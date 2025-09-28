Ajker Patrika
ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল পরিত্যক্ত হলে কী হবে

এশিয়া কাপের ৪১ বছরের ইতিহাসে আজই প্রথমবারের মতো ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত-পাকিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো
ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল শুরু হতে আর বেশি সময় বাকি নেই। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা মিনিটে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। বিশ্বের কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমী ভারত-পাকিস্তান ফাইনালের মহারণ দেখতে যেন তর সইছে না।

যে ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল ঘিরে দর্শক থেকে শুরু করে স্পনসরদের এত আগ্রহ, সেই ফাইনাল যদি না হয়? কথাটা শুনে হয়তো চমকে যেতে পারেন। মনে হতে পারে, দুই দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় ফাইনাল খেলতে কি এখন দুই দল অস্বীকৃতি জানাচ্ছে? আসলে ব্যাপারটা তা নয়। পরিত্যক্ত হওয়ার কথা আসছে আবহাওয়ার কথা বিবেচনা করে। যদি আজ দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ফাইনাল না হয়, তাহলে রিজার্ভ ডে রয়েছে। আগামীকাল সেই ফাইনালের রিজার্ভ ডে। এখন যদি বৃষ্টির কারণে দুই দিনেও ম্যাচের ফল না আসে, তাতে কী হবে? তখন ফাইনাল ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হবে। যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হবে ভারত-পাকিস্তানকে।

ভারত-পাকিস্তান ফাইনালে অবশ্য বৃষ্টি বাগড়া দেওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়ার পূর্বাভাসের অ্যাপ অ্যাকু ওয়েদারের মাধ্যমে জানা গেল, আজ দু্বাইয়ের তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। সংযুক্ত আরব আমিরাতের এই শহরের আর্দ্রতা ৪০ শতাংশ। এমনকি আগামীকালও বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। দুবাই ২০০৯ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত ১০৩ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি হয়েছে। কোনো ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ার ঘটেনি এই স্টেডিয়ামে।

৪১ বছরের ইতিহাসে এবারই প্রথম এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল হচ্ছে। এর আগে ১৬ আসরের মধ্যে ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ৮ বার। শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা জিতেছে ছয় ও দুইবার। পাকিস্তান সবশেষ এশিয়া কাপ জিতেছে ২০১২ সালে মিরপুরে বাংলাদেশকে ২ রানে হারিয়ে। ভারত তো এই টুর্নামেন্টের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন। ২০২৩ সালে ওয়ানডে সংস্করণে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে স্বাগতিক লঙ্কানদের কাঁদিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত।

ফাইনালের আগে ভারত এমনটা কেন করল, জানে না পাকিস্তানফাইনালের আগে ভারত এমনটা কেন করল, জানে না পাকিস্তান

