সড়ক দুর্ঘটনায় ক্রীড়া সাংবাদিক জহির ভূঁইয়ার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দুপুরেও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির নির্বাচনে ছিল তাঁর সরব উপস্থিতি। হঠাৎই বিকেলের দিকে এল মৃত্যুর খবর। রাজধানীর খিলগাঁওয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ক্রীড়া সাংবাদিক মো. জহির উদ্দিন ভূঁইয়া। দৈনিক ভোরের পাতায় কাজ করতেন তিনি।
জহির উদ্দিন ভূঁইয়া কুমিল্লার মুরাদনগর থানার চাপিলাতলা গ্রামের শামসুদ্দিন ভূঁইয়ার ছেলে। বর্তমানে খিলগাঁও থানার মধ্য বাসাবো এলাকায় পরিবার নিয়ে থাকতেন। তিনি এক ছেলে ও দুই মেয়ের বাবা।
নিহত জহির উদ্দিন ভূঁইয়ার ছেলে রাকিব ভূঁইয়া তামিম বলেন, ‘আমার বাবা দৈনিক ভোরের পাতার স্পোর্টস রিপোর্টার হিসেবে কাজ করতেন। বিকেল পৌনে ৪টার দিকে মোটরসাইকেল নিয়ে খিলগাঁও ফ্লাইওভার দিয়ে যাওয়ার সময় অজ্ঞাত কোনো গাড়ির ধাক্কায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গুরুতর আহত হন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, আমার বাবা আর বেঁচে নেই।’
জহির ভূঁইয়া প্রায় দুই দশক ক্রীড়া সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত। দৈনিক মানবজমিনের মতো পত্রিকায় তিনি একসময় কাজ করেছেন। তিনি মূলত ক্রিকেট রিপোর্টিংয়ে বেশি সময় কাটিয়েছেন। ফুটবলসহ অন্য খেলা কাভারও করেছেন অনেক সময়। জহির ভূঁইয়ার আকস্মিক মৃত্যুতে ক্রীড়াঙ্গন ও গণমাধ্যমে শোকের আবহ বিরাজ করছে। বিপিএল নিলামে এক মিনিটের নীরবতা পালন করা হয়।
দুপুরেও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির নির্বাচনে ছিল তাঁর সরব উপস্থিতি। হঠাৎই বিকেলের দিকে এল মৃত্যুর খবর। রাজধানীর খিলগাঁওয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ক্রীড়া সাংবাদিক মো. জহির উদ্দিন ভূঁইয়া। দৈনিক ভোরের পাতায় কাজ করতেন তিনি।
জহির উদ্দিন ভূঁইয়া কুমিল্লার মুরাদনগর থানার চাপিলাতলা গ্রামের শামসুদ্দিন ভূঁইয়ার ছেলে। বর্তমানে খিলগাঁও থানার মধ্য বাসাবো এলাকায় পরিবার নিয়ে থাকতেন। তিনি এক ছেলে ও দুই মেয়ের বাবা।
নিহত জহির উদ্দিন ভূঁইয়ার ছেলে রাকিব ভূঁইয়া তামিম বলেন, ‘আমার বাবা দৈনিক ভোরের পাতার স্পোর্টস রিপোর্টার হিসেবে কাজ করতেন। বিকেল পৌনে ৪টার দিকে মোটরসাইকেল নিয়ে খিলগাঁও ফ্লাইওভার দিয়ে যাওয়ার সময় অজ্ঞাত কোনো গাড়ির ধাক্কায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গুরুতর আহত হন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, আমার বাবা আর বেঁচে নেই।’
জহির ভূঁইয়া প্রায় দুই দশক ক্রীড়া সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত। দৈনিক মানবজমিনের মতো পত্রিকায় তিনি একসময় কাজ করেছেন। তিনি মূলত ক্রিকেট রিপোর্টিংয়ে বেশি সময় কাটিয়েছেন। ফুটবলসহ অন্য খেলা কাভারও করেছেন অনেক সময়। জহির ভূঁইয়ার আকস্মিক মৃত্যুতে ক্রীড়াঙ্গন ও গণমাধ্যমে শোকের আবহ বিরাজ করছে। বিপিএল নিলামে এক মিনিটের নীরবতা পালন করা হয়।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দুপুরেও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির নির্বাচনে ছিল তাঁর সরব উপস্থিতি। হঠাৎই বিকেলের দিকে এল মৃত্যুর খবর। রাজধানীর খিলগাঁওয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ক্রীড়া সাংবাদিক মো. জহির উদ্দিন ভূঁইয়া। দৈনিক ভোরের পাতায় কাজ করতেন তিনি।
জহির উদ্দিন ভূঁইয়া কুমিল্লার মুরাদনগর থানার চাপিলাতলা গ্রামের শামসুদ্দিন ভূঁইয়ার ছেলে। বর্তমানে খিলগাঁও থানার মধ্য বাসাবো এলাকায় পরিবার নিয়ে থাকতেন। তিনি এক ছেলে ও দুই মেয়ের বাবা।
