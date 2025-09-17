Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

এখনো হোটেলে পাকিস্তান দল, ম্যাচ পিছিয়েছে এক ঘণ্টা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯: ৪৬
পাকিস্তান-আমিরাত ম্যাচ পিছিয়েছে এক ঘণ্টা। ছবি: এক্স
পাকিস্তান-আমিরাত ম্যাচ পিছিয়েছে এক ঘণ্টা। ছবি: এক্স

এশিয়া কাপে আরব আমিরাতের বিপক্ষে বাঁচা মরার লড়াইয়ে আজ মাঠে নামার কথা পাকিস্তানের। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ৮টায় শুরু হওয়ার কথা থাকলেও ম্যাচটি এক ঘণ্টা পিছিয়েছে। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিইও নিউজকে এমনটাই জানিয়েছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নাকভির উপদেষ্টা আমির মীর। এখনো টিম হোটেল ছেড়ে মাঠের উদ্দেশে বের হয়নি পাকিস্তান দল।

বিস্তারিত আসছে...

বিষয়:

খেলাপাকিস্তানএশিয়া কাপক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

সম্পর্কিত

‘বয়কট নাটকের’ পর অবশেষে খেলবে পাকিস্তান

‘বয়কট নাটকের’ পর অবশেষে খেলবে পাকিস্তান

এখনো হোটেলে পাকিস্তান দল, ম্যাচ পিছিয়েছে এক ঘণ্টা

এখনো হোটেলে পাকিস্তান দল, ম্যাচ পিছিয়েছে এক ঘণ্টা

ইয়ামালকে নিয়ে শঙ্কাই সত্যি হলো

ইয়ামালকে নিয়ে শঙ্কাই সত্যি হলো

বাংলাদেশ দলে যেখানে উন্নতির জায়গা দেখছেন বুলবুল

বাংলাদেশ দলে যেখানে উন্নতির জায়গা দেখছেন বুলবুল