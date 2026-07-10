Ajker Patrika
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রাজনীতি

এডিবির পূর্বাভাস: সাড়ে ৪ শতাংশ হতে পারে দেশের প্রবৃদ্ধি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এডিবির পূর্বাভাস: সাড়ে ৪ শতাংশ হতে পারে দেশের প্রবৃদ্ধি

মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত, জ্বালানি বাজারের অস্থিরতা এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার প্রভাবে চলতি বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমে ৪ দশমিক ৫ শতাংশ হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)। গত এপ্রিলের পূর্বাভাসে সংস্থাটি বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৪ দশমিক ৭ শতাংশ হবে বলে ধারণা দিয়েছিল। অর্থাৎ তিন মাসের ব্যবধানে পূর্বাভাস শূন্য দশমিক ২ শতাংশ পয়েন্ট কমিয়েছে বহুপক্ষীয় ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানটি। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট আউটলুক (এডিও) জুলাই ২০২৬ প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

এডিবি বলছে, শুধু বাংলাদেশ নয়, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের কারণে জ্বালানি ও পণ্যবাজারে সৃষ্ট অস্থিরতার প্রভাব পড়েছে উন্নয়নশীল এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অধিকাংশ অর্থনীতিতে। ফলে ২০২৬ সালে এ অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি ৪ দশমিক ৯ শতাংশ হতে পারে, যা এপ্রিলে প্রকাশিত পূর্বাভাসের তুলনায় শূন্য দশমিক ২ শতাংশ পয়েন্ট কম। ২০২৫ সালে এ অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি ছিল ৫ দশমিক ৫ শতাংশ।

বাংলাদেশের জন্য ২০২৭ সালের প্রবৃদ্ধি পূর্বাভাসও ৪ দশমিক ৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪ দশমিক ৫ শতাংশে নামিয়েছে এডিবি। তবে চলতি বছরের মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস ৯ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। অন্যদিকে আগামী বছরের মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস ৮ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৮ দশমিক ৮ শতাংশ করা হয়েছে।

এডিবির প্রধান অর্থনীতিবিদ আলবার্ট পার্কের ভাষ্য, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের কারণে জ্বালানি বাজারে যে ধাক্কা তৈরি হয়েছে, তার প্রভাব প্রত্যাশার তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। জ্বালানির পাশাপাশি সার ও অন্যান্য পণ্যের মূল্য এবং সরবরাহব্যবস্থাও এ পরিস্থিতির কারণে চাপে পড়ছে। ফলে প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা নীতিনির্ধারকদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রতিবেদনে এশিয়ার বড় অর্থনীতিগুলোর মধ্যেও প্রবৃদ্ধি পূর্বাভাসে কাটছাঁটের চিত্র উঠে এসেছে। ভারতের চলতি বছরের প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৯ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৬ দশমিক ৬ শতাংশ করা হয়েছে। তবে ২০২৭ সালের জন্য দেশটির প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস ৭ দশমিক ৩ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে।

অন্যদিকে চীনের অর্থনীতির পূর্বাভাসে কোনো পরিবর্তন আনেনি এডিবি। সংস্থাটির মতে, শক্তিশালী রপ্তানি এবং অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের জোরে চলতি বছর দেশটির প্রবৃদ্ধি ৪ দশমিক ৬ শতাংশ এবং আগামী বছর ৪ দশমিক ৫ শতাংশ হতে পারে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশেও প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস কমানো হয়েছে। ফিলিপাইনের প্রবৃদ্ধি ৫ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ দশমিক ৩ শতাংশ, মালয়েশিয়ার ৪ দশমিক ৬ শতাংশ থেকে ৪ দশমিক ৫ শতাংশ এবং ফিজির ২ দশমিক ৭ শতাংশ থেকে ২ দশমিক ৫ শতাংশ করা হয়েছে। তবে ইন্দোনেশিয়ার ৫ দশমিক ২ শতাংশ এবং ভিয়েতনামের ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। থাইল্যান্ডের প্রবৃদ্ধি ২ শতাংশ এবং পাকিস্তানের ৩ দশমিক ৭ শতাংশ হতে পারে বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি।

সংস্থাটির হিসাবে, ২০২৬ সালে উন্নয়নশীল এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের গড় মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৪ দশমিক ৩ শতাংশে পৌঁছাতে পারে, যা ২০২৫ সালে ছিল ৩ শতাংশ।

বিষয়:

বাংলাদেশজ্বালানিএডিবিছাপা সংস্করণবাজারঅর্থনীতির খবর
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