নিহত জহির উদ্দিন ভূঁইয়ার ছেলে রাকিব ভূঁইয়া তামিম বলেন, ‘আমার বাবা দৈনিক ভোরের পাতার স্পোর্টস রিপোর্টার হিসেবে কাজ করতেন। বিকেল পৌনে ৪টার দিকে মোটরসাইকেল নিয়ে খিলগাঁও ফ্লাইওভার দিয়ে যাওয়ার সময় অজ্ঞাত কোনো গাড়ির ধাক্কায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গুরুতর আহত হন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, আমার বাবা আর বেঁচে নেই।’
জহির ভূঁইয়া প্রায় দুই দশক ক্রীড়া সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত। দৈনিক মানবজমিনের মতো পত্রিকায় তিনি একসময় কাজ করেছেন। তিনি মূলত ক্রিকেট রিপোর্টিংয়ে বেশি সময় কাটিয়েছেন। ফুটবলসহ অন্য খেলা কাভারও করেছেন অনেক সময়। জহির ভূঁইয়ার আকস্মিক মৃত্যুতে ক্রীড়াঙ্গন ও গণমাধ্যমে শোকের আবহ বিরাজ করছে। বিপিএল নিলামে এক মিনিটের নীরবতা পালন করা হয়।
দুপুরেও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির নির্বাচনে ছিল তাঁর সরব উপস্থিতি। হঠাৎই বিকেলের দিকে এল মৃত্যুর খবর। রাজধানীর খিলগাঁওয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ক্রীড়া সাংবাদিক মো. জহির উদ্দিন ভূঁইয়া। দৈনিক ভোরের পাতায় কাজ করতেন তিনি।
জহির উদ্দিন ভূঁইয়া কুমিল্লার মুরাদনগর থানার চাপিলাতলা গ্রামের শামসুদ্দিন ভূঁইয়ার ছেলে। বর্তমানে খিলগাঁও থানার মধ্য বাসাবো এলাকায় পরিবার নিয়ে থাকতেন। তিনি এক ছেলে ও দুই মেয়ের বাবা।
নিহত জহির উদ্দিন ভূঁইয়ার ছেলে রাকিব ভূঁইয়া তামিম বলেন, ‘আমার বাবা দৈনিক ভোরের পাতার স্পোর্টস রিপোর্টার হিসেবে কাজ করতেন। বিকেল পৌনে ৪টার দিকে মোটরসাইকেল নিয়ে খিলগাঁও ফ্লাইওভার দিয়ে যাওয়ার সময় অজ্ঞাত কোনো গাড়ির ধাক্কায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গুরুতর আহত হন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, আমার বাবা আর বেঁচে নেই।’
জহির ভূঁইয়া প্রায় দুই দশক ক্রীড়া সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত। দৈনিক মানবজমিনের মতো পত্রিকায় তিনি একসময় কাজ করেছেন। তিনি মূলত ক্রিকেট রিপোর্টিংয়ে বেশি সময় কাটিয়েছেন। ফুটবলসহ অন্য খেলা কাভারও করেছেন অনেক সময়। জহির ভূঁইয়ার আকস্মিক মৃত্যুতে ক্রীড়াঙ্গন ও গণমাধ্যমে শোকের আবহ বিরাজ করছে। বিপিএল নিলামে এক মিনিটের নীরবতা পালন করা হয়।
সিলেটের বিপক্ষে আগের রাউন্ডেই প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয় জিল্লুর রহমান বিজয়ের। দ্বিতীয় ম্যাচে এসেই সেঞ্চুরির দেখা পেলেন চট্টগ্রামের এই ব্যাটার। বিজয়ের শতকের দিনে অপেক্ষায় আছেন আবু হায়দার রনি। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ষষ্ঠ রাউন্ডের প্রথম দিন ব্যাট হাতে আলো ছড়িয়েছেন এই দুজন।১ ঘণ্টা আগে
এই তো দুই মাস আগে আরব আমিরাত থেকে দেশে ফিরে বিমানবন্দরে ভক্তদের রোষানলে পড়েছিলেন নাঈম শেখ। বাংলাদেশ দলে তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে যত সমালোচনাই থাক, ২০২৬ বিপিএলের নিলামে তাঁকে নিয়ে বেশ কাড়াকাড়িই হলো। নাঈম শেখকে ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নিয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস।২ ঘণ্টা আগে
১২ বছর পর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিলাম হচ্ছে। রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে চলছে ২০২৬ বিপিএলের নিলাম।৩ ঘণ্টা আগে
