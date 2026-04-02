সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ নগদে চাকরির সুযোগ

সম্প্রতি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে নগদ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি তাদের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে জনবল নিয়োগ দেবে।
গত ১ এপ্রিল থেকে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত। আগ্রহীরা ও যোগ্য প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।
বিভাগ: ডিজিটাল অ্যাসেটস অ্যান্ড মার্কেটিং।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মার্কেটিংয়ে বিবিএ/এমবিএ।
অভিজ্ঞতা: ২-৩ বছর।
অন্যান্য যোগ্যতা:
সোশ্যাল মিডিয়া, ডিজিটাল মার্কেটিং, কনটেন্ট ও ক্যাম্পেইন পরিকল্পনায় দক্ষতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ-সুবিধা:
প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, সপ্তাহে দুই দিন ছুটি, স্বাস্থ্য/চিকিৎসা বিমা, বছরে দুটি উৎসব বোনাসসহ প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা।
আবেদনের শেষ সময়: ৯ এপ্রিল ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
