Ajker Patrika
খেলা

গোলাপি বলের অ্যাশেজে শুরুর ধাক্কা সামলে লড়ছে ইংল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
শুরুর ধাক্কা সামলে লড়ছেন জো রুট। ছবি: ক্রিকইনফো
শুরুর ধাক্কা সামলে লড়ছেন জো রুট। ছবি: ক্রিকইনফো

ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হয়েছে ঘণ্টা দেড়েক আগে। নিউজিল্যান্ড এখন এগিয়ে ৪৮১ রানে। তাদেরই প্রতিবেশী দেশে চলছে অ্যাশেজ। ব্রিসবেনে বাংলাদেশ সময় আজ সকাল ১০টায় শুরু হয়েছে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট। গোলাপি বলের এই টেস্টে ৫ রানেই ২ উইকেট হারিয়ে ফেলে ইংল্যান্ড। দুটি উইকেটই নিয়েছেন মিচেল স্টার্ক। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ২৬ ওভারে ২ উইকেটে ১১৩ রান করেছে ইংলিশরা। জো রুট ৩৪ রানে ও জ্যাক ক্রলি ৭৪ রানে ব্যাটিং করছেন। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগেরও ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

ব্রিসবেন টেস্ট: ১ম দিন

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

সকাল ১০টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

নেপাল প্রিমিয়ার লিগ

দুপুর ১২টা ও বিকেল ৪টা ১৫মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

ফুটবল খেলা সরাসরি

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ম্যান. ইউনাইটেড-ওয়েস্ট হাম

রাত ২টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বিষয়:

খেলাটিভিতে আজকের খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এবার ৪.১ মাত্রার ভূমিকম্পে কাঁপল দেশ

এবার ৪.১ মাত্রার ভূমিকম্পে কাঁপল দেশ

সরকারি স্কুলে ভর্তির বয়স নিয়ে নতুন নির্দেশনা মাউশির

সরকারি স্কুলে ভর্তির বয়স নিয়ে নতুন নির্দেশনা মাউশির

৮ কুকুরছানা হত্যা: মায়ের সঙ্গে কারাগারে দুই বছরের শিশু

৮ কুকুরছানা হত্যা: মায়ের সঙ্গে কারাগারে দুই বছরের শিশু

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ শিক্ষককে বরখাস্ত, পাঁচ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ শিক্ষককে বরখাস্ত, পাঁচ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার

রূপের ঈর্ষায় ৩ মেয়েশিশুকে চুবিয়ে হত্যা, দেখে ফেলায় রেহাই পায়নি নিজের ছেলে

রূপের ঈর্ষায় ৩ মেয়েশিশুকে চুবিয়ে হত্যা, দেখে ফেলায় রেহাই পায়নি নিজের ছেলে