ঝড় তুলতে তিনি কতটা সিদ্ধহস্ত, সেটার প্রমাণ অভিষেক শর্মা আগেও দিয়েছেন। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) তান্ডব চালিয়ে বোলারদের লন্ডভন্ড করে দিয়েছেন বারবার। আজ সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্রফিতে ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে নিজেরই রেকর্ড ভেঙেছেন।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
সিলেটের বিপক্ষে আগের রাউন্ডেই প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয় জিল্লুর রহমান বিজয়ের। দ্বিতীয় ম্যাচে এসেই সেঞ্চুরির দেখা পেলেন চট্টগ্রামের এই ব্যাটার। বিজয়ের শতকের দিনে অপেক্ষায় আছেন আবু হায়দার রনি। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ষষ্ঠ রাউন্ডের প্রথম দিন ব্যাট হাতে আলো ছড়িয়েছেন এই দুজন।
কক্সবাজার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রংপুরের বিপক্ষে ২৭০ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে চট্টগ্রাম। ১০৫ রান করে অপরাজিত আছেন বিজয়। ১০ চারে সাজানো তাঁর ১৮৮ বলের ইনিংস। ইয়াসির আলী চৌধুরীর অবদান ৭৭ রান। ২২ রান করেন জসিম উদ্দিন। ৪৯ রানে ৩ উইকেট নেন রবিউল হক।
সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে বরিশালের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি ঘরানায় ব্যাট করেছেন আবু হায়দার। ৬৪ বলে ৭ চার ও ৬ ছক্কায় ৮৬ রানে অপরাজিত আছেন ময়মনসিংহের এই পেস বোলিং অলরাউন্ডার। তাঁর সঙ্গে ৭০ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিন ব্যাট করতে নামবেন আল আমিন জুনিয়র। ৪৮ রান আসে আরিফুল ইসলামের ব্যাট থেকে। প্রথম দিনের খেলা শেষে ময়মনসিংহের স্কোরবোর্ডে উঠেছে ২৮০ রান। ৬ উইকেট হারিয়েছে নবাগত দলটি। এর মধ্যে তিনটাই নেন তানভীর ইসলাম; ৯১ রানের বিনিময়ে।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে স্বাগতিক সিলেট ও রাজশাহীর লড়াইয়ে প্রথম দিন ১২ উইকেটের পতন হয়েছে। এস এম মেহরব হাসান ও মো. রহিম আহমেদের ফিফটিতে অলআউট হওয়ার আগে ২৩৬ রান করে সফরকারী দল। ৫৬ রান আসে মেহরবের ব্যাট থেকে। রহিম করেন ৫১ রান। ৪২ রানের বিনিময়ে ৪ ব্যাটারকে ফেরান নাবিল সামাদ। জবাব দিতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়ার আগে ৩৫ রানে ২ উইকেট হারিয়েছে সিলেট। জাকির হাসান ১৭ ও আসাদুল্লাহ আল গালিব ২ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিন ব্যাট করতে নামবেন।
ব্যাটিংয়ে প্রথম দিনটা সবচেয়ে বাজে গেছে খুলনার। খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে ঢাকার বিপক্ষে ১৯৪ রানে গুটিয়ে যায় স্বাগতিকরা। সর্বোচ্চ ৫৯ রান করেন মোহাম্মদ মিঠুন। ৩৪ রান এনে দেন শেখ পাভিজ জীবন। সুমন খান ও মাহফুজুর রাব্বি নেন তিনটি করে উইকেট। লক্ষ্য তাড়ায় ৬৪ রানে ১ উইকেট হারিয়েছে ঢাকা। ৩৫ রানে অপরাজিত আছেন আনিসুল ইসলাম। তাঁর সঙ্গে ফয়সাল আহমেদ রায়হান ১৭ রান নিয়ে ব্যাট করতে নামবেন।
সিলেটের বিপক্ষে আগের রাউন্ডেই প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয় জিল্লুর রহমান বিজয়ের। দ্বিতীয় ম্যাচে এসেই সেঞ্চুরির দেখা পেলেন চট্টগ্রামের এই ব্যাটার। বিজয়ের শতকের দিনে অপেক্ষায় আছেন আবু হায়দার রনি। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ষষ্ঠ রাউন্ডের প্রথম দিন ব্যাট হাতে আলো ছড়িয়েছেন এই দুজন।
কক্সবাজার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রংপুরের বিপক্ষে ২৭০ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে চট্টগ্রাম। ১০৫ রান করে অপরাজিত আছেন বিজয়। ১০ চারে সাজানো তাঁর ১৮৮ বলের ইনিংস। ইয়াসির আলী চৌধুরীর অবদান ৭৭ রান। ২২ রান করেন জসিম উদ্দিন। ৪৯ রানে ৩ উইকেট নেন রবিউল হক।
সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে বরিশালের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি ঘরানায় ব্যাট করেছেন আবু হায়দার। ৬৪ বলে ৭ চার ও ৬ ছক্কায় ৮৬ রানে অপরাজিত আছেন ময়মনসিংহের এই পেস বোলিং অলরাউন্ডার। তাঁর সঙ্গে ৭০ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিন ব্যাট করতে নামবেন আল আমিন জুনিয়র। ৪৮ রান আসে আরিফুল ইসলামের ব্যাট থেকে। প্রথম দিনের খেলা শেষে ময়মনসিংহের স্কোরবোর্ডে উঠেছে ২৮০ রান। ৬ উইকেট হারিয়েছে নবাগত দলটি। এর মধ্যে তিনটাই নেন তানভীর ইসলাম; ৯১ রানের বিনিময়ে।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে স্বাগতিক সিলেট ও রাজশাহীর লড়াইয়ে প্রথম দিন ১২ উইকেটের পতন হয়েছে। এস এম মেহরব হাসান ও মো. রহিম আহমেদের ফিফটিতে অলআউট হওয়ার আগে ২৩৬ রান করে সফরকারী দল। ৫৬ রান আসে মেহরবের ব্যাট থেকে। রহিম করেন ৫১ রান। ৪২ রানের বিনিময়ে ৪ ব্যাটারকে ফেরান নাবিল সামাদ। জবাব দিতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়ার আগে ৩৫ রানে ২ উইকেট হারিয়েছে সিলেট। জাকির হাসান ১৭ ও আসাদুল্লাহ আল গালিব ২ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিন ব্যাট করতে নামবেন।
ব্যাটিংয়ে প্রথম দিনটা সবচেয়ে বাজে গেছে খুলনার। খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে ঢাকার বিপক্ষে ১৯৪ রানে গুটিয়ে যায় স্বাগতিকরা। সর্বোচ্চ ৫৯ রান করেন মোহাম্মদ মিঠুন। ৩৪ রান এনে দেন শেখ পাভিজ জীবন। সুমন খান ও মাহফুজুর রাব্বি নেন তিনটি করে উইকেট। লক্ষ্য তাড়ায় ৬৪ রানে ১ উইকেট হারিয়েছে ঢাকা। ৩৫ রানে অপরাজিত আছেন আনিসুল ইসলাম। তাঁর সঙ্গে ফয়সাল আহমেদ রায়হান ১৭ রান নিয়ে ব্যাট করতে নামবেন।
দুপুরেও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির নির্বাচনে ছিল তাঁর সরব উপস্থিতি। হঠাৎই বিকেলের দিকে এল মৃত্যুর খবর। রাজধানীর খিলগাঁওয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ক্রীড়া সাংবাদিক মো. জহির উদ্দিন ভূঁইয়া। দৈনিক ভোরের পাতায় কাজ করতেন তিনি।২৬ মিনিট আগে
এই তো দুই মাস আগে আরব আমিরাত থেকে দেশে ফিরে বিমানবন্দরে ভক্তদের রোষানলে পড়েছিলেন নাঈম শেখ। বাংলাদেশ দলে তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে যত সমালোচনাই থাক, ২০২৬ বিপিএলের নিলামে তাঁকে নিয়ে বেশ কাড়াকাড়িই হলো। নাঈম শেখকে ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নিয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস।২ ঘণ্টা আগে
১২ বছর পর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিলাম হচ্ছে। রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে চলছে ২০২৬ বিপিএলের নিলাম।৩ ঘণ্টা আগে
ঝড় তুলতে তিনি কতটা সিদ্ধহস্ত, সেটার প্রমাণ অভিষেক শর্মা আগেও দিয়েছেন। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) তান্ডব চালিয়ে বোলারদের লন্ডভন্ড করে দিয়েছেন বারবার। আজ সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্রফিতে ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে নিজেরই রেকর্ড ভেঙেছেন।৩ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এই তো দুই মাস আগে আরব আমিরাত থেকে দেশে ফিরে বিমানবন্দরে ভক্তদের রোষানলে পড়েছিলেন নাঈম শেখ। বাংলাদেশ দলে তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে যত সমালোচনাই থাক, ২০২৬ বিপিএলের নিলামে তাঁকে নিয়ে বেশ কাড়াকাড়িই হলো। নাঈম শেখকে ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নিয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস।
