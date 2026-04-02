Ajker Patrika
যশোর

মাইকে ঘোষণা দিয়ে মব সৃষ্টি করে পুলিশকে মারধর, আসামি ছিনতাই

কেশবপুর (যশোর) প্রতিনিধি
আপডেট : ০২ এপ্রিল ২০২৬, ১৫: ৪১
জাহাঙ্গীর আলমকে ফের ধরতে পেরেছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোরের কেশবপুরে মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে মব সৃষ্টি করে তিন পুলিশকে মারধর করে এক আসামিকে ছিনিয়ে নিয়েছে স্থানীয় লোকজন। গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে উপজেলার বিদ্যানন্দকাটি ইউনিয়নের হিজলডাঙ্গা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। তবে আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে ওই আসামিকে ফের ধরা হয়েছে বলে জানায় পুলিশ।

হিজলডাঙ্গা গ্রামের তিন মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামি জাহাঙ্গীর আলমকে (৩৫) ধরতে গিয়ে হামলার শিকার হয় পুলিশ।

হামলায় আহতরা হলেন কেশবপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আসমত আলী (৫৪), কনস্টেবল শহিদুল ইসলাম (৩৫) ও কনস্টেবল হাবিবুল্লাহ (৩০)। এর মধ্যে কনস্টেবল শহিদুল ইসলাম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বাকি দুজন প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।

জানা গেছে, গতকাল দিবাগত রাত দেড়টার দিকে হিজলডাঙ্গা গ্রাম থেকে জাহাঙ্গীর আলমকে গ্রেপ্তারের পর থানায় নিয়ে যাচ্ছিল পুলিশ। এ সময় পুলিশ আসামিকে মেরে ফেলেছে—এমন গুজব তুলে মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে এলাকার ৫০-৬০ জন লোক জড়ো হয়ে মব সৃষ্টি করে। তারা পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে জাহাঙ্গীরকে ছিনিয়ে নেয়। এ সময় মারধরে তিন পুলিশ আহত হন।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গেলে কেশবপুর থানার কনস্টেবল শহিদুল ইসলামকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দেখা যায়। তিনি বলেন, আসামি জাহাঙ্গীরকে আটকের পর স্থানীয়রা মব সৃষ্টি করে পুলিশের ওপর চড়াও হয়। মব সৃষ্টিকারীরা পুলিশকে আঘাত করে আসামিকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। পুলিশ কনস্টেবল আরও জানান, হট্টগোলের সুযোগে আসামি তাঁকে মাথা দিয়ে সজোরে ঢুস মেরে আঘাত করেন। এ ছাড়া হাতসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত পেয়েছেন তিনি।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কেশবপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) শহিদুল ইসলাম বলেন, বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে অভিযান চালিয়ে আসামি জাহাঙ্গীর আলমকে সীমান্ত এলাকা থেকে ফের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আর্টেমিস নভোচারীদের ৪০ মিনিট, কী ঘটবে তখন

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ

