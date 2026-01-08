Ajker Patrika
রাজনীতি

পতিত ফ্যাসিবাদী শক্তি আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটাচ্ছে: মুছাব্বির হত্যা প্রসঙ্গে সালাহউদ্দিন আহমদ

বাসস, ঢাকা  
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। ফাইল ছবি
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। ফাইল ছবি

রাজধানীতে ঢাকা মহানগর উত্তরের স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সদস্যসচিব আজিজুর রহমান মুছাব্বিরকে গুলি করে হত্যার ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন উল্লেখ করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, ‘পতিত ফ্যাসিবাদী শক্তি দেশের গণতান্ত্রিক যাত্রাকে ব্যাহত করতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে।’

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২টা ২০ মিনিটে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

সালাহউদ্দিন আহমদ আরও বলেন, ‘তবে এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা নির্বাচনে কোনো প্রভাব ফেলবে না। সব রাজনৈতিক দলই নির্বাচনের বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, শেষ পর্যন্ত সফলভাবেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।’

শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান উত্তরবঙ্গ সফর করবেন বলে উল্লেখ করে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের আমরা ধারণ করি এবং সেই চেতনাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে। এ সফরে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের কোনো সুযোগ নেই। শহীদদের কবর জিয়ারত করা জাতির প্রত্যাশা।

বিএনপির এই শীর্ষ নেতা আরও বলেন, ‘জাতীয় পর্যায়ে দেশের সবচেয়ে মেজর পলিটিক্যাল পার্টির শীর্ষ নেতৃত্ব হিসেবে তারেক রহমান শহীদদের কবর জিয়ারত এবং সেখানে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। এটাই হবে অভ্যুত্থানকে ধারণ করার প্রকৃত উদাহরণ।’

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের আমরা ধারণ করি: সালাহউদ্দিন আহমদজুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের আমরা ধারণ করি: সালাহউদ্দিন আহমদ

আগামী নির্বাচনে বিএনপির চূড়ান্ত মনোনয়ন প্রসঙ্গে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘বিএনপির মতো একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলে অনেক প্রার্থী থাকে, যাদের প্রত্যাশা রয়েছে। তারা নিজেদের প্রত্যাশা অনুযায়ী নমিনেশন চেয়েছিল, কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থে, আসন সমঝোতার স্বার্থে অনেক যোগ্য প্রার্থীকে আমরা বঞ্চিত করেছি। তাদের মনব্যথা আছে। এ কারণে তারা বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ফলে এ বিষয়ে আমরা কিছু ক্ষেত্রে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিয়েছি। আর কিছু ক্ষেত্রে তাদের বুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করছি। আশা করি মীমাংসা হবে।’

নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিয়ে অন্য রাজনৈতিক দলের অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিয়ে কারও কোনো অভিযোগ থাকলে সেটা ইসিকে জানাতে পারে।’

বিষয়:

বিএনপিরাজনীতিবিদসালাহউদ্দিন আহমদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভেনেজুয়েলার বিনিময়ে ২০১৯ সালেই ট্রাম্পের কাছে ইউক্রেন চেয়েছিল রাশিয়া

৬৬ জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নিচ্ছেন ট্রাম্প

জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ভর করে আইএমএফের ঋণ থেকে মুক্তি চায় পাকিস্তান

বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে ‘গায়েব’ করে দিল আইসল্যান্ড

একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে ৬২ বছর বয়সে গর্ভধারণ, ভাইরাল নারী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

ইউজিসি বিলুপ্ত করে হচ্ছে উচ্চশিক্ষা কমিশন

ইউজিসি বিলুপ্ত করে হচ্ছে উচ্চশিক্ষা কমিশন

অরাজক এলপিজির বাজার

অরাজক এলপিজির বাজার

সম্পর্কিত

পতিত ফ্যাসিবাদী শক্তি আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটাচ্ছে: মুছাব্বির হত্যা প্রসঙ্গে সালাহউদ্দিন আহমদ

পতিত ফ্যাসিবাদী শক্তি আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটাচ্ছে: মুছাব্বির হত্যা প্রসঙ্গে সালাহউদ্দিন আহমদ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের আমরা ধারণ করি: সালাহউদ্দিন আহমদ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের আমরা ধারণ করি: সালাহউদ্দিন আহমদ

আমার মতো আর কারও না হোক—গুলিতে নিহত স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার স্ত্রী

আমার মতো আর কারও না হোক—গুলিতে নিহত স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার স্ত্রী

আগামী সরকারকে হাসিনার চেয়ে বড় ফ্যাসিস্ট বানানোর সব উদ্যোগ চলছে: হাসনাত কাইয়ূম

আগামী সরকারকে হাসিনার চেয়ে বড় ফ্যাসিস্ট বানানোর সব উদ্যোগ চলছে: হাসনাত কাইয়ূম