মঈন খানের বাসায় কূটনীতিকদের নৈশভোজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
কূটনীতিকদের সম্মানে নিজ বাসায় নৈশভোজের আয়োজন করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান। আজ বুধবার সন্ধ্যায় মঈন খানের আমন্ত্রণে তাঁর গুলশানের বাসায় আসেন কূটনীতিকেরা।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।
নৈশভোজে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ফ্রান্স, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, ইতালি ও স্পেনের রাষ্ট্রদূত, জাপান হাইকমিশনার, অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনার, ভুটান হাইকমিশনার, ইউএনডিপির কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলেন বলে জানান শায়রুল।
