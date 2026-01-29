Ajker Patrika
২২ বছর পর রাজশাহীতে তারেক রহমান, মাদ্রাসা ময়দানে ব্যাপক জনসমাগম

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
আপডেট : ২৯ জানুয়ারি ২০২৬, ১২: ৪০
রাজশাহীর ঐতিহাসিক মাদ্রাসা ময়দানে সকাল থেকেই চলে এসেছেন নেতাকর্মী-মানুষজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

দীর্ঘ ২২ বছর পর রাজশাহীতে পা রাখছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) দুপুরে রাজশাহীর ঐতিহাসিক মাদ্রাসা ময়দানে আয়োজিত এক নির্বাচনী জনসভায় তিনি বক্তব্য দেবেন। সকাল থেকেই মাদ্রাসা মাঠে দেখা যায় দলটির নেতা-কর্মীদের। তারেক রহমানকে দেখতে দূরদূরান্ত থেকে এসেছেন সাধারণ মানুষও।

বেলা ১১টার দিকে মাদ্রাসা ময়দানে গিয়ে দেখা যায়, এরই মধ্যে মাঠের অর্ধেক মানুষে ভরে গেছে। বিপুলসংখ্যক মানুষ মাঠের আশপাশের এলাকায় অবস্থান করছেন। অনেকে ধীরে ধীরে মাঠে প্রবেশ করছেন। শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে জনস্রোত যাচ্ছে মাঠের দিকে।

এসব মানুষের চাওয়া, তারেক রহমান রাজশাহীর উন্নয়নের রূপরেখা দিয়ে যাবেন এই জনসভা থেকে। কেউ চান সন্ত্রাসমুক্ত দেশ, আবার কারও চাওয়া সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা।

সকাল থেকেই জনসভার মঞ্চে বক্তব্য দিচ্ছেন বিএনপির স্থানীয় নেতা ও রাজশাহী, নাটোর-চাঁপাইনবাবগঞ্জের সংসদীয় ১৩টি আসনের ধানের শীষের প্রার্থীরা।

দুপুর সাড়ে ১২টায় তারেক রহমান রাজশাহীর শাহমখদুম বিমানবন্দরে নামবেন। এরপর হজরত শাহমখদুম (রহ.)-এর দরগায় যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। তারপর তিনি যাবেন জনসভায়।

এই জনসভায় রাজশাহী জেলা ও মহানগরের পাশাপাশি চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নাটোরের নেতা-কর্মীরা অংশ নেবেন। রাজশাহীর জনসভা শেষ করে তারেক রহমান বেলা সাড়ে ৩টায় নওগাঁর পথে রওনা দেবেন। সন্ধ্যায় নওগাঁর এটিএম মাঠে জনসভায় যোগ দিয়ে বক্তব্য দেবেন তারেক রহমান।

নওগাঁ থেকে তিনি যাবেন বগুড়া। এরপর রাত ৮টার দিকে বগুড়ার আলতাফুন্নেসা মাঠে আরও একটি জনসভায় যোগ দেবেন বিএনপির চেয়ারম্যান। নওগাঁর জনসভায় জয়পুরহাটের নেতা-কর্মীরা অংশ নেবেন। আর বগুড়ার জনসভায় যাবেন পাবনা ও সিরাজগঞ্জের নেতা-কর্মীরা।

এর আগে ২০০৪ সালে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব হিসেবে রাজশাহী এসেছিলেন তারেক রহমান। এরপর দলীয় প্রধান হিসেবে এটিই তাঁর প্রথম সফর। তাঁর এই সফরকে ঘিরে উজ্জীবিত দলটির নেতা-কর্মীরা। এই জনসভা থেকে তারেক রহমান এই অঞ্চলের মানুষের কাছে নিজের পরিকল্পনা তুলে ধরবেন। পাশাপাশি নির্বাচনে তিনি ধানের শীষে ভোট চাইবেন।

রাজশাহী জেলাবিএনপিরাজশাহী বিভাগনির্বাচনরাজশাহীতারেক রহমান
