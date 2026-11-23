বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ে পাঠাল দক্ষিণ আফ্রিকা, বাদ মিরাজ
খেলা তো দূরে থাক। সেঞ্চুরিয়নের বৈরি আবহাওয়া হতে দেয়নি টসও। অবশেষে দীর্ঘ ৩ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটের অপেক্ষা ফুরোল ক্রিকেটপ্রেমীদের। বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ে পাঠাল দক্ষিণ আফ্রিকা।
মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় যে দলই টস জিতবে, তাদের ফিল্ডিং নেওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ, এমন আবহাওয়ায় পেসারদের সুইংয়ে প্রতিপক্ষের ব্যাটিং লাইনআপ ধসিয়ে দিতে চাইবে যেকোনো দল। যেখানে প্রোটিয়া দলে আছেন চার পেসার অ্যানরিখ নরকিয়া, কাগিসো রাবাদা, ভিয়ান মুলডার, মার্কো ইয়ানসেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক এইডেন মার্করাম নিলেন ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত।
বাংলাদেশ একাদশে এনেছে তিন পরিবর্তন। চোটে পড়ায় মুশফিকুর রহিম, হাসান মাহমুদ ছিটকে গেছেন দল থেকেই। তার ওপর মেহেদী হাসান মিরাজকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সেঞ্চুরিয়ন টেস্টের একাদশে এসেছেন জাকের আলী অনিক, হাসান মাহমুদ ও শরীফুল ইসলাম। বাংলাদেশের একাদশ হয়ে গেল চার পেসারের। পেস বোলিংয়ের নেতৃত্বে এখন তাসকিন আহমেদ। তাঁর সঙ্গে আছেন শরীফুল, ইবাদত হোসেন চৌধুরী ও সৈয়দ খালেদ আহমেদ।
ব্যাটিং লাইনআপে তানজিদ হাসান তামিম, মাহফিজুল ইসলাম রবিনের সঙ্গে আছেন মুমিনুল, শান্ত, জাকের আলী অনিক, তাওহীদ হৃদয় ও লিটন দাস। যাঁদের মধ্যে শান্ত, মুমিনুল খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে কাজ করতে পারেন। শান্ত ৪৯ টেস্টের মধ্যে ১১ ইনিংসে বোলিং করেছেন।
বাংলাদেশের একাদশ: তানজিদ হাসান তামিম, মাহফিজুল ইসলাম রবিন, মুমিনুল হক, নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), জাকের আলী অনিক, তাওহীদ হৃদয়, লিটন দাস (উইকেটরক্ষক), সৈয়দ খালেদ আহমেদ, তাসকিন আহমেদ, ইবাদত হোসেন চৌধুরী, শরীফুল ইসলাম
দক্ষিণ আফ্রিকার একাদশ: এইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), টনি ডি জর্জি, মার্কেস অ্যাকারম্যান, জুবায়ের হামজা, ম্যাথু ব্রিটজকে, রায়ান রিকেলটন (উইকেটরক্ষক), আনরিখ নরকিয়া, উইয়ান মুল্ডার, মার্কো ইয়ানসেন, সাইমন হারমার, কাগিসো রাবাদা