ফাইনালে আজ ভারত-পাকিস্তান মহারণ, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩: ৫৬
অনূর্ধ্ব-১৭ সাফের ফাইনালে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-ভারত। ছবি: বাফুফে
৪১ বছরের এশিয়া কাপ ইতিহাসে এবারই প্রথমবারের মতো ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল হচ্ছে। দুবাইয়ে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ফাইনাল বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি। ফুটবলে বুন্দেসলিগা, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের একগাদা ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

এশিয়া কাপ ফাইনাল

ভারত-পাকিস্তান

রাত ৮ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

ফুটবল খেলা সরাসরি

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

অ্যাস্টন ভিলা-ফুলহাম

সন্ধ্যা ৭টা

সরাসরি

নিউক্যাসল-আর্সেনাল

রাত ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বুন্দেসলিগা

ফ্রেইবুর্গ-হফেনহেইম

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

কোলন-ভিএফবি স্টুটগার্ট

রাত ৯ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

ই. বার্লিন-হামবার্গার এসভি

রাত ১১ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ২

বিষয়:

খেলাফুটবলক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