সর্বোচ্চ ‘এ’ ক্যাটাগরিতে থাকা নাঈমের ভিত্তিমূল্য ছিল ৫০ লাখ টাকা। নিলামে বাঁহাতি ওপেনারকে পেতে নোয়াখালী ও সিলেটের সঙ্গে ভালোই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় চট্টগ্রামের। শেষ পর্যন্ত ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈমকে পেয়েছে চট্টগ্রাম। জাতীয় দলে সুযোগ কাজে লাগাতে না পারলেও গত দুই বছর ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক সফল নাঈম। সর্বশেষ বিপিএলেও তিনি সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক (৫১১) ছিলেন। স্থানীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে চট্টগ্রাম সরাসরি চুক্তি করিয়েছে শেখ মেহেদী হাসান ও তানভীর ইসলামকে।
৫০ লাখ টাকার ভিত্তিমূল্যে নিলামে উঠেছিলেন বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক লিটন দাস। তাঁকে ৭৫ লাখ টাকায় দলে ভিড়িয়েছে রংপুর রাইডার্স। নিলামের আগে রংপুর রাইডার্স স্থানীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে সরাসরি চুক্তি করিয়েছে মোস্তাফিজুর রহমান ও নুরুল হাসান সোহানকে।
এই তো দুই মাস আগে আরব আমিরাত থেকে দেশে ফিরে বিমানবন্দরে ভক্তদের রোষানলে পড়েছিলেন নাঈম শেখ। বাংলাদেশ দলে তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে যত সমালোচনাই থাক, ২০২৬ বিপিএলের নিলামে তাঁকে নিয়ে বেশ কাড়াকাড়িই হলো। নাঈম শেখকে ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নিয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস।
সর্বোচ্চ ‘এ’ ক্যাটাগরিতে থাকা নাঈমের ভিত্তিমূল্য ছিল ৫০ লাখ টাকা। নিলামে বাঁহাতি ওপেনারকে পেতে নোয়াখালী ও সিলেটের সঙ্গে ভালোই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় চট্টগ্রামের। শেষ পর্যন্ত ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈমকে পেয়েছে চট্টগ্রাম। জাতীয় দলে সুযোগ কাজে লাগাতে না পারলেও গত দুই বছর ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক সফল নাঈম। সর্বশেষ বিপিএলেও তিনি সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক (৫১১) ছিলেন। স্থানীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে চট্টগ্রাম সরাসরি চুক্তি করিয়েছে শেখ মেহেদী হাসান ও তানভীর ইসলামকে।
৫০ লাখ টাকার ভিত্তিমূল্যে নিলামে উঠেছিলেন বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক লিটন দাস। তাঁকে ৭৫ লাখ টাকায় দলে ভিড়িয়েছে রংপুর রাইডার্স। নিলামের আগে রংপুর রাইডার্স স্থানীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে সরাসরি চুক্তি করিয়েছে মোস্তাফিজুর রহমান ও নুরুল হাসান সোহানকে।
দুপুরেও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির নির্বাচনে ছিল তাঁর সরব উপস্থিতি। হঠাৎই বিকেলের দিকে এল মৃত্যুর খবর। রাজধানীর খিলগাঁওয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ক্রীড়া সাংবাদিক মো. জহির উদ্দিন ভূঁইয়া। দৈনিক ভোরের পাতায় কাজ করতেন তিনি।২৬ মিনিট আগে
সিলেটের বিপক্ষে আগের রাউন্ডেই প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয় জিল্লুর রহমান বিজয়ের। দ্বিতীয় ম্যাচে এসেই সেঞ্চুরির দেখা পেলেন চট্টগ্রামের এই ব্যাটার। বিজয়ের শতকের দিনে অপেক্ষায় আছেন আবু হায়দার রনি। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ষষ্ঠ রাউন্ডের প্রথম দিন ব্যাট হাতে আলো ছড়িয়েছেন এই দুজন।১ ঘণ্টা আগে
১২ বছর পর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিলাম হচ্ছে। রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে চলছে ২০২৬ বিপিএলের নিলাম।৩ ঘণ্টা আগে
