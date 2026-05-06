এনসিপি মুখপাত্র আসিফ মাহমুদের সঙ্গে মার্কিন দূতাবাসের কূটনীতিকের সাক্ষাৎ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের পলিটিক্যাল অফিসার জেমস স্টুয়ার্ট। আজ বুধবার এনসিপি কার্যালয়ে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে দেশের বর্তমান সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয় এবং বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

এ সময় জেমস স্টুয়ার্টের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দূতাবাসের অ্যাসিস্ট্যান্ট পলিটিক্যাল স্পেশালিস্ট মো. ইকবাল মাহমুদ। অপর দিকে আসিফ মাহমুদের সঙ্গে ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আয়মান রাহাত।

সাক্ষাৎ শেষে এনসিপির মুখপাত্র দূতাবাসের প্রতিনিধিদলকে দলের কার্যালয় ঘুরিয়ে দেখান।

