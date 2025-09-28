Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

ভারত-পাকিস্তান ‘হাইভোল্টেজ’ ফাইনাল নিয়ে সুপার কম্পিউটার কী বলে

ক্রীড়া ডেস্ক    
এশিয়া কাপের ফাইনালে আজ লড়বে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো
এশিয়া কাপের ফাইনালে আজ লড়বে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো

এই এশিয়া কাপেই দুবার পাকিস্তানকে হারিয়েছে ভারত। আজকের ফাইনালেও তারা ফেবারিট। ফাইনাল ফাইনাল স্রেফ নতুন আরেকটি ম্যাচ। এখানে পূর্ব লড়াইয়ের পরিসংখ্যানে এগিয়ে থাকাটা কাজে আসে না। দিনের পারফরম্যান্সের ওপরই নির্ভর করবে মাচের ফল। আর ফাইনালটা যখন দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর, ব্যাট বলের লড়াই ছাপিয়ে সেটি হয়ে যায় মর্যাদার লড়াই। দুই দেশের রাজনৈতিক ও সামরিক বৈরিতা যোগ করে নতুন মাত্রা। পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার জেরে দুই দেশের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার রেশ এবারের এশিয়া কাপেও। পরস্পরের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক না করা, চোখাচোখি না হওয়ার সঙ্গে সাহিবজাদা ফারহান ও হারিস রউফদের ‘একে ৪৭’ এবং ‘প্লেন ক্র্যাশ’ সেলিব্রেশন—সব মিলিয়ে ফাইনালকে ঘিরে উত্তেজনার একটা দারুণ আবহ। ফাইনালে ব্যাট বলের লড়াইয়ে সেই উত্তেজনাটা থাকলেই হয়!

গুগলের সুপার কম্পিউটার জেমিনির বলছে

‘ভারত-পাকিস্তান ফাইনালের ফল নিয়ে পূর্বানুমান করা খুবই কঠিন। কারণ, চাপ আর দ্বৈরথের ব্যাপারটা প্রায়ই অপ্রত্যাশিত ফলাফলের দিকে নিয়ে যায়। তবে চলতি এশিয়া কাপে দুই দলের পারফরম্যান্স ও বিশেষজ্ঞের বিশ্লেষনের ফল—ভারতই সম্ভাব্য বিজয়ী।’

চ্যাটজিপিটি বলছে

ফর্ম, ভারসাম্য আর সামগ্রিক শক্তিমত্ত্বা বিবেচনায় আমার পূর্বানুমান হলো—২০২৫ এশিয়া কাপের ফাইনাল জিতবে ভারত। ছন্দে থাকা ভারতের ব্যাটিংয়ে যেমন আছে গভীরতা, তেমনি বোলিংয়েও আছে বৈচিত্র্য। সম্ভাবনার হিসেবে বললে ভারতের জয়ের সম্ভাবনা ৬০-৭০ শতাংশ, পাকিস্তানের ৩০-৪০ শতাংশ।

বিষয়:

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

নেছারাবাদে ছেলের গলায় দাও ধরে গরু ব্যবসায়ীর টাকা ছিনতাই

নেছারাবাদে ছেলের গলায় দাও ধরে গরু ব্যবসায়ীর টাকা ছিনতাই

ইপিআই কার্যক্রম: শিশুদের টিকার সংকট

ইপিআই কার্যক্রম: শিশুদের টিকার সংকট

হজের খরচ কমছে, সর্বনিম্ন প্যাকেজ ৪ লাখ ৬৭ হাজার

হজের খরচ কমছে, সর্বনিম্ন প্যাকেজ ৪ লাখ ৬৭ হাজার

থালাপতির সমাবেশে ৩৬ জনের মৃত্যুর কারণ নিয়ে যেসব কথা উঠছে

থালাপতির সমাবেশে ৩৬ জনের মৃত্যুর কারণ নিয়ে যেসব কথা উঠছে

সম্পর্কিত

ফাইনালের আগে ছবি তুলতে ভারত কেন রাজি হয়নি, জানে না পাকিস্তান

ফাইনালের আগে ছবি তুলতে ভারত কেন রাজি হয়নি, জানে না পাকিস্তান

জাতীয় দলে ফিরলেন হামজা-শমিত, নতুন মুখ জায়ান

জাতীয় দলে ফিরলেন হামজা-শমিত, নতুন মুখ জায়ান

নেপালের মতো দুর্ঘটনায় আগেও পড়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

নেপালের মতো দুর্ঘটনায় আগেও পড়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ভারত-পাকিস্তান ‘হাইভোল্টেজ’ ফাইনাল নিয়ে সুপার কম্পিউটার কী বলে

ভারত-পাকিস্তান ‘হাইভোল্টেজ’ ফাইনাল নিয়ে সুপার কম্পিউটার কী বলে