ঝড় তুলতে তিনি কতটা সিদ্ধহস্ত, সেটার প্রমাণ অভিষেক শর্মা আগেও দিয়েছেন। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) তান্ডব চালিয়ে বোলারদের লন্ডভন্ড করে দিয়েছেন বারবার। আজ সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্রফিতে ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে নিজেরই রেকর্ড ভেঙেছেন।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
দুপুরেও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির নির্বাচনে ছিল তাঁর সরব উপস্থিতি। হঠাৎই বিকেলের দিকে এল মৃত্যুর খবর। রাজধানীর খিলগাঁওয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ক্রীড়া সাংবাদিক মো. জহির উদ্দিন ভূঁইয়া। দৈনিক ভোরের পাতায় কাজ করতেন তিনি।২৬ মিনিট আগে
সিলেটের বিপক্ষে আগের রাউন্ডেই প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয় জিল্লুর রহমান বিজয়ের। দ্বিতীয় ম্যাচে এসেই সেঞ্চুরির দেখা পেলেন চট্টগ্রামের এই ব্যাটার। বিজয়ের শতকের দিনে অপেক্ষায় আছেন আবু হায়দার রনি। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ষষ্ঠ রাউন্ডের প্রথম দিন ব্যাট হাতে আলো ছড়িয়েছেন এই দুজন।১ ঘণ্টা আগে
এই তো দুই মাস আগে আরব আমিরাত থেকে দেশে ফিরে বিমানবন্দরে ভক্তদের রোষানলে পড়েছিলেন নাঈম শেখ। বাংলাদেশ দলে তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে যত সমালোচনাই থাক, ২০২৬ বিপিএলের নিলামে তাঁকে নিয়ে বেশ কাড়াকাড়িই হলো। নাঈম শেখকে ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নিয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস।২ ঘণ্টা আগে
ঝড় তুলতে তিনি কতটা সিদ্ধহস্ত, সেটার প্রমাণ অভিষেক শর্মা আগেও দিয়েছেন। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) তান্ডব চালিয়ে বোলারদের লন্ডভন্ড করে দিয়েছেন বারবার। আজ সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্রফিতে ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে নিজেরই রেকর্ড ভেঙেছেন।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
ঝড় তুলতে তিনি কতটা সিদ্ধহস্ত, সেটার প্রমাণ অভিষেক শর্মা আগেও দিয়েছেন। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) তান্ডব চালিয়ে বোলারদের লন্ডভন্ড করে দিয়েছেন বারবার। আজ সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্রফিতে ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে নিজেরই রেকর্ড ভেঙেছেন।
সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে আজ হায়দরাবাদের জিমখানা গ্রাউন্ডে মুখোমুখি হয়েছে পাঞ্জাব-বেঙ্গল। পাঞ্জাবের অধিনায়ক অভিষেক ৫২ বলে ৮ চার ও ১৬ ছক্কায় করেছেন ১৪৮ রান। তাতে করে ভারতীয়দের মধ্যে এক বছরে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড গড়েছেন তিনি। ২০২৫ সালে এখন পর্যন্ত স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৩৩ ইনিংসে মেরেছেন ৯১ ছক্কা। যার মধ্যে ৪৭ ছক্কা মেরেছেন ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে। এর আগেও এই কীর্তিটা ছিল অভিষেকের। গত বছর স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে মেরেছিলেন ৮৪ ছক্কা। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সে বছর তিনি মেরেছিলেন ১৯ ছক্কা। ভারতীয়দের মধ্যে এক বছরে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ছক্কা মারার রেকর্ডে তিন, চার-দুটিতেই সূর্যকুমার যাদব। ২০২২ সালে তিনি মেরেছিলেন ৮৫ ছক্কা। ২০২৩ সালে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে তিনি ৭১ ছক্কা মেরেছিলেন।
