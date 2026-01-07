Ajker Patrika
ক্রিকেট

পিএসএল নিলামে নাম দিলেন যে ১০ বাংলাদেশি ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৭ জানুয়ারি ২০২৬, ২২: ৪৬
মোস্তাফিজুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত
মোস্তাফিজুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

মোস্তাফিজুর রহমান ইস্যুতে তোলপাড় চলছে ক্রিকেট বিশ্বে। সাম্প্রতিক টানাপোড়েনের জেরে কাটার মাস্টারকে ২০২৬ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) দল থেকে বাদ দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। নিলামে দল পাওয়ার পর বাদ পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই মন খারাপ ছিল মোস্তাফিজের। তবে মন ভালো করার উপকরণ পেতেও বেশি সময় লাগল না তাঁর।

পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) নতুন পর্বের জন্য নাম নিবন্ধন করিয়েছেন ১০ জন বাংলাদেশি ক্রিকেটার। এদের মধ্যে মোস্তাফিজ অন্যতম। প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ডেইলি পাকিস্তান। বাঁ হাতি পেসার ছাড়াও বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে নাম নিবন্ধন করিয়েছেন সাকিব, রিশাদ হোসেন, তানজিদ হাসান তামিম, তাসকিন আহমেদদের মতো ক্রিকেটাররা।

সবার চেয়ে মোস্তাফিজকে পেয়ে যেন একটু বেশই উচ্ছ্বসিত পিএসএল কর্তৃপক্ষ। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ সে প্রমাণই দিচ্ছে। এই পেসারের একটি ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, ‘ব্যাটাররা সাবধান। মোস্তাফিজ পিএসএলে নতুন এক অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছেন। পিএসএলের নতুন পর্বে যোগ দেবেন ফিজ।’

পিএসএলের অভিজ্ঞতা মোস্তাফিজের জন্য নতুন নয়। এর আগে ২০১৮ সালের আসরেও পাকিস্তানের ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টটিতে খেলেছেন তিনি। সেবার লাহোর কালান্দার্সের হয়ে ৫ ম্যাচে নিয়েছিলেন ৪ উইকেট। ৭ বছর পর পিএসএলে প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় মোস্তাফিজ।

৮ দল নিয়ে পিএসএলের নতুন পর্ব শুরু হবে আগামী ২৩ মার্চ। ৩ মে টুর্নামেন্টের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত নাম নিবন্ধনের সুযোগ থাকছে ক্রিকেটারদের জন্য। পিএসএলের সবশেষ আসরের চ্যাম্পিয়ন লাহোর কালান্দার্স। সেবার দলটির হয়ে খেলেছিলেন সাকিব আল হাসান, রিশাদ, মেহেদি হাসান মিরাজরা।

বিষয়:

বাংলাদেশখেলাক্রিকেটপিএসএলমোস্তাফিজুর রহমান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘চাইলে বাংলাদেশে ভেনেজুয়েলায় ট্রাম্পের আচরণ অনুসরণ করুন, কিন্তু খেলোয়াড় কেন বলির পাঁঠা’

বাংলাদেশিদের যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে দিতে হবে ভিসা বন্ড, নতুন মার্কিন নিয়ম

উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান, যা থাকছে সফরসূচিতে

যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ, আটলান্টিকে তেলের ট্যাংকার পাহারা দেবে রাশিয়ার যুদ্ধজাহাজ

নিখোঁজ এনসিপি সদস্য ওয়াসিমের সন্ধান মিলল মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

তারেক রহমানের অনুরোধে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন হাসনা মওদুদ

তারেক রহমানের অনুরোধে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন হাসনা মওদুদ

ঘুষের লাখ টাকাসহ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আটক

ঘুষের লাখ টাকাসহ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আটক

যেভাবে কপালে আঘাত পেয়েছেন মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী

যেভাবে কপালে আঘাত পেয়েছেন মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী

‘চাইলে বাংলাদেশে ভেনেজুয়েলায় ট্রাম্পের আচরণ অনুসরণ করুন, কিন্তু খেলোয়াড় কেন বলির পাঁঠা’

‘চাইলে বাংলাদেশে ভেনেজুয়েলায় ট্রাম্পের আচরণ অনুসরণ করুন, কিন্তু খেলোয়াড় কেন বলির পাঁঠা’

ভারতে খেলার ব্যাপারে ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে বিসিবির নীতিনির্ধারকদের সভা

ভারতে খেলার ব্যাপারে ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে বিসিবির নীতিনির্ধারকদের সভা

সম্পর্কিত

প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ যুক্তরাষ্ট্র

প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ যুক্তরাষ্ট্র

সিলেটকে হারিয়ে ফের টেবিলের শীর্ষে চট্টগ্রাম

সিলেটকে হারিয়ে ফের টেবিলের শীর্ষে চট্টগ্রাম

পিএসএল নিলামে নাম দিলেন যে ১০ বাংলাদেশি ক্রিকেটার

পিএসএল নিলামে নাম দিলেন যে ১০ বাংলাদেশি ক্রিকেটার

ক্যারিয়ারসেরা ইনিংসের পর নাসিরের কণ্ঠে ‘আক্ষেপ’

ক্যারিয়ারসেরা ইনিংসের পর নাসিরের কণ্ঠে ‘আক্ষেপ’