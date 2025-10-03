Ajker Patrika
আফগানদের বিপক্ষে আজই কি তাহলে সিরিজ বাংলাদেশের

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি আজ রাতে। ছবি: ক্রিকইনফো
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি আজ রাতে। ছবি: ক্রিকইনফো

সহজ ম্যাচ কঠিন করে গত রাতে জিতেছে বাংলাদেশ। শারজায় সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে আফগানিস্তানকে ৪ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ। আজ জিতলেই এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ জিতবে জাকের আলী অনিকের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। শারজায় বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। এদিকে সিলেটে চলছে এনসিএল টি-টোয়েন্টি। আহমেদাবাদে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা চলছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান

রাত ৮টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

এনসিএল

টি-টোয়েন্টি

চট্টগ্রাম-রংপুর

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

খুলনা-বরিশাল

বেলা ১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

আহমেদাবাদ টেস্ট: ২য় দিন

ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সকাল ১০টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া

দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ১

