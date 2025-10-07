Ajker Patrika
> খেলা

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রতিশোধ নেওয়ার অপেক্ষায় বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রতিশোধ নেওয়ার অপেক্ষায় বাংলাদেশ

নারী ওয়ানডেতে বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড মুখোমুখি হয়েছে একবার। ২০২২ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপে ওয়েলিংটনে বাংলাদেশকে ১০০ রানে হারিয়ে দিয়েছিল ইংল্যান্ড। এবারের বিশ্বকাপে ফের দেখা হচ্ছে তাদের। দুটি দলই জয় দিয়ে তাদের টুর্নামেন্ট শুরু করেছে। তবে নেট রানরেটে দুই দলের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। ইংল্যান্ড ও বাংলাদেশের নেট রানরেট ‍+৩.৭৭৩ ও ‍+১.৬২৩। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা সাড়ে তিনটায় শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ম্যাচ। এদিকে সিলেটে চলছে এনসিএল টি-টোয়েন্টি। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

এনসিএল টি-টোয়েন্টি

চট্টগ্রাম-ঢাকা

সকাল ৯ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

খুলনা-সিলেট

বেলা ১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ ও টি স্পোর্টস

কাবাডি খেলা সরাসরি

কাবাডি প্রো লিগ

রাত ৮ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

বিষয়:

খেলাফুটবলক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আবরার ফাহাদের ষষ্ঠ শাহাদাতবার্ষিকীতে উদ্বোধন হচ্ছে আগ্রাসনবিরোধী আট স্তম্ভ

আবরার ফাহাদের ষষ্ঠ শাহাদাতবার্ষিকীতে উদ্বোধন হচ্ছে আগ্রাসনবিরোধী আট স্তম্ভ

বাংলাদেশ থেকে অপরিশোধিত ভোজ্যতেল আমদানি করতে চায় জাপান

বাংলাদেশ থেকে অপরিশোধিত ভোজ্যতেল আমদানি করতে চায় জাপান

বিরল খনিজের প্রথম চালান যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাল পাকিস্তান

বিরল খনিজের প্রথম চালান যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাল পাকিস্তান

এবার মাউশি মহাপরিচালক খুঁজতে বিজ্ঞপ্তি দিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়

এবার মাউশি মহাপরিচালক খুঁজতে বিজ্ঞপ্তি দিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ভারতের ‘উঠান’ যেভাবে ক্রমেই চীনের ‘খেলার মাঠ’ হয়ে উঠছে

ভারতের ‘উঠান’ যেভাবে ক্রমেই চীনের ‘খেলার মাঠ’ হয়ে উঠছে

সম্পর্কিত

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রতিশোধ নেওয়ার অপেক্ষায় বাংলাদেশ

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রতিশোধ নেওয়ার অপেক্ষায় বাংলাদেশ

ভারতের বিপক্ষে দল ঘোষণায় অস্ট্রেলিয়ার বড় চমক

ভারতের বিপক্ষে দল ঘোষণায় অস্ট্রেলিয়ার বড় চমক

ভারতীয় তারকা ক্রিকেটারের সেঞ্চুরির রেকর্ড ভেঙে চুরমার

ভারতীয় তারকা ক্রিকেটারের সেঞ্চুরির রেকর্ড ভেঙে চুরমার

‘মারুফার মতো ক্রিকেটার আগে কখনো পায়নি বাংলাদেশ’

‘মারুফার মতো ক্রিকেটার আগে কখনো পায়নি বাংলাদেশ’