বেঙ্গলের বিপক্ষে আজ ১২ বলে ফিফটি করেছেন অভিষেক। পরবর্তী ৫০ রান যোগ করতে আরও ২০ বল খেলতে হয়েছে তাঁকে। ৩২ বলে তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন। শেষ পর্যন্ত ১৪৮ রানে থেমেছে তাঁর ইনিংস। এই ঝোড়ো ইনিংসের মধ্যে ৮৬.৪৯ শতাংশ রান এসেছে বাউন্ডারিতে। ১৬ ছক্কা ও ৮ চারে বাউন্ডারিতে তিনি করেছেন ১২৮ রান। অভিষেকের ঝোড়ো ইনিংসে আগে ব্যাটিং করে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ৩১০ রান করেছে পাঞ্জাব। পাহাড় সমান লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৯৮ রানে থেমে যায় বেঙ্গলের ইনিংস। ১১২ রানের জয়ে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ম্যাচসেরা হয়েছেন অভিষেক। ৫২ বলে ১৪৮ রানের পাশাপাশি বোলিংয়ে নিয়েছেন ১ উইকেট।
বেঙ্গলের বিপক্ষে ঝড় তুলেও অবশ্য দ্রুততম ফিফটি, সেঞ্চুরির রেকর্ড নিজের করে নিতে পারেননি। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে কম ৯ বলে ফিফটির রেকর্ড নেপালের দীপেন্দ্র সিং ঐরি। মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে ২০২৩ সালে এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে তিনি এই ঝোড়ো ফিফটি করেছিলেন। ১১ বলে ফিফটি করে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে দ্বিতীয় দ্রুততম ফিফটি ভারতের আশুতোষ শর্মার। অভিষেকসহ ১২ বলে ফিফটির কীর্তি আছে পাঁচজনের। অপর চার ক্রিকেটার হলেন ভারতের যুবরাজ সিং, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিস গেইল, আফগানিস্তানের হজরতউল্লাহ জাজাই ও এস্তোনিয়ার সাহিল চৌহান।
দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডটা এস্তোনিয়ার সাহিলের দখলেই আছে। ২০২৪ সালে সাইপ্রাসের বিপক্ষে ২৭ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি। ২৮ বলে সেঞ্চুরির কীর্তি আছে অভিষেকেরও। ২০২৪ সালে মেঘালয়ার বিপক্ষে তিনি এই কীর্তি গড়েছিলেন। সেটা তিনি পাঞ্জাবের হয়ে সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে করেছিলেন। উর্বিল প্যাটেলের সেঞ্চুরির কীর্তি ২৮ বলে।
ঝড় তুলতে তিনি কতটা সিদ্ধহস্ত, সেটার প্রমাণ অভিষেক শর্মা আগেও দিয়েছেন। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) তান্ডব চালিয়ে বোলারদের লন্ডভন্ড করে দিয়েছেন বারবার। আজ সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্রফিতে ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে নিজেরই রেকর্ড ভেঙেছেন।
সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে আজ হায়দরাবাদের জিমখানা গ্রাউন্ডে মুখোমুখি হয়েছে পাঞ্জাব-বেঙ্গল। পাঞ্জাবের অধিনায়ক অভিষেক ৫২ বলে ৮ চার ও ১৬ ছক্কায় করেছেন ১৪৮ রান। তাতে করে ভারতীয়দের মধ্যে এক বছরে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড গড়েছেন তিনি। ২০২৫ সালে এখন পর্যন্ত স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৩৩ ইনিংসে মেরেছেন ৯১ ছক্কা। যার মধ্যে ৪৭ ছক্কা মেরেছেন ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে। এর আগেও এই কীর্তিটা ছিল অভিষেকের। গত বছর স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে মেরেছিলেন ৮৪ ছক্কা। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সে বছর তিনি মেরেছিলেন ১৯ ছক্কা। ভারতীয়দের মধ্যে এক বছরে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ছক্কা মারার রেকর্ডে তিন, চার-দুটিতেই সূর্যকুমার যাদব। ২০২২ সালে তিনি মেরেছিলেন ৮৫ ছক্কা। ২০২৩ সালে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে তিনি ৭১ ছক্কা মেরেছিলেন।
