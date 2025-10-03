আফগানদের বিপক্ষে আজই কি তাহলে সিরিজ বাংলাদেশের

ক্রীড়া ডেস্ক
সহজ ম্যাচ কঠিন করে গত রাতে জিতেছে বাংলাদেশ। শারজায় সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে আফগানিস্তানকে ৪ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ। আজ জিতলেই এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ জিতবে জাকের আলী অনিকের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। শারজায় বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। এদিকে সিলেটে চলছে এনসিএল টি-টোয়েন্টি। আহমেদাবাদে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা চলছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
এনসিএল
টি-টোয়েন্টি
চট্টগ্রাম-রংপুর
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
খুলনা-বরিশাল
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
আহমেদাবাদ টেস্ট: ২য় দিন
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ১০টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া
দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের যে এক বছরও বাকি নেই। ৮ মাস আগেই যেন বেজে গেছে বিশ্বকাপের দামামা। ১২ সেপ্টেম্বর টিকিট বিক্রির কার্যক্রমের প্রথম ধাপেই জমা পড়েছিল এক লাখের বেশি আবেদন। পরবর্তীতে বিশ্বকাপের তিন মাসকটের পর এবার ফিফা প্রকাশ করল বিশ্বকাপের অফিশিয়াল বল ট্রাইওন্ডা।২০ মিনিট আগে
টি-টোয়েন্টিতে ১৫২ রানের লক্ষ্য আহামরি কিছু নয়। আইপিএল তো বটেই, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২৫০ ছাড়ানো স্কোর দেখা যায় অহরহ। কিন্তু বাংলাদেশ যখন খেলতে নামে, তখন ১৫০-এর আশপাশের স্কোরও হয়ে ওঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। শারজায় গতকাল পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা প্রথম টি-টোয়েন্টিতে আফগানিস্তানকে ৪ উইকেটে হারিয়েছে বাং১ ঘণ্টা আগে
প্রতিপক্ষের চোখে চোখ রেখে কীভাবে কথা বলতে হয়, সেটা ভালোই জানেন মারুফা আক্তারের। গতির সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত লাইন-লেংথ, সুইং—ব্যাটারদের ভড়কে দিতে যা যা থাকা দরকার, সব রকম অস্ত্রই আছে মারুফার ভান্ডারে। পাকিস্তানকে গতকাল উড়িয়ে দেওয়ার পর বাংলাদেশি পেসারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ লাসিথ মালিঙ্গা-মিতালি রাজের...২ ঘণ্টা আগে
২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে শুরুটা দারুণ করেছে বাংলাদেশ। পাকিস্তানের বিপক্ষে ১১৩ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটে জিতেছে নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। জ্যোতিদের দুর্দান্ত এই জয়ের ম্যাচে মারুফা আক্তারের বোলিং নজর কেড়েছে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের।২ ঘণ্টা আগে