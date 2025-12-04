জোড়া সেঞ্চুরিতে রানের পাহাড় গড়ছে নিউজিল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলিং তোপে প্রথম ইনিংসে ২৩১ রান তুলতেই অলআউট নিউজিল্যান্ড। কেইন উইলিয়ামসনের ফিফটি (৫২) ও মাইকেল ব্রেসওয়েলের ৪৭ রান ছাড়া বলার মতো কিছু ছিল না কিউইদের। সেই নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ৪০০-এর বেশি রান তুলে ফেলেছে স্বাগতিকেরা। হাতে এখনো তাদের ৬ উইকেট রয়েছে।
টেস্ট ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৪১৮ রান তাড়া করে জয়ের কীর্তি এখনো ওয়েস্ট ইন্ডিজের দখলে। ২০০৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ক্যারিবীয়রা এই রান তাড়া করে জিতেছিল। ২২ বছরে এর চেয়ে বড় লক্ষ্য বারবার চতুর্থ ইনিংসে দলগুলোর সামনে এসেছিল। কিন্তু কেউই সফল হয়নি। ক্রাইস্টচার্চে সিরিজের প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনে পাহাড় সমান লক্ষ্য দিচ্ছে নিউজিল্যান্ড। দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৫ ওভারে ৪ উইকেটে ৪১৭ রানে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে। ৬৪ রানের লিডসহ স্বাগতিকদের স্কোর ৪৮১ রান।
দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৩২ রানে আজ তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে নিউজিল্যান্ড। উদ্বোধনী জুটিতে ৮৬ রান যোগ করেন ডেভন কনওয়ে ও টম লাথাম। ২৭তম ওভারের শেষ বলে ডেভন কনওয়েকে (৩৭) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন ওজে শিল্ডস। তিন নম্বরে নামা উইলিয়ামসন আউট হয়েছেন ৯ রান করে। দ্রুত ২ উইকেট হারিয়ে ৩২.৫ ওভারে ২ উইকেটে ১০০ রানে পরিণত হয় নিউজিল্যান্ড।
চার নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামা রাচিন রবীন্দ্র অধিনায়ক লাথামের সঙ্গে ম্যারাথন জুটি গড়ার দায়িত্ব নিয়েছেন। তৃতীয় উইকেটে ৩২৮ বলে ২৭৯ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন তাঁরা (রাচিন-লাথাম)। দুই ব্যাটারই সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন। টেস্টে এটা লাথামের ১৪তম সেঞ্চুরি। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে রাচিন তুলে নিয়েছেন চতুর্থ সেঞ্চুরি। ৮৮তম ওভারের তৃতীয় বলে লাথামকে ফিরিয়ে ম্যারাথন জুটি ভাঙেন কেমার রোচ। ২৫০ বলে ১২ চারে ১৪৫ রান করেন লাথাম।
নিউজিল্যান্ডের আরেক সেঞ্চুরিয়ান রাচিনও দ্রুত ড্রেসিংরুমের পথ ধরেছেন। ৯৩তম ওভারের প্রথম বলে কিউই এই বাঁহাতি ব্যাটারকে বোল্ড করেছেন কেমার রোচ। ১৮৫ বলে ২৭ চার ও ১ ছক্কায় ১৭৬ রান করেন রাচিন। নিউজিল্যান্ডের স্কোর তখন হয়ে যায় ৯২.১ ওভারে ৪ উইকেটে ৪১০ রান। রাচিনের বিদায়ের পর খেলা হয়েছে ১৭ বল। উইল ইয়াং ২১ ও মাইকেল ব্রেসওয়েল ৬ রানে আগামীকাল চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করবেন।
২৩তম বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হতে ৬ মাসের মতো সময় বাকি। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থকে’ ঘিরে এরই মধ্যে শুরু হয়েছে উন্মাদনা। কাল যে বিশ্বকাপের ড্র হতে যাচ্ছে, সেটা নিয়েই ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহ এখন সবচেয়ে বেশি। কারও প্রিয় দল হয়তো ব্রাজিল, কারও হয়তো আর্জেন্টিনা, কেউবা হয়তো ফ্রান্স-পর্তুগালের জন্য গলা ফাটাবেন আগামী বিশ্বকাপে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, কানাডায় হতে যাওয়া বিশ্বকাপে প্রিয় দল কে কোন গ্রুপে পড়েছে, ভক্ত-সমর্থকেরা সেটা জানতেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।
