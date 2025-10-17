Ajker Patrika
মেয়েদের টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম সেঞ্চুরি করা কে এই ব্যাটার

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ২১: ৪০
পাঞ্জাবের বিপক্ষে ব্যাটিং ঝড় তুলে মাত্র ৩৪ বলে সেঞ্চুরি করেছেন নাগভিরে। গড়েছেন মেয়েদের টি–টোয়েন্টিতে দ্রুততম সেঞ্চুরির বিশ্ব রেকর্ড। ছবি: এক্স
সিনিয়র উইমেন্স টি-টোয়েন্টি ট্রফিতে পাঞ্জাবের বোলারদের ওপর রীতিমতো ঝড় বইয়ে দিলেন কিরন নাভগিরে। একের পর এক বাউন্ডারি, ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে মেয়েদের স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম সেঞ্চুরির বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন মহারাষ্ট্রের এই ওপেনার।

নাগপুরে আগে ব্যাট করে ১১০ রান তোলে পাঞ্জাব। জবাবে নাভগিরে একাই করেন ১০৬ রান। তাঁর ৩৫ বলের অপরাজিত ইনিংসটি ১৪ চার ও সাতটি ছয়ে সাজানো। এই ইনিংস খেলার পথে ৩৪ বলে সেঞ্চুরি তুলে নেন নাভগিরে। মেয়েদের টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম সেঞ্চুরির আগের রেকর্ডটি ছিল সোফি ডিভাইনের। ৩৬ বলে তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগার ছুঁয়েছিলেন তিনি। ২০২১ সালে নিউজিল্যান্ডের ঘরোয়া টুর্নামেন্টে এই রেকর্ড গড়েন ডিভাইন।

এবার তাঁর রেকর্ডের দখল নিলেন নাভগিরে। তাঁর টর্নেডো ব্যাটিংয়ে ১২ ওভার ও ৯ উইকেট হাতে রেখে জয় তুলে নেয় মহারাষ্ট্র। দল জেতানোর পথে একাই ৯৪ শতাংশ রান করেন নাভগিরে। বিশ্ব রেকর্ড গড়ার দিনে ৩০২.৮৬ স্ট্রাইকরেটে ব্যাট করেন ৩১ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার। মেয়েদের টি-টোয়েন্টিতে এটাই প্রথম ৩০০ স্ট্রাইকরেটে সেঞ্চুরির রেকর্ড।

সিনিয়র উইমেন্স টি-টোয়েন্টি ট্রফির ২০২২ সালের আসরে ৩৫টি ছয় মারেন নাভগিরে। প্রতিযোগিতাটির ইতিহাসে এক আসরে এত বেশি ছয় মারতে পারেননি আর কেউ। মারকুটে ব্যাটিং করে সে বছরই ভারতীয় দলে অভিষেক হয় ৩১ বছর বয়সী ব্যাটারের। দেশের জার্সিতে ছয়টি ম্যাচ খেললেও ঘরোয়া লিগের পারফরম্যান্স টেনে আনতে পারেননি। রীতিমতো হতাশ করেছেন তিনি। ৪ ইনিংস ব্যাটিংয়ে নেমে করেন মাত্র ১৭ রান। এমন পারফরম্যান্সের পর দল থেকে বাদ পড়েন নাভগিরে।

