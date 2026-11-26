মজুরি নিয়ে নতুন করে অস্থিরতা তৈরির সুযোগ নেই: নূর
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি এবং প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নূর বলেছেন, শ্রমিকনেতাদের সঙ্গে আলোচনায় মজুরি নিয়ে দর-কষাকষির বিষয়ে কথা হয়েছিল। মালিকপক্ষ ১৫ হাজার টাকা প্রস্তাব করবে ও শ্রমিকপক্ষ ২০ হাজার টাকা দাবি করবে—এমন ধারণা থেকে ১৭ থেকে ১৮ হাজার টাকায় পৌঁছানোর লক্ষ্য ছিল। মজুরি নিয়ে নতুন করে অস্থিরতা তৈরির সুযোগ নেই।
আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন।
নূর বলেