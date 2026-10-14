আফগানিস্তানের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করে আইসিসির পুরস্কার পেলেন হাসান

চট্টগ্রাম থেকে আবুধাবি—গুগল ম্যাপসের হিসেবে দূরত্ব ৩৮০০ কিলোমিটার। দীর্ঘ দূরত্বের মতো বাংলাদেশের অপেক্ষাটাও ছিল অনেক বড়। ১৩ বছর পর টেস্টে হাসান মাহমুদের হাত ধরেই বাংলাদেশ পেল আরেক হ্যাটট্রিকের দেখা। আফগানিস্তানের বিপক্ষে রেকর্ড বই ওলট পালট করে দেওয়া হাসান পেলেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) পুরস্কার।
আবুধাবিতে গতকাল পাঁচ দিনের লড়াই শেষে ড্র হয়েছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান টেস্ট। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণের এই ম্যাচের পর আইসিসি আজ সাপ্তাহিক র্যাঙ্কিং হালনাগাদ করেছে। টেস্টে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে সাত ধাপ এগিয়ে ৩৮ নম্বরে হাসান মাহমুদ। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৫১০। আফগানিস্তানের বিপক্ষে সদ্য সমাপ্ত টেস্টে ৬ উইকেট। যার মধ্যে প্রথম ইনিংসে হ্যাটট্রিকসহ ৫ উইকেট পেয়েছেন। ১৭ টেস্টে ৫০ উইকেট নিয়ে বাংলাদেশের পেসারদের মধ্যে দ্রুততম উইকেটের ফিফটির কীর্তি এখন হাসানের।
হাসানের মতো উন্নতি হয়েছে লিটন দাস-ইবাদত হোসেন চৌধুরীরও। ১১ ধাপ এগিয়ে টেস্টে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে এখন ৬৭ নম্বরে ইবাদত। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৩২৫। ৬৬৫ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টেস্ট র্যাঙ্কিংয়ের ২২ নম্বর বোলার মেহেদী হাসান মিরাজ। তিনি এগিয়েছেন এক ধাপ। টেস্টে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে ৩ ধাপ এগিয়ে ২৯ নম্বরে লিটন দাস। সমান ৬১০ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে তাঁর সঙ্গে যৌথভাবে ২৯ নম্বরে ভারতের লোকেশ রাহুল।
হাসান-ইবাদতদের উন্নতি হলেও পিছিয়েছেন তাইজুল ইসলাম-মুশফিকুর রহিম-নাজমুল হোসেন শান্তরাও। তিন ধাপ পিছিয়ে টেস্টে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে এখন ১৮ নম্বরে তাইজুল। মুশফিক আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ডাক মারলেও দ্বিতীয় ইনিংসে ৮১ রান করেছেন। শান্ত দ্বিতীয় ইনিংসে করেন ৮২ রান। দুজনেই সদ্য হালনাগাদ করা র্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ করে পিছিয়েছেন। শান্ত টেস্টে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে ২১ নম্বরে অবস্থান করছেন। মুশফিক টেস্ট র্যাঙ্কিংয়ের ১৮ নম্বর ব্যাটার।
বাংলাদেশের বিপক্ষে সেঞ্চুরি-ফিফটিতে রেকর্ড গড়া রহমত শাহ ১৩ ধাপ এগিয়ে টেস্টে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে ১৩ নম্বরে অবস্থান করছেন। তাঁর সতীর্থ মোহাম্মদ সেলিম সাফি এগিয়েছেন বোলিংয়ে। ২১ ধাপ এগিয়ে টেস্টে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে সাফি অবস্থান করছেন ৭২ নম্বরে। সদ্য সমাপ্ত আবুধাবি টেস্টে ৬ উইকেট নিয়েছেন তিনি।
৮৬১ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টেস্টে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন হ্যারি ব্রুক। প্রথম চার পর্যন্ত অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। ৮২২ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ স্মিথ। ব্রুকের সতীর্থ জো রুট ৮১৬ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে তিনে অবস্থান করছেন। আগের মতোই চারে ট্রাভিস হেড। এক ধাপ এগিয়ে টেস্টে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে পাঁচ নম্বরে উঠে এসেছেন নিউজিল্যান্ডের রাচীন রবীন্দ্র।
বোলারদের র্যাঙ্কিংয়েও প্রথম ছয়ে অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। ৮৬৫ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ বোলার মিচেল স্টার্ক। ৮৬১ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে নিউজিল্যান্ডের ম্যাট হেনরি। ৮৫৬ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে তিনে ইংল্যান্ডের ওলি রবিনসন।
আবুধাবিতে বাংলাদেশের দেওয়া ৪৭৯ রানের লক্ষ্যে নেমে আফগানিস্তান দ্বিতীয় ইনিংসে ১৪২ ওভারে ৮ উইকেটে ৩৪৬ রান করতেই টেস্ট ড্র। গতকাল শেষ দিনে আফগানিস্তানের বীরত্বপূর্ণ ড্রয়ের পরও ম্যাচসেরা হয়েছেন লিটন। ৫৩, ১০২ রানের দুটি ইনিংসের পাশাপাশি উইকেটের পেছনে অসামান্য অবদান রেখেছেন। আট ক্যাচ ধরেছেন এবং এক স্টাম্পিং করেছেন। যেখানে ইকরাম আলী খিলের ক্যাচ বাজপাখির মতো উড়ে লুফে নিয়েছেন লিটন।
প্রতিভা অন্বেষণমূলক আয়োজন নতুন কুঁড়িতে ১৬ লাখেরও বেশি খেলোয়াড় নিবন্ধন করেছে। যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক আজ তা নিশ্চিত করেছেন।২ ঘণ্টা আগে
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে জয় তো দূরে থাক। বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল ন্যুনতম প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করতে পারল না। নিগার সুলতানা জ্যোতির দলকে হোয়াইটওয়াশ করল বাংলাদেশ।২ ঘণ্টা আগে
অ্যালান ডোনাল্ডের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে তিন বছর আগে। এবার তিনি আরেক দায়িত্ব পেলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার এক ফ্র্যাঞ্চাইজির বোলিং কোচ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন তিনি।৩ ঘণ্টা আগে
ইউরোপীয় ফুটবলে অর্থের জোরে নিজেদের অবস্থান বদলে দিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি ও পিএসজি। উপসাগরীয় অঞ্চলের দুই দেশের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্লাব দুটির সাফল্যের পথও অনেকটা একই রকম। তবে চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ দুই দলের সাক্ষাতের আগে তাদের অবস্থানে বড় পার্থক্য। একদিকে শিরোপা জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখার স্বপ্ন পিএসজির,৩ ঘণ্টা আগে