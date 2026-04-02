রাত ৮টার পর দেশের সব দোকান-শপিং মল বন্ধ থাকবে, সিদ্ধান্ত মালিক সমিতির

রাজধানীসহ দেশের সব দোকানপাট, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং শপিং মল রাত ৮টার মধ্যে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ে সরকারের উদ্যোগকে সহায়তা করতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।
আজ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ দোকান ব্যবসায়ী মালিক সমিতির সভাপতি মো. নাজমুল হাসান মাহমুদ এবং সাধারণ সম্পাদক মো. আরিফুর রহমান টিপু স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।
এর আগে বাংলাদেশ দোকান ব্যবসায়ী মালিক সমিতি এবং ঢাকা মহানগর দোকান ব্যবসায়ী মালিক সমিতির স্ট্যান্ডিং কমিটির এক যৌথ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে দেশের সব ব্যবসায়ীকে এই সিদ্ধান্ত মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে। তবে হোটেল, ফার্মেসি, কাঁচাবাজারসহ অন্যান্য জরুরি প্রয়োজনীয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো এই সিদ্ধান্তের আওতায় থাকবে না বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
