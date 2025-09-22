সংস্কার ও বিচার নিশ্চিত হলে কালই পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন দিন: রেজাউল করীম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম (চরমোনাই পীর) বলেছেন, সংস্কার ও বিচার নিশ্চিত হলে আগামীকালই পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন দিন।
আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর হাজারীবাগ ট্যানারি মোড়ে ঢাকা-১০ আসনের গণসংযোগে আয়োজিত এক গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।
গণসমাবেশে রেজাউল করীম বলেছেন, ‘রাজনৈতিক দল হিসেবে নির্বাচন আমাদের প্রধান কর্মসূচি। কিন্তু বিদ্যমান পদ্ধতির নির্বাচনে আমরা ডামি ভোট, রাতের ভোট দেখেছি। এই নির্বাচনী ব্যবস্থা হাসিনার মতো ফ্যাসিস্ট জন্ম দিয়েছে। ব্যর্থ হিসেবে প্রমাণিত এই পদ্ধতিতে আমরা আর কোনো নির্বাচন চাই না। আমরা এমন পদ্ধতিতে নির্বাচন চাই, যার মাধ্যমে আর কোনো ফ্যাসিস্ট জন্ম নেবে না। আপনারা জানেন সেই পদ্ধতি হলো পিআর।’
রেজাউল করীম আরও বলেন, এই সরকারের প্রধান তিনটি অঙ্গীকার ছিল। সংস্কার, বিচার ও নির্বাচন। সংস্কার ও বিচার নিশ্চিত হলে আগামীকালই পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন দিন।
রেজাউল করীম বলেন, ‘স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরেও মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন হয় নাই, বরং দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হতে দেখেছি আর হাজার কোটি টাকা পাচার হতে দেখেছি। হাসিনার আমলে আইয়ামে জাহেলিয়াতের বর্বরতা দেখেছি। ৫ আগস্ট আমাদের সুযোগ তৈরি হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় সংস্কার করা যায় নাই, বিচারও দৃশ্যমান না। এমন বাস্তবতায় পুরোনো বন্দোবস্তের নির্বাচন নিয়ে এত মাতামাতির অর্থ কী?’
ইসলামী আন্দোলনের আমির বলেন, ‘আমাদের দাবি স্পষ্ট। জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি নিশ্চিত করতে হবে। নাহলে জুলাই বিপ্লবীদের ফাঁসির আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে।’
ঢাকা-১০ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মনোনীত প্রার্থী আব্দুল আউয়ালের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন দলের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি ও যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা ইমতেয়াজ আলম, যুব আন্দোলনের সভাপতি আতিকুর রহমান মুজাহিদ, কে এম শরীয়াতুল্লাহ প্রমুখ।
