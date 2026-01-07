পিএসএল নিলামে নাম দিলেন যে ১০ বাংলাদেশি ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক
মোস্তাফিজুর রহমান ইস্যুতে তোলপাড় চলছে ক্রিকেট বিশ্বে। সাম্প্রতিক টানাপোড়েনের জেরে কাটার মাস্টারকে ২০২৬ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) দল থেকে বাদ দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। নিলামে দল পাওয়ার পর বাদ পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই মন খারাপ ছিল মোস্তাফিজের। তবে মন ভালো করার উপকরণ পেতেও বেশি সময় লাগল না তাঁর।
পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) নতুন পর্বের জন্য নাম নিবন্ধন করিয়েছেন ১০ জন বাংলাদেশি ক্রিকেটার। এদের মধ্যে মোস্তাফিজ অন্যতম। প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ডেইলি পাকিস্তান। বাঁ হাতি পেসার ছাড়াও বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে নাম নিবন্ধন করিয়েছেন সাকিব, রিশাদ হোসেন, তানজিদ হাসান তামিম, তাসকিন আহমেদদের মতো ক্রিকেটাররা।
সবার চেয়ে মোস্তাফিজকে পেয়ে যেন একটু বেশই উচ্ছ্বসিত পিএসএল কর্তৃপক্ষ। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ সে প্রমাণই দিচ্ছে। এই পেসারের একটি ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, ‘ব্যাটাররা সাবধান। মোস্তাফিজ পিএসএলে নতুন এক অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছেন। পিএসএলের নতুন পর্বে যোগ দেবেন ফিজ।’
পিএসএলের অভিজ্ঞতা মোস্তাফিজের জন্য নতুন নয়। এর আগে ২০১৮ সালের আসরেও পাকিস্তানের ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টটিতে খেলেছেন তিনি। সেবার লাহোর কালান্দার্সের হয়ে ৫ ম্যাচে নিয়েছিলেন ৪ উইকেট। ৭ বছর পর পিএসএলে প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় মোস্তাফিজ।
৮ দল নিয়ে পিএসএলের নতুন পর্ব শুরু হবে আগামী ২৩ মার্চ। ৩ মে টুর্নামেন্টের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত নাম নিবন্ধনের সুযোগ থাকছে ক্রিকেটারদের জন্য। পিএসএলের সবশেষ আসরের চ্যাম্পিয়ন লাহোর কালান্দার্স। সেবার দলটির হয়ে খেলেছিলেন সাকিব আল হাসান, রিশাদ, মেহেদি হাসান মিরাজরা।
