আজই তাহলে সিরিজ বাংলাদেশের, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
ডাচদের আজ হারালেই টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতবে বাংলাদেশ। ছবি: এএফপি
সিলেটে পরশু প্রথম টি-টোয়েন্টিতে নেদারল্যান্ডসকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ। আজ জিতলেই এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ জিতবে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। সিলেটে আজ বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। হকিতেও বাংলাদেশের ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস

সন্ধ্যা ৬টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

হকি খেলা সরাসরি

এশিয়া কাপ

বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া

বেলা ২টা

সরাসরি

সনি টেন ১

টেনিস খেলা সরাসরি

ইউএস ওপেন

রাত ৯টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ ও সিলেক্ট ১

