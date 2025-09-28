ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল পরিত্যক্ত হলে কী হবে

ক্রীড়া ডেস্ক
ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল শুরু হতে আর বেশি সময় বাকি নেই। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা মিনিটে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। বিশ্বের কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমী ভারত-পাকিস্তান ফাইনালের মহারণ দেখতে যেন তর সইছে না।
যে ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল ঘিরে দর্শক থেকে শুরু করে স্পনসরদের এত আগ্রহ, সেই ফাইনাল যদি না হয়? কথাটা শুনে হয়তো চমকে যেতে পারেন। মনে হতে পারে, দুই দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় ফাইনাল খেলতে কি এখন দুই দল অস্বীকৃতি জানাচ্ছে? আসলে ব্যাপারটা তা নয়। পরিত্যক্ত হওয়ার কথা আসছে আবহাওয়ার কথা বিবেচনা করে। যদি আজ দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ফাইনাল না হয়, তাহলে রিজার্ভ ডে রয়েছে। আগামীকাল সেই ফাইনালের রিজার্ভ ডে। এখন যদি বৃষ্টির কারণে দুই দিনেও ম্যাচের ফল না আসে, তাতে কী হবে? তখন ফাইনাল ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হবে। যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হবে ভারত-পাকিস্তানকে।
ভারত-পাকিস্তান ফাইনালে অবশ্য বৃষ্টি বাগড়া দেওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়ার পূর্বাভাসের অ্যাপ অ্যাকু ওয়েদারের মাধ্যমে জানা গেল, আজ দু্বাইয়ের তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। সংযুক্ত আরব আমিরাতের এই শহরের আর্দ্রতা ৪০ শতাংশ। এমনকি আগামীকালও বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। দুবাই ২০০৯ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত ১০৩ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি হয়েছে। কোনো ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ার ঘটেনি এই স্টেডিয়ামে।
৪১ বছরের ইতিহাসে এবারই প্রথম এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল হচ্ছে। এর আগে ১৬ আসরের মধ্যে ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ৮ বার। শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা জিতেছে ছয় ও দুইবার। পাকিস্তান সবশেষ এশিয়া কাপ জিতেছে ২০১২ সালে মিরপুরে বাংলাদেশকে ২ রানে হারিয়ে। ভারত তো এই টুর্নামেন্টের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন। ২০২৩ সালে ওয়ানডে সংস্করণে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে স্বাগতিক লঙ্কানদের কাঁদিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত।
ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল শুরু হতে আর বেশি সময় বাকি নেই। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা মিনিটে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। বিশ্বের কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমী ভারত-পাকিস্তান ফাইনালের মহারণ দেখতে যেন তর সইছে না।
যে ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল ঘিরে দর্শক থেকে শুরু করে স্পনসরদের এত আগ্রহ, সেই ফাইনাল যদি না হয়? কথাটা শুনে হয়তো চমকে যেতে পারেন। মনে হতে পারে, দুই দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় ফাইনাল খেলতে কি এখন দুই দল অস্বীকৃতি জানাচ্ছে? আসলে ব্যাপারটা তা নয়। পরিত্যক্ত হওয়ার কথা আসছে আবহাওয়ার কথা বিবেচনা করে। যদি আজ দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ফাইনাল না হয়, তাহলে রিজার্ভ ডে রয়েছে। আগামীকাল সেই ফাইনালের রিজার্ভ ডে। এখন যদি বৃষ্টির কারণে দুই দিনেও ম্যাচের ফল না আসে, তাতে কী হবে? তখন ফাইনাল ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হবে। যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হবে ভারত-পাকিস্তানকে।
ভারত-পাকিস্তান ফাইনালে অবশ্য বৃষ্টি বাগড়া দেওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়ার পূর্বাভাসের অ্যাপ অ্যাকু ওয়েদারের মাধ্যমে জানা গেল, আজ দু্বাইয়ের তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। সংযুক্ত আরব আমিরাতের এই শহরের আর্দ্রতা ৪০ শতাংশ। এমনকি আগামীকালও বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। দুবাই ২০০৯ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত ১০৩ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি হয়েছে। কোনো ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ার ঘটেনি এই স্টেডিয়ামে।
৪১ বছরের ইতিহাসে এবারই প্রথম এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল হচ্ছে। এর আগে ১৬ আসরের মধ্যে ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ৮ বার। শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা জিতেছে ছয় ও দুইবার। পাকিস্তান সবশেষ এশিয়া কাপ জিতেছে ২০১২ সালে মিরপুরে বাংলাদেশকে ২ রানে হারিয়ে। ভারত তো এই টুর্নামেন্টের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন। ২০২৩ সালে ওয়ানডে সংস্করণে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে স্বাগতিক লঙ্কানদের কাঁদিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত।
৪১ বছরের এশিয়া কাপ ইতিহাসে এবারই প্রথমবারের মতো ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল হচ্ছে। দুবাইয়ে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ফাইনাল বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি। ফুটবলে বুন্দেসলিগা, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের একগাদা ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টি১ ঘণ্টা আগে
দুই দলের ক্রিকেটারদের করমর্দন না করা, সাহিবজাদা ফারহানের একে-৪৭ উদযাপন, হারিস রউফের ভারতীয় যুদ্ধবিমান দুর্ঘটনার ইঙ্গিত করা—এবারের এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানে তো এসবই। মাঠের ক্রিকেটে লড়াইয়ের ছিটেফোঁটা নেই। কিন্তু অন্যান্য ঘটনায় তাদের ম্যাচ ঘিরে ঠিকই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
নেপালের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচের দলে রাখা হয়েছিল হামজা চৌধুরীকে। শেষ মুহূর্তে চোটের কারণে ছিটকে যান তিনি। ৯ ও ১৪ অক্টোবর হংকং বিপক্ষে অনুষ্ঠেয় এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচের দলে অবশ্য ঠিকই আছেন এই মিডফিল্ডার। একই সঙ্গে রাখা হয়েছে কানাডা প্রবাসী শমিত শোমকেও।২ ঘণ্টা আগে
শারজায় গত রাতে ইতিহাস গড়েছে নেপাল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১৯ রানে জিতে প্রথমবারের মতো কোনো টেস্ট খেলুড়ে দলকে হারানোর কীর্তি গড়ল নেপাল। তবে এমন ‘পচা শামুকে পা কাটা’র মতো ঘটনা ক্যারিবীয়দের কাছে এবারই প্রথম নয়। তারা এমন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে চারবার।২ ঘণ্টা আগে