ওয়াশিংটনের কেনেডি সেন্টারে আগামীকাল হতে যাচ্ছে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠান। কোন দল কোন গ্রুপে পড়েছে, সেটা সরাসরি দেখারও ব্যবস্থা রয়েছে। ফিফার অফিশিয়াল ওয়েবসাইট, ফিফার ইউটিউব চ্যানেল ও বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থার নিজস্ব ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দেখা সরাসরি দেখা যাবে ২০২৬ বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠান। বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় শুরু হবে দলগুলোর ভাগ্য নির্ধারণী অনুষ্ঠান।
২০২৬ বিশ্বকাপ দিয়েই প্রথমবারের মতো ফুটবল বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছে ৪৮ দল। এখন পর্যন্ত ৪২ দল বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে। চলুক জেনে নেওয়া যাক, কোন সেই ৪২ দল
আয়োজক: কানাডা, মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র
উয়েফা (ইউরোপ): অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ক্রোয়েশিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, পর্তুগাল, স্কটল্যান্ড, স্পেন, সুইজারল্যান্ড
এএফসি (এশিয়া): অস্ট্রেলিয়া, ইরান, জাপান, জর্ডান, দক্ষিণ কোরিয়া, কাতার, সৌদি আরব, উজবেকিস্তান
সিএএফ (আফ্রিকা): আলজেরিয়া, কেপ ভার্দে, আইভরিকোস্ট, মিসর, ঘানা, মরক্কো, সেনেগাল, দক্ষিণ আফ্রিকা, তিউনিসিয়া
কনক্যাকাফ (উত্তর ও মধ্য আমেরিকা): কুরাসাও, হাইতি, পানামা
কনমেবল (দক্ষিণ আমেরিকা): আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে
ওএফসি (ওশেনিয়া): নিউজিল্যান্ড
৪৮ দলকে ভাগ করা হয়েছে চার পটে। প্রত্যেক পটে থাকছে ১২টি করে দল
বিশ্বকাপের ড্রয়ের পটগুলো
পট ১ : কানাডা, মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ব্রাজিল, পর্তুগাল, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, জার্মানি
পট ২ : ক্রোয়েশিয়া, মরক্কো, কলম্বিয়া, উরুগুয়ে, সুইজারল্যান্ড, জাপান, সেনেগাল, ইরান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইকুয়েডর, অস্ট্রিয়া, অস্ট্রেলিয়া
পট ৩ : নরওয়ে, পানামা, মিসর, আলজেরিয়া, স্কটল্যান্ড, প্যারাগুয়ে, তিউনিসিয়া, আইভরিকোস্ট, উজবেকিস্তান, কাতার, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা
পট ৪ : জর্ডান, কেপ ভার্দে, ঘানা, কুরাসাও, হাইতি, নিউজিল্যান্ড এবং প্লে-অফ থেকে আসা ৬টি দল
২০২২ সালে সর্বশেষ কাতারে আয়োজিত ফুটবল বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আর্জেন্টিনা। আলবিসেলেস্তেরা আগামী বছর নামবে শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়ে। ২০২৬ সালের ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত হবে ৪৮ দলের বিশ্বকাপ। যুক্তরাষ্ট্রের ১১ শহর, মেক্সিকোর তিন ও কানাডার দুই শহরে হবে আগামী বিশ্বকাপ। ড্র অনুষ্ঠান আগামীকাল হলেও কে কোন গ্রুপে পড়েছে, সেটা জানানো হবে পরশু।
চোটে পড়ে প্রায়ই খবরের শিরোনাম হয়ে যান নেইমার। আন্তর্জাতিক ফুটবল হোক বা ক্লাব ক্যারিয়ার—সব জায়গাতেই তিনি চোটের সঙ্গে লড়তে লড়তে ক্লান্ত। এই চোট নিয়েই তিনি করে ফেললেন হ্যাটট্রিক। যে হ্যাটট্রিকের জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে তিন বছর।
বাংলাদেশ সময় আজ সকালে ব্রাজিলিয়ান সিরি ‘আ’তে মুখোমুখি হয়েছে সান্তোস-জুভেন্তুদ। হাঁটুর চোট নিয়ে এই ম্যাচে ৮৩ মিনিট খেলে করেছেন হ্যাটট্রিক। প্রথমার্ধ গোলশূন্য ড্রয়ে থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধেই নেইমার দেখান তাঁর জাদু। ৫৬, ৬৫ ও ৭৩ মিনিটে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড তুলে নিয়েছেন হ্যাটট্রিক। যার মধ্যে ৫৬ মিনিটে তাঁকে গোল করতে সহায়তা করেছেন গুইলার্মে। ৬৫ মিনিটে নেইমার গোল করেন ইগোর ভিনিসিয়ুসের অ্যাসিস্টে। ৭৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে তুলে নেন হ্যাটট্রিক।
