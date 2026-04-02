আইপিএল খেলার অনুমতি না পেয়ে আদালতে লঙ্কান ক্রিকেটার

Ajker Patrika
ক্রিকেট

ক্রীড়া ডেস্ক    
বেঙ্গালুরুর হয়ে আইপিএল খেলার কথা থুসারার। ছবি: সংগৃহীত

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) খেলতে নুয়ান থুসারাকে অনাপত্তিপত্র (এনওসি) দেয়নি শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)। বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো বিতর্কের জন্ম দিলেন এই পেসার। আইপিএল খেলার অনুমতি না পেয়ে এসএলসির বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিয়েছেন থুসারা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কলম্বো জেলা আদালতে এসএলসির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন থুসারা। তাঁর অভিযোগ, অন্যায়ভাবে তাঁকে অনাপত্তিপত্র দেওয়া হয়নি। যার কারণে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে আইপিএল খেলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তিনি। মামলায় এসএলসির সভাপতি শাম্মি সিলভাসহ বোর্ডের আরও কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তাদের বিবাদী করা হয়েছে। আদালতের কাছে দুটি নির্দেশনা চেয়েছেন থুসারা। একটি হলো তাকে আইপিএলে অংশ নিতে এনওসি দিতে বাধ্য করা। অন্যটি হলো তিনি এই সনদের অধিকারী—এসএলসি কর্তৃক এমন ঘোষণা দেওয়া।

শ্রীলঙ্কার সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, আগামী ৯ এপ্রিল কলম্বো জেলা আদালতে এই মামলার শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে—নির্ধারিত ফিটনেস মান পূরণ করতে না পারায় এনওসি দেওয়া হয়নি থুসারাকে। তবে এই দাবি মানতে নারাজ থুসারা। তাঁর মতে, বর্তমান ফিটনেস আগের মতোই রয়েছে এবং অতীতেও একই অবস্থায় তিনি এনওসি পেয়েছেন। এমনকি ২০২৫ সালে বেঙ্গালুরুর শিরোপাজয়ী দলে থাকাকালেও তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

২০২৬ সালের ৩১ মার্চ থুসারার সঙ্গে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। তিনি চুক্তি নবায়ন করতে আগ্রহী নন বলেও প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। যা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে তাঁর সরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনাকে আরও জোরালো করছে।

মামলার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, থুসারার দাবি—তাঁকে আগেই জানানো হয়েছিল যে ভবিষ্যতে জাতীয় দলে তাঁকে আর বিবেচনা করা হবে না। ফলে এনওসি না দেওয়ার সিদ্ধান্তটি তিনি অন্যায্য বলে মনে করছেন। এর আগে ২০২৪ সালে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে আইপিএল খেলেন থুসারা। পরের বছর যোগ দেন বেঙ্গালুরুতে। শ্রীলঙ্কার হয়ে এখন পর্যন্ত ৩০ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন এই পেসার।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটশ্রীলঙ্কা ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

