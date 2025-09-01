আজই তাহলে সিরিজ বাংলাদেশের, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক
সিলেটে পরশু প্রথম টি-টোয়েন্টিতে নেদারল্যান্ডসকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ। আজ জিতলেই এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ জিতবে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। সিলেটে আজ বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। হকিতেও বাংলাদেশের ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস
সন্ধ্যা ৬টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
হকি খেলা সরাসরি
এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া
বেলা ২টা
সরাসরি
সনি টেন ১
টেনিস খেলা সরাসরি
ইউএস ওপেন
রাত ৯টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও সিলেক্ট ১
বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ দল এখন ভিয়েতনামে। তাদের সামনে এখন বয়সভিত্তিক এই টুর্নামেন্টের মূল পর্বে খেলার চ্যালেঞ্জ। ভিয়েতনামের আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন ফুটবলাররা।৩৬ মিনিট আগে
নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে লক্ষ্য তাড়ায় বাংলাদেশের চার ব্যাটার ব্যাট করেছেন। চার ব্যাটারের মধ্যে শুধু তানজিদ তামিমের স্ট্রাইকরেট কম ১২০.৮৩। বাকি তিনজন—পারভেজ হোসেন ইমন, অধিনায়ক লিটন দাস ও সাইফ হাসানের ব্যাটিং স্ট্রাইকরেট ছিল ১৬৬.৬৬, ১৮৬.২০ ও ১৮৯.৪৭!১ ঘণ্টা আগে
ঝড়, সাইক্লোন, সুনামি—সেন্ট লুসিয়ার গ্রস আইলেটে সেন্ট লুসিয়া কিংস-অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস ম্যাচে গত রাতে যা হয়েছে, তা বোঝাতে এই শব্দগুলোও যেন কম হয়ে যায়। প্রথমে তাণ্ডব চালিয়েছেন সাকিব আল হাসান। সাকিবের পর টিম সাইফার্টের বিধ্বংসী ইনিংস ছাড়িয়ে গেছে সবকিছু।২ ঘণ্টা আগে
ক্যারিয়ারের ৪৭তম শিরোপা জেতার সম্ভাবনা ছিল লিওনেল মেসির সামনে। কিন্তু তিনি নিজেও যেমন ছিলেন ব্যর্থ, তাঁর দল ইন্টার মায়ামিও পারেনি ফাইনালে নিজেদের ছাপ রাখতে। লিগস কাপের ফাইনালে মেসিদের বিধ্বস্ত করেছে সিয়াটল সাউন্ডার্স।৩ ঘণ্টা আগে