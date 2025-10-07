ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রতিশোধ নেওয়ার অপেক্ষায় বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক
নারী ওয়ানডেতে বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড মুখোমুখি হয়েছে একবার। ২০২২ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপে ওয়েলিংটনে বাংলাদেশকে ১০০ রানে হারিয়ে দিয়েছিল ইংল্যান্ড। এবারের বিশ্বকাপে ফের দেখা হচ্ছে তাদের। দুটি দলই জয় দিয়ে তাদের টুর্নামেন্ট শুরু করেছে। তবে নেট রানরেটে দুই দলের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। ইংল্যান্ড ও বাংলাদেশের নেট রানরেট +৩.৭৭৩ ও +১.৬২৩। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা সাড়ে তিনটায় শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ম্যাচ। এদিকে সিলেটে চলছে এনসিএল টি-টোয়েন্টি। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এনসিএল টি-টোয়েন্টি
চট্টগ্রাম-ঢাকা
সকাল ৯ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
খুলনা-সিলেট
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও টি স্পোর্টস
কাবাডি খেলা সরাসরি
কাবাডি প্রো লিগ
রাত ৮ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
২০১৬ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত সাত বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে শুধু ১৪ টেস্ট খেলেছেন ম্যাট রেনশ। ঘরোয়া ক্রিকেটে সীমিত ওভারের ক্রিকেট খেললেও অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে এমন অভিজ্ঞতা আগে কখনোই তাঁর হয়নি। ভারতের বিপক্ষে এবার অজি এই বাঁহাতি ব্যাটারের ফুরোচ্ছে অপেক্ষা।৩৯ মিনিট আগে
সেঞ্চুরি ছাড়া যেন কিছুই বোঝেন না তাজমান ব্রিটস। নিজের সবশেষ পাঁচ ওয়ানডের চারটিতেই তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন তিনি। ছন্দে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকার এই ক্রিকেটার ভেঙে দিয়েছেন স্মৃতি মান্ধানার রেকর্ড, যেখানে মান্ধানা সেঞ্চুরির রেকর্ডটি একবার নয়, করেছিলেন দুবার।১ ঘণ্টা আগে
কলম্বোতে ২ অক্টোবর পাকিস্তানকে উড়িয়ে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে শুরুটা দারুণ হয়েছে বাংলাদেশের। পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচসেরা মারুফা আক্তারকে প্রশংসায় ভাসাতে থাকেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। নিগার সুলতানা জ্যোতির মতে বাংলাদেশের ক্রিকেটার সেরা পেসার হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে মারুফার।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের কাছে শারজায় পরশু রাতে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছে আফগানিস্তান। সেই সিরিজের পর দল দুটি এবার মুখোমুখি হবে সাদা বলের আরেক সংস্করণ ওয়ানডেতে। বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ যখন দরজায় কড়া নাড়ছে, তখন ধাক্কা খেল আফগানরা।৩ ঘণ্টা আগে