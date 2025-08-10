Ajker Patrika
চ্যাম্পিয়ন কি হতে পারবে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
হারারেতে আজ শিরোপার লড়াইয়ে নামবে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। ছবি: জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট
হারারেতে আজ শিরোপার লড়াইয়ে নামবে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। ছবি: জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট

গ্রুপ পর্বের ছয় ম্যাচের মাত্র একটিতে হেরেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। দুটিতে হেরেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সে হিসাবে আজ ত্রিদেশীয় অনূর্ধ্ব-১৯ সিরিজের ফাইনালে দুই দলের লড়াইয়ে বাংলাদেশই ফেবারিট। কিন্তু এক ম্যাচের খেলা ফাইনালে ফেবারিট তকমা কাজে নাও লাগতে পারে। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ১টা ১৫ মিনিটে হারারেতে শুরু হবে বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল। ম্যাচটি টেলিভিশনে সম্প্রচার না করা হলেও ইউটিউবে দেখা যাবে। এদিকে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হচ্ছে আজ। ফুটবলে কমিউনিটি শিল্ডের ফাইনালে মুখোমুখি হবে ক্রিস্টাল প্যালেস-লিভারপুল। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

অনূর্ধ্ব-১৯ ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজ ফাইনাল

বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা

বেলা ১টা ১৫ মিনিট

ইউটিউব/জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট

প্রথম টি-টোয়েন্টি

অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা

বেলা ৩ টা ১৫ মিনিট

সরাসরি স্টার স্পোর্টস ১

দ্বিতীয় ওয়ানডে

ওয়েস্ট ইন্ডিজ-পাকিস্তান

সন্ধ্যা ৭ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি টি স্পোর্টস

ফুটবল খেলা সরাসরি

কমিউনিটি শিল্ড ফাইনাল

ক্রিস্টাল প্যালেস-লিভারপুল

রাত ৮টা

সরাসরি সনি টেন ১

টেনিস খেলা সরাসরি

সিনসিনাটি ওপেন

রাত ৯টা

সরাসরি সনি টেন ২

চীন–রাশিয়া থেকে ভারতকে দূরে রাখতে কয়েক দশকের মার্কিন প্রচেষ্টা ভেস্তে দিচ্ছেন ট্রাম্প: জন বোল্টন

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি, সরবরাহ মিল্ক ভিটায়

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

