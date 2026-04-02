Ajker Patrika
ক্রিকেট

তদন্ত চলাকালে বিসিবির আরও এক পরিচালকের পদত্যাগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০২ এপ্রিল ২০২৬, ২১: ০৩
ইয়াসির মোহাম্মদ ফয়সাল। ছবি: সংগৃহীত

ইশতিয়াক সাদেক ও আমজাদ হোসেনের পর এবার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালনা পর্ষদ থেকে পদত্যাগ করেছেন ইয়াসির মোহাম্মদ ফয়সাল। তিনি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) মনোনীত পরিচালক হিসেবে বিসিবির লজিস্টিকস অ্যান্ড প্রটোকল কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলেন।

গত ফেব্রুয়ারিতে পদত্যাগ করেছিলেন ক্লাব ক্যাটাগরি থেকে নির্বাচিত হওয়া ইশতিয়াক। গত মাসে সরে দাঁড়িয়েছেন বিসিবির মিডিয়া কমিটির প্রধান আমজাদ হোসেন। তিনজনই পদত্যাগের কারণ হিসেবে ‘ব্যক্তিগত’ উল্লেখ করেছেন।

বিসিবির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, ২৫ সদস্যের পরিচালনা পর্ষদে এনএসসি মনোনীত দুজন পরিচালক থাকেন। গত অক্টোবরে সর্বশেষ নির্বাচনের পর ইয়াসির ও রুবাবা দৌলাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল।

এনএসসিতে বিসিবির নির্বাচন নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ করেছেন তামিমপন্থী সংগঠকেরা। সেটির প্রেক্ষাপটে গত ১১ মার্চ পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এনএসসিতে। এই সপ্তাহে শেষ হওয়ার কথা তদন্ত। এই তদন্ত প্রতিবেদনের ওপর বর্তমান পরিচালনা পর্ষদের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করছে বলে জানিয়েছে একাধিক সূত্র। তদন্ত চলার সময়ে পদত্যাগ করলেন বিসিবির দুজন পরিচালক।

