বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল ম্যাচ দেখবেন কোথায়

এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে আজ খেলতে নামবে বাংলাদেশ-হংকং। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টায় ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে শুরু হবে এই ম্যাচ। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি। ফুটবলে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের বেশ কিছু ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল খেলা সরাসরি
এশিয়ান কাপ বাছাই
বাংলাদেশ-হংকং
রাত ৮টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
বিশ্বকাপ বাছাই (ইউরোপ)
ফিনল্যান্ড-লিথুয়ানিয়া
রাত ১০টা
সরাসরি
চেক প্রজাতন্ত্র-ক্রোয়েশিয়া
রাত ১২ টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি সনি টেন ২
স্কটল্যান্ড-গ্রিস
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি সনি টেন ৫
মাল্টা-নেদারল্যান্ডস
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি সনি টেন ১
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এনসিএল টি-টোয়েন্টি এলিমিনেটর
ঢাকা-রংপুর
বেলা ১১ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
কোয়ালিফায়ার
চট্টগ্রাম-খুলনা
বিকেল ৪টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
টেনিস খেলা সরাসরি
সাংহাই মাস্টার্স
বিকেল ৪টা
সরাসরি
সনি টেন ২
আলোচনাটা অনেক দিন ধরেই চলছিল। অবশেষে সেটাই হচ্ছে সত্যি। বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়াল লা লিগা ম্যাচটি ২০ ডিসেম্বর হবে মায়ামির হার্ডরক স্টেডিয়ামে। স্প্যানিশ লা লিগা কর্তৃপক্ষ গত রাতে সেটা নিশ্চিত করেছে।১৮ মিনিট আগে
জয় দিয়ে বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শুরু করেছে আফগানিস্তান। ১৭ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটের জয়কে আয়েশি জয় বললেও ভুল হবে না। কিন্তু এমন জয়ের পরও একটা জায়গায় ঠিকই অসন্তোষ কাজ করছে আফগানদের।১ ঘণ্টা আগে
হংকং কোচ অ্যাশলি ওয়েস্টউডের চার শব্দের উত্তর। তাতে সংবাদ সম্মেলনে হাসির রোল পড়ে গেল। হামজা চৌধুরীর মতো খেলোয়াড় তাঁর দলে থাকলে বরং বেঞ্চ গরম করতে হতো। কথাটা খানিকটা ঔদ্ধত্যের সুরেই বললেন ওয়েস্টউড। মাঠের আগে কথার লড়াইয়ে যেন পরিষ্কার করে নিতে চাইলেন ব্যবধানটা।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ দল এখন ব্যস্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে। আফগান সিরিজ শেষ হতে না হতেই ঘরের মাঠে সিরিজ শুরু বাংলাদেশের। জাকের আলী অনিক-তাওহীদ হৃদয়রা আতিথেয়তা দেবেন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে।২ ঘণ্টা আগে