ফাইনালে আজ ভারত-পাকিস্তান মহারণ, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক
৪১ বছরের এশিয়া কাপ ইতিহাসে এবারই প্রথমবারের মতো ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল হচ্ছে। দুবাইয়ে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ফাইনাল বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি। ফুটবলে বুন্দেসলিগা, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের একগাদা ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এশিয়া কাপ ফাইনাল
ভারত-পাকিস্তান
রাত ৮ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
অ্যাস্টন ভিলা-ফুলহাম
সন্ধ্যা ৭টা
সরাসরি
নিউক্যাসল-আর্সেনাল
রাত ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বুন্দেসলিগা
ফ্রেইবুর্গ-হফেনহেইম
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
কোলন-ভিএফবি স্টুটগার্ট
রাত ৯ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ই. বার্লিন-হামবার্গার এসভি
রাত ১১ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২
ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল শুরু হতে আর বেশি সময় বাকি নেই। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা মিনিটে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। বিশ্বের কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমী ভারত-পাকিস্তান ফাইনালের মহারণ দেখতে যেন তর সইছে না।৪৪ মিনিট আগে
দুই দলের ক্রিকেটারদের করমর্দন না করা, সাহিবজাদা ফারহানের একে-৪৭ উদযাপন, হারিস রউফের ভারতীয় যুদ্ধবিমান দুর্ঘটনার ইঙ্গিত করা—এবারের এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানে তো এসবই। মাঠের ক্রিকেটে লড়াইয়ের ছিটেফোঁটা নেই। কিন্তু অন্যান্য ঘটনায় তাদের ম্যাচ ঘিরে ঠিকই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
নেপালের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচের দলে রাখা হয়েছিল হামজা চৌধুরীকে। শেষ মুহূর্তে চোটের কারণে ছিটকে যান তিনি। ৯ ও ১৪ অক্টোবর হংকং বিপক্ষে অনুষ্ঠেয় এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচের দলে অবশ্য ঠিকই আছেন এই মিডফিল্ডার। একই সঙ্গে রাখা হয়েছে কানাডা প্রবাসী শমিত শোমকেও।২ ঘণ্টা আগে
শারজায় গত রাতে ইতিহাস গড়েছে নেপাল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১৯ রানে জিতে প্রথমবারের মতো কোনো টেস্ট খেলুড়ে দলকে হারানোর কীর্তি গড়ল নেপাল। তবে এমন ‘পচা শামুকে পা কাটা’র মতো ঘটনা ক্যারিবীয়দের কাছে এবারই প্রথম নয়। তারা এমন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে চারবার।২ ঘণ্টা আগে