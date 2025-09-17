এখনো হোটেলে পাকিস্তান দল, ম্যাচ পিছিয়েছে এক ঘণ্টা

ক্রীড়া ডেস্ক
এশিয়া কাপে আরব আমিরাতের বিপক্ষে বাঁচা মরার লড়াইয়ে আজ মাঠে নামার কথা পাকিস্তানের। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ৮টায় শুরু হওয়ার কথা থাকলেও ম্যাচটি এক ঘণ্টা পিছিয়েছে। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিইও নিউজকে এমনটাই জানিয়েছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নাকভির উপদেষ্টা আমির মীর। এখনো টিম হোটেল ছেড়ে মাঠের উদ্দেশে বের হয়নি পাকিস্তান দল।
দিনজুড়ে ছিল অনিশ্চয়তা। পাকিস্তান কি সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে খেলবে, নাকি বয়কট করবে। নির্ধারিত সময়ের ম্যাচ শুরু হওয়ার ঘণ্টাখানেক আগেও যখন দল টিম হোটেল ছাড়েনি, তখন জোরাল হয় শঙ্কা। এমন নাটকের পর অবশেষে খেলতে রাজি হয়েছে পাকিস্তান।১ মিনিট আগে
চোটের কারণে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের নতুন মৌসুমের প্রথম ম্যাচে লামিনে ইয়ামালের খেলা নিয়ে শঙ্কা ছিল। সে শঙ্কাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হলো। এই উইঙ্গারকে ছাড়াই ইউরোপ সেরার মঞ্চে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিপক্ষে খেলতে নামবে বার্সেলোনা।১ ঘণ্টা আগে
আফগানিস্তানকে হারিয়ে সুপার ফোরের আশা জিইয়ে রেখেছে বাংলাদেশ। দলের এই জয়ে খুশি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলও। তবে তিনি বেশি খুশি দলের কৌশলগত পরিবর্তনে।১ ঘণ্টা আগে
‘বি’ গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানকে ৮ রানে হারিয়ে এশিয়া কাপের শেষ চারের আশা বাঁচিয়ে রেখেছে বাংলাদেশ। মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে জয়ের পর এবার র্যাঙ্কিংয়েও আফগানদের পেছনে ফেললো লিটন দাসের দল। একই সঙ্গে ব্যক্তিগত র্যাঙ্কিংয়ে সুখবর পেয়েছেন তানজিদ হাসান তামিম, জাকের আলী, তানজিম হাসান সাকিবরা।২ ঘণ্টা আগে