হামফ্রেস, ক্রেগ ইয়াং