সবশেষ হ্যাটট্রিক নেইমার করেছিলেন ২০২২ সালের ৯ এপ্রিল। পিএসজির জার্সিতে সেদিন ক্লেঁয়ারমন্তের বিপক্ষে হ্যাটট্রিকের পাশাপাশি একটি গোলেও অ্যাসিস্ট করেছিলেন তিনি। ৩ বছর ৭ মাস পর আজ হ্যাটট্রিকের দেখা পেলেন ব্রাজিলের তারকা ফরোয়ার্ড। তাঁর হ্যাটট্রিকে জুভেন্তুদকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে সান্তোস। সান্তোসের দুটি ম্যাচেই তিনি বিশেষ উপায়ে চোট সামলে খেলেছেন। এর আগে ২৯ নভেম্বর সিরি ‘আ’তে স্পোর্ট রেসিফের বিপক্ষে একটি করে গোল ও অ্যাসিস্ট করেছিলেন। সেই ম্যাচও সান্তোস জিতেছিল ৩-০ গোলে।
জুভেন্তুদের বিপক্ষে আজ হ্যাটট্রিক করার পর নেইমার বলেছেন তাঁর চোটের কথা। ৩৩ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড বলেন, ‘নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা সবার আগে বিবেচনা করি। ক্যারিয়ারের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হবে, এমন কিছু করি না। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর লড়ে যাচ্ছি চোটের সঙ্গে।’ মেনিস্কাসের চোটে পড়ায় আগামী সপ্তাহে নেইমারের বাঁ হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হতে পারে বলে ইএসপিএনের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে। ৩-০ গোলে জয়ের পর ৩৭ ম্যাচে সান্তোসের পয়েন্ট ৪৪। ২০ দলের মধ্যে পয়েন্ট তালিকায় এখন তারা ১৪ নম্বরে। ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে ১৯ নম্বরে অবস্থান করছে জুভেন্তুদ। ফ্ল্যামেঙ্গো ৭৮ পয়েন্ট নিয়ে সিরি ‘আ’র পয়েন্ট টেবিলের সবার ওপরে ফ্ল্যামেঙ্গো। প্রত্যেকেই খেলেছে ৩৭টি করে ম্যাচ।
বিরাট কোহলি মানেই যেন আলোচনা। মাঠের পারফরম্যান্স তো বটেই, এর বাইরে অন্যান্য ঘটনাতেও তিনি চলে আসেন ‘লাইমলাইটে’। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে চলমান ওয়ানডে সিরিজে টানা দুই সেঞ্চুরি করা কোহলি এবার আলোচনায় অন্য এক ঘটনায়।
কোহলির আলোচিত ‘নাগিন ড্যান্সের’ ঘটনা ঘটেছে গত রাতে শহীদ বীর সিং নারায়ণ আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে। ৩৫৯ রানের লক্ষ্যে নেমে দলীয় ২৬ রানেই প্রথম উইকেট হারায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ইনিংসের পঞ্চম ওভারের পঞ্চম বলে কুইন্টন ডি কককে (৮) ফেরান আর্শদীপ সিং। ডি কক আউট হওয়ার পর কোহলি ‘নাগিন ড্যান্স’ করেছেন। বাঁ হাতের তালুর ওপর ডান হাতের কনুই রেখে সাপের ফণা তোলার মতো ভঙ্গিতে হাত নাচিয়েছেন বারবার। ভারতীয় তারকা ব্যাটারের এমন উদযাপন সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। ভক্ত-সমর্থকেরাও অনেক উপভোগ করেছেন তাঁর এই নাগিন ড্যান্সের উদযাপন। কেউ একজন লিখেছেন, ‘মাঠ ও মাঠের বাইরে এমন পরিবেশই তো চাই।’
টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নামা ভারত ৯.৪ ওভারে ২ উইকেটে ৬২ রানে পরিণত হয়। পাওয়ার প্লের মধ্যে দুই উইকেট হারানোর পর বড় জুটি গড়ার দায়িত্ব নেন বিরাট কোহলি-রুতুরাজ গায়কোয়াড়। তৃতীয় উইকেট জুটিতে ১৫৮ বলে ১৯৫ রানের জুটি গড়েছেন তাঁরা (কোহলি-গায়কোয়াড়)। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডেতে এটা যেকোনো উইকেটে ভারতের সর্বোচ্চ রানের জুটি। কোহলি, গায়কোয়াড় দুজনেই সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন। ৮৩ বলে গায়কোয়াড় করেছেন ১০৫ রান। কোহলি ১০২ রান করেছেন ৯৩ বলে।
ভারতের দেওয়া ৩৫৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে দক্ষিণ আফ্রিকা ৪ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটে জিতেছে। ম্যাচ হারলেও গায়কোয়াড়-কোহলিকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক লোকেশ রাহুল। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রাহুল বলেন, ‘রুতু ও তার (কোহলি) ব্যাটিং দেখাটা ছিল চোখের শান্তি। বিরাটকে আমরা ৫৩ বা ৫৫ বার দেখলাম এমনটা (সেঞ্চুরি) করতে। সে তার কাজ করে যাচ্ছে। রুতুর ব্যাটিং দেখেও ভালো লেগেছে। ফিফটির পর রান তোলার গতি বাড়িয়েছে।’
