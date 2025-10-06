Ajker Patrika
‘আফগানিস্তান এশিয়ার দ্বিতীয় সেরা দল না’

আফগানিস্তানকে এবার ধবলধোলাইয়ের লক্ষ্যে নামবে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি
এশিয়ার দ্বিতীয় সেরা দল আফগানিস্তান—২০২৫ এশিয়া কাপ শুরুর আগে থেকেই এমন কথা শোনা গেছে অনেকবার। বিশেষ করে সংস্করণ যখন টি–টোয়েন্টি, তখন তো তাদের সমীহ করতেই হয়। বিশ্বজুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে দাপট দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন রশিদ খান, মোহাম্মদ নবি, আজমতউল্লাহ ওমরজাইরা। সেই দলটিরই কি না টি–টোয়েন্টিতে এমন হতশ্রী পারফরম্যান্স!

৯ সেপ্টেম্বর আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে হংকংকে ৯৪ রানে উড়িয়ে এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করেছিল আফগানিস্তান। দারুণ শুরুর পর অনেকেই তখন আফগানদের সুপার ফোরে দেখতে পাচ্ছিলেন। আর সংযুক্ত আরব আমিরাত তো আফগানিস্তানের ‘দ্বিতীয় বাড়ি’। তবে আফগানদের ‘শনির দশা’ শুরু এখান থেকেই। বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে গ্রুপ পর্বেই থামতে হয়েছিল আফগানদের। রশিদ খানের নেতৃত্বাধীন আফগানিস্তানের ব্যর্থতার পালা চলতে থাকে বাংলাদেশ সিরিজেও। ৩–০ ব্যবধানে ধবলধোলাই হয়েছে বাংলাদেশের কাছে।

শারজায় গত রাতে সিরিজের তৃতীয় টি–টোয়েন্টিতে জাকের আলী অনিকের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের কাছে ৬ উইকেটে হেরে হোয়াইটওয়াশ হয়েছে আফগানরা। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে আফগানিস্তান প্রধান কোচ জনাথন ট্রটের কণ্ঠে ঝরেছে হতাশার বাণী। ট্রট বলেন, ‘এশিয়ার দ্বিতীয় সেরা দল! আসলে আমরা এমন অবস্থায় তো নেই। সামাজিক মাধ্যম ও গণমাধ্যমের সব আলোচনা যৌক্তিক নয়। আমাদের আরও ভালো করতে হবে। আমি চাইব একদম সেরা দল হতে। আরও উন্নতির প্রয়োজন আমাদের।’

প্রথম দুই টি–টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের সঙ্গে লড়াই করেছিল আফগানিস্তান। তবে চাপ সামলে বাংলাদেশ প্রথম ও দ্বিতীয় ম্যাচে পেয়েছে ৪ ও ২ উইকেটের জয়। গতকাল তৃতীয় টি–টোয়েন্টিতে ১৪৩ রানের পুঁজি নিয়ে লড়াইয়ের আভাস দিয়েছিল আফগানিস্তান। বিশেষ করে ১৪তম ওভারের পঞ্চম ও ষষ্ঠ বলে জাকের ও শামীম হোসেন পাটোয়ারীকে ফেরান মুজিব–উর–রহমান। কিন্তু পঞ্চম উইকেটে নুরুল হাসান সোহান ও সাইফ হাসানের ২৪ বলে ৩৫ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটিতে বাংলাদেশ ২ ওভার হাতে রেখেই জয় নিশ্চিত করে।

স্কোরবোর্ডে আশানুরূপ রান জমা করতে না পারাই মূলত আফগানিস্তানের এমন ভরাডুবির কারণ। উপরন্তু বাজে ফিল্ডিংয়ের খেসারতও তাদের দিতে হয়েছে। একদম লোপ্পা ক্যাচ আফগান ফিল্ডাররা হাতছাড়া করেছেন। একই সঙ্গে অনেক বাই রান তারা উপহার দিয়েছে বাংলাদেশকে। বোলিংটাও যে আফগানদের অনেক ভালো হয়েছে, ব্যাপারটা তেমনও নয়। তৃতীয় টি–টোয়েন্টিতে গতকাল বশির আহমেদ ও আব্দুল্লাহ আহমেদজাইয়ের মোট ৭ ওভারে ৮৮ রান নিয়েছে বাংলাদেশ। সিরিজে আফগানদের পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করতে গিয়ে ট্রট বলেছেন, ‘হতাশাজনক পারফরম্যান্স। বাজেভাবে হেরেছি। কিছু পরিবর্তন তো আসবেই। বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে দল সাজাচ্ছি। এমন দল বানাব, যারা ম্যাচ জেতাবে আমাদের।’

আফগানিস্তানকে গতকাল ৩–০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করে দেরাদুনের প্রতিশোধ নিয়েছে বাংলাদেশ। ২০১৮ সালে বাংলাদেশকে ৩–০ ব্যবধানে টি–টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই করেছিল আফগান। এই নিয়ে দুইবার আফগানিস্তানকে টি–টোয়েন্টি সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করেছে বাংলাদেশ। ২০২৩ সালে আফগানদের বিপক্ষে ২–০ ব্যবধানে টি–টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছিল বাংলাদেশ।

খেলাক্রিকেটআফগানিস্তান ক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
