ক্রিকেট

আসল সত্যটা সবার জানা দরকার, বিপিএল ইস্যুতে ভারতীয় উপস্থাপিকা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৭ জানুয়ারি ২০২৬, ১৬: ৪১
বিপিএল ইস্যুতে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়েছেন ভারতীয় উপস্থাপক রিধিমা পাঠক। ছবি: সংগৃহীত
২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) থেকে ভারতীয় উপস্থাপক রিধিমা পাঠককে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে খবর বেরিয়েছে। তবে ঘটনাটা সত্যি নয় বলে দাবি করেছেন তিনিই। ভারতীয় এই উপস্থাপকের মতে আসল ঘটনা সবার জানা উচিত।

বিপিএল থেকে রিধিমার বাদ পড়ার খবর চাউর হওয়ার পর আজ সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্ট দিয়ে সবকিছু স্পষ্ট করেছেন। নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে আজ ভারতীয় এই উপস্থাপক লিখেছেন, ’গত কয়েক ঘণ্টায় খবর বেরিয়েছে যে আমাকে বিপিএল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আসলে এটা সত্যি নয়। আমি স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়িয়েছি। যাঁরা আমার পাশে ছিলেন, তাঁদের ধন্যবাদ। ক্রিকেটের জন্য সত্যটা জানা উচিত। বাড়তি কোনো মন্তব্য করতে চাই না।’

ভারতে খেলার ব্যাপারে ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে বিসিবির নীতিনির্ধারকদের সভাভারতে খেলার ব্যাপারে ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে বিসিবির নীতিনির্ধারকদের সভা

রিধিমাকে বাদ দেওয়ার খবর যখন প্রকাশ হয়েছে, সেই মুহূর্তে বিসিবির সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) ‘যুদ্ধ’ চলছে। মোস্তাফিজুর রহমানকে রেকর্ড ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে কেনার পর কলকাতা নাইট রাইডার্স ছেড়ে দেওয়ায় বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তন নিয়ে কথাবার্তা চলছে। রিধিমা ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, ‘আমার কাছে দেশ সবার আগে। নির্দিষ্ট কোনো অ্যাসাইনমেন্টের চেয়েও ক্রিকেটকে সবার ওপরে রাখি। সততা, সম্মান ও প্যাশনের সঙ্গে বছরের পর বছর ক্রিকেটের সঙ্গে কাজ করতে পেরে ভালো লাগছে। এটা কখনোই বদলাবে না। আমি ক্রিকেটের স্বার্থে এভাবেই এগিয়ে যেতে চাই।’

নিরাপত্তাজনিত কারণে ভারতে লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের খেলতে অসুবিধা হবে বলে বিকল্প ভেন্যুতে খেলতে আইসিসিকে গত রোববার চিঠি দিয়েছিল বিসিবি। এই দোলাচলের মধ্যে গত রাতে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে একটি খবর প্রকাশ হয়েছিল যে ভারতে খেলতে না গেলে বাংলাদেশের পয়েন্ট কাটা হবে। তবে বিসিবি আজ সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পয়েন্ট কাটার বিষয়টি ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে। বিশ্বকাপে বাংলাদেশ যেন নির্বিঘ্নে খেলতে পারে, সেই ব্যবস্থা করে দিতে আইসিসি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এদিকে ২৬ ডিসেম্বর শুরু হওয়া বিপিএল শেষ হবে ২৩ জানুয়ারি। বিপিএল শেষ হওয়ার পর ১৫ দিনের মধ্যেই লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের বিশ্বকাপ খেলতে ঝাপিয়ে পড়তে হবে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম দিন ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে হওয়ার কথা বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ। একই মাঠে ৯ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি লিটনদের প্রতিপক্ষ ইতালি ও ইংল্যান্ড। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ ১৬ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে বাংলাদেশের খেলার কথা নেপালের বিপক্ষে। এখন যদি বাংলাদেশের চার ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় চলে যায়, সে ক্ষেত্রে ‘বি’ গ্রুপের কিছু ম্যাচ ভারতে ভাগ হয়ে যেতে পারে। সবশেষ ২০২৪ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৭ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিপিএলবাংলাদেশ ক্রিকেট
