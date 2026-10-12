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রাজনীতি

তারেক রহমান সরকার চালাচ্ছেন না: ফেসবুক স্ট্যাটাসে হাসনাত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৬, ১৯: ৩১
তারেক রহমান সরকার চালাচ্ছেন না: ফেসবুক স্ট্যাটাসে হাসনাত
হাসনাত আব্দুল্লাহ। ফাইল ছবি

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের অবস্থা নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছেন কুমিল্লা-৪ আসনের সংসদ সদস্য ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ। এতে তিনি অভিযোগ করেছেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে আর সরকার পরিচালিত হচ্ছে না।

আজ সোমবার বিকেল ৪টা ৩ মিনিটে স্ট্যাটাসটি দিয়েছেন হাসনাত আবদুল্লাহ। দুই বাক্যের স্ট্যাটাসটিতে তিনি লিখেছেন, ‘তারেক রহমান (প্রধানমন্ত্রী) আর এই সরকার পরিচালনা করছেন না। বিএনপি সরকার হাইজ্যাক হয়ে গেছে।’

হাসনাত আবদুল্লাহর স্ট্যাটাস। ছবি: স্ক্রিনশট
হাসনাত আবদুল্লাহর স্ট্যাটাস। ছবি: স্ক্রিনশট

বিষয়:

বিএনপিসরকারতারেক রহমানহাসনাত আবদুল্লাহজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপি
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