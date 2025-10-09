Ajker Patrika
বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচের আগে প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচের আগে প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে আজ খেলতে নামবে বাংলাদেশ-হংকং। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টায় ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে শুরু হবে এই ম্যাচ। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি। ফুটবলে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের বেশ কিছু ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

এশিয়ান কাপ বাছাই

বাংলাদেশ-হংকং

রাত ৮টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

বিশ্বকাপ বাছাই (ইউরোপ)

ফিনল্যান্ড-লিথুয়ানিয়া

রাত ১০টা

সরাসরি

চেক প্রজাতন্ত্র-ক্রোয়েশিয়া

রাত ১২ টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি সনি টেন ২

স্কটল্যান্ড-গ্রিস

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি সনি টেন ৫

মাল্টা-নেদারল্যান্ডস

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি সনি টেন ১

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

এনসিএল টি-টোয়েন্টি এলিমিনেটর

ঢাকা-রংপুর

বেলা ১১ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

কোয়ালিফায়ার

চট্টগ্রাম-খুলনা

বিকেল ৪টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

টেনিস খেলা সরাসরি

সাংহাই মাস্টার্স

বিকেল ৪টা

সরাসরি

সনি টেন ২

খেলাফুটবলক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