ওয়ানডে ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি গায়কোয়াড় তুলে নিয়েছেন এই ম্যাচে। কোহলির এটা ওয়ানডে ক্যারিয়ারের ৫৩তম সেঞ্চুরি। সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৮৪ বার তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন ভারতীয় ব্যাটিং তারকা। ১০০ সেঞ্চুরি করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির রেকর্ডটা এখনো কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকারের। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। বিশাখাপত্তনমে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে হবে ৬ ডিসেম্বর।
অ্যাথলেটিক বিলবাও-রিয়াল মাদ্রিদ নয়, তার চেয়ে বরং গত রাতের লা লিগার ম্যাচকে বিলবাও-এমবাপ্পে ম্যাচ বললেই ভক্ত-সমর্থকেরা অনেক খুশি হবেন। ম্যাচের পুরোটা সময় জুড়ে ছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। ছন্দে থাকা ফরাসি ফরোয়ার্ডের প্রশংসায় পঞ্চমুখ রিয়াল কোচ জাবি আলোনসো।
লা লিগায় সর্বশেষ ১ নভেম্বর ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে ৪-০ গোলে জয় পেয়েছিল রিয়াল। এই টুর্নামেন্টে এরপর টানা তিন ম্যাচ ড্র করেছিল আলোনসোর দল। অবশেষে গত রাতে রিয়াল পেল কাঙ্ক্ষিত জয়ের দেখা। সান মিমিসে অ্যাথলেটিক বিলবাওকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে রিয়াল। দুর্দান্ত জয়ের পর ১৫ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে এখন ২০২৫-২৬ মৌসুমের লা লিগার পয়েন্ট তালিকায় দুইয়ে রিয়াল। তাতে করে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার আরও একটু কাছে পৌঁছল আলোনসোর দল। সমান ১৫ ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই রয়ে গেল বার্সেলোনা।
বিলবাওয়ের বিপক্ষে ৭ মিনিটেই এগিয়ে যায় রিয়াল মাদ্রিদ। ট্রেন্ট আলেক্সান্ডার আর্নল্ডের পাস বক্সের অনেক বাইরে থেকে রিসিভ করে বিলবাওয়ের রক্ষণদুর্গ ভেদ করে লক্ষ্য ভেদ করেন এমবাপ্পে। প্রথমার্ধ শেষ না হতেই রিয়াল ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায়। এখানেও অবদান এমবাপ্পের। ৪২ মিনিটে তাঁর (এমবাপ্পে) অ্যাসিস্টে লক্ষ্য ভেদ করেন এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা। ৫৯ মিনিটে এমবাপ্পে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন। দলের জন্য তাঁর এই তৃতীয় গোলটাও বক্সের অনেক বাইরে থেকে করা। এমবাপ্পেকে প্রশংসায় ভাসিয়ে আলোনসো বলেন, ‘দারুণ ছন্দে আছে এমবাপ্পে। আজ সে অসাধারণ দুটি গোল করেছে। ভিনির সঙ্গে তার বোঝাপড়াও খুব ভালো ছিল।’
সান মিমিসে গত রাতে বিলবাওয়ের বিপক্ষে ৩-০ গোলে জয়ের পর এখন এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখার পরামর্শ আলোনসোর। ম্যাচ শেষে রিয়ালের পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করতে গিয়ে কোচ বলেছেন, ‘আজ (গতকাল) পরিপূর্ণ এক ম্যাচ খেলেছে তারা। শুরু থেকেই জয়ের লক্ষ্যে নেমেছিল দল। পুরো ৯০ মিনিট মনোযোগ ছিল। ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি সামলেছি। আমাদের এখন এগিয়ে যাওয়ার পালা।’
লা লিগার ২০২৫-২৬ মৌসুমের পয়েন্ট টেবিলের প্রথম চারের মধ্যে ব্যবধান খুব বেশি নয়। তিন ও চারে থাকা ভিয়ারিয়াল ও আতলেতিকো মাদ্রিদের পয়েন্ট ৩২ ও ৩১। পাঁচ নম্বর দলের সঙ্গে আতলেতিকো মাদ্রিদের পয়েন্ট ব্যবধান ৭। ২৪ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে রিয়াল বেতিস। ছয় নম্বরে থাকা এস্পানিওলেরও পয়েন্ট ২৪। প্রত্যেকেই ১৫টি করে ম্যাচ খেলেছে।