বেঙ্গলের বিপক্ষে আজ ১২ বলে ফিফটি করেছেন অভিষেক। পরবর্তী ৫০ রান যোগ করতে আরও ২০ বল খেলতে হয়েছে তাঁকে। ৩২ বলে তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন। শেষ পর্যন্ত ১৪৮ রানে থেমেছে তাঁর ইনিংস। এই ঝোড়ো ইনিংসের মধ্যে ৮৬.৪৯ শতাংশ রান এসেছে বাউন্ডারিতে। ১৬ ছক্কা ও ৮ চারে বাউন্ডারিতে তিনি করেছেন ১২৮ রান। অভিষেকের ঝোড়ো ইনিংসে আগে ব্যাটিং করে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ৩১০ রান করেছে পাঞ্জাব। পাহাড় সমান লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৯৮ রানে থেমে যায় বেঙ্গলের ইনিংস। ১১২ রানের জয়ে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ম্যাচসেরা হয়েছেন অভিষেক। ৫২ বলে ১৪৮ রানের পাশাপাশি বোলিংয়ে নিয়েছেন ১ উইকেট।
বেঙ্গলের বিপক্ষে ঝড় তুলেও অবশ্য দ্রুততম ফিফটি, সেঞ্চুরির রেকর্ড নিজের করে নিতে পারেননি। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে কম ৯ বলে ফিফটির রেকর্ড নেপালের দীপেন্দ্র সিং ঐরি। মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে ২০২৩ সালে এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে তিনি এই ঝোড়ো ফিফটি করেছিলেন। ১১ বলে ফিফটি করে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে দ্বিতীয় দ্রুততম ফিফটি ভারতের আশুতোষ শর্মার। অভিষেকসহ ১২ বলে ফিফটির কীর্তি আছে পাঁচজনের। অপর চার ক্রিকেটার হলেন ভারতের যুবরাজ সিং, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিস গেইল, আফগানিস্তানের হজরতউল্লাহ জাজাই ও এস্তোনিয়ার সাহিল চৌহান।
দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডটা এস্তোনিয়ার সাহিলের দখলেই আছে। ২০২৪ সালে সাইপ্রাসের বিপক্ষে ২৭ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি। ২৮ বলে সেঞ্চুরির কীর্তি আছে অভিষেকেরও। ২০২৪ সালে মেঘালয়ার বিপক্ষে তিনি এই কীর্তি গড়েছিলেন। সেটা তিনি পাঞ্জাবের হয়ে সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে করেছিলেন। উর্বিল প্যাটেলের সেঞ্চুরির কীর্তি ২৮ বলে।
দুপুরেও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির নির্বাচনে ছিল তাঁর সরব উপস্থিতি। হঠাৎই বিকেলের দিকে এল মৃত্যুর খবর। রাজধানীর খিলগাঁওয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ক্রীড়া সাংবাদিক মো. জহির উদ্দিন ভূঁইয়া। দৈনিক ভোরের পাতায় কাজ করতেন তিনি।২৬ মিনিট আগে
সিলেটের বিপক্ষে আগের রাউন্ডেই প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয় জিল্লুর রহমান বিজয়ের। দ্বিতীয় ম্যাচে এসেই সেঞ্চুরির দেখা পেলেন চট্টগ্রামের এই ব্যাটার। বিজয়ের শতকের দিনে অপেক্ষায় আছেন আবু হায়দার রনি। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ষষ্ঠ রাউন্ডের প্রথম দিন ব্যাট হাতে আলো ছড়িয়েছেন এই দুজন।১ ঘণ্টা আগে
এই তো দুই মাস আগে আরব আমিরাত থেকে দেশে ফিরে বিমানবন্দরে ভক্তদের রোষানলে পড়েছিলেন নাঈম শেখ। বাংলাদেশ দলে তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে যত সমালোচনাই থাক, ২০২৬ বিপিএলের নিলামে তাঁকে নিয়ে বেশ কাড়াকাড়িই হলো। নাঈম শেখকে ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নিয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস।২ ঘণ্টা আগে
১২ বছর পর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিলাম হচ্ছে। রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে চলছে ২০২৬ বিপিএলের নিলাম।৩ ঘণ্টা আগে