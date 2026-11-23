ব্যাটের মাপ যাচাইয়ে নতুন নিয়ম চালু করছে আইসিসি
আধুনিক ক্রিকেটে ব্যাটসম্যানদের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ছক্কার সংখ্যাও। এর পেছনে রয়েছে ব্যাটিংবান্ধব উইকেট ও ছোট বাউন্ডারির সুবিধা। তবে এবার ব্যাটের আকার নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। বড় ও বেশি পুরু ব্যাটে বিগ শট খেলার সুবিধা পান ব্যাটাররা। আর ব্যাটারদের বাড়তি সুবিধা নেওয়ার সুযোগ কমাতে নতুন উদ্যোগ নিচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। ব্যাটের মাপ যাচাইয়ে নিয়মিত গেজ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থাটি।
আইসিসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ম্যাচের আগে যেকোনো সময় খেলোয়াড়দের ব্যাট নির্ধারিত মাপের গেজের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা করতে পারবেন ম্যাচ কর্মকর্তারা। ব্যাটের আকার অনুমোদিত সীমার মধ্যে আছে কি না, তা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ। গত বছর আইপিএলে প্রথমবারের মতো চালু হয়েছিল এ পদ্ধতি।
এ বিষয়ে হিন্দুস্তান টাইমস জানিয়েছে, সৌরভ গাঙ্গুলীর নেতৃত্বাধীন আইসিসির ক্রিকেট কমিটির অন্যতম সুপারিশ ছিল এটি। সম্প্রতি বালিতে আইসিসির বৈঠকে প্রধান নির্বাহীদের কমিটি প্রস্তাবটিতে অনুমোদন দিয়েছে। আম্পায়ারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়ার পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও কার্যকর হবে নিয়মটি।
বর্তমানে এমসিসির ক্রিকেট আইনের ৫ নম্বর ধারায় ব্যাটের মাপ নির্ধারণ করা আছে। সে অনুযায়ী, ব্যাটের প্রান্তের পুরুত্ব সর্বোচ্চ ১.৫৬ ইঞ্চি, গভীরতা ২.৬৪ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ৪.২৫ ইঞ্চি হতে পারবে।
টি-টোয়েন্টিতে ছক্কার সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে ব্যাটের আকার নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। আইপিএলে এ বছর প্রতি ম্যাচে গড়ে ১৯.২৭টি ছক্কা হয়েছে, যা ২০০৮ সালের প্রথম আসরে ছিল ৮.৮৮টি। উন্নত পাওয়ার হিটিংয়ের পাশাপাশি ব্যাটের বাড়তি সুবিধাও এর কারণ কি না, তা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। তাই ব্যাটের ওজন ও মাপ যাচাইয়ের দাবি জোরালো হচ্ছে।
আইপিএলে গেজ চালুর আগে নির্ধারিত মাপের চেয়ে পুরু ব্যাট ব্যবহারের আশঙ্কা ছিল ম্যাচ কর্মকর্তাদের। সব ব্যাট পরীক্ষা না হওয়ায় অনিয়মের সুযোগ থেকে যেত। নতুন নিয়মে সুনীল নারাইন, রবীন্দ্র জাদেজা ও রিয়ান পরাগের মতো খেলোয়াড়ের ব্যাট মাপে না মেলায় পরিবর্তন করতে হয়েছিল। এখন থেকে নির্ধারিত মাপের বাইরে থাকা কোনো ব্যাটই ব্যবহারের অনুমতি পাবে না।
এদিকে ক্রিকেট বলের মান উন্নত করতেও উদ্যোগ নিচ্ছে আইসিসি। এ লক্ষ্যে নতুন ধরনের বল পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহারের সুপারিশ করেছে সংস্থাটির ক্রিকেট কমিটি। ২০২৯ ও ২০৩০ সালের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে বয়সভিত্তিক ক্রিকেট দিয়ে এই পরীক্ষা শুরু হবে। পাশাপাশি নতুন বল কেনার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রপ্রক্রিয়া চালু এবং বল অনুমোদনের পদ্ধতি আরও শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।