প্রণয় ভার্মার সঙ্গে আনিসুল ইসলাম মাহমুদের সাক্ষাৎ, তিস্তা চুক্তি ও ট্যুরিস্ট ভিসা চালুর দাবি

বন্ধ থাকা ট্যুরিস্ট ভিসা চালু এবং দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা তিস্তা পানিবণ্টন চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মার কাছে আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির (একাংশ) নেতারা।
আজ বৃহস্পতিবার ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মার সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাতে এই অনুরোধ জানান জাতীয় পার্টির (একাংশ) চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ।
বারিধারায় ভারতীয় দূতাবাসে এই সাক্ষাৎকালে আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার, নির্বাহী চেয়ারম্যান মুজিবুল হক চুন্নু এবং জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত প্রেসিডিয়াম সদস্য মাসরুর মাওলা।
সাক্ষাৎ শেষে জাতীয় পার্টির মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার গণমাধ্যমকে বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে হাইকমিশনার হিসেবে বাংলাদেশ সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করায় প্রণয় ভার্মাকে জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়। সাক্ষাতে আমরা বাংলাদেশ ও ভারতের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি।’
রুহুল আমিন হাওলাদার বলেন, ‘বিশেষ করে দুই দেশের মানুষের সম্পর্ক কীভাবে আরও সুদৃঢ় করা যায়, সে ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। আমাদের পার্টির চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ তিস্তা পানিবণ্টন চুক্তি বাস্তবায়ন এবং শিগগির ট্যুরিস্ট ভিসা চালুর জন্য ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। একই সঙ্গে দুই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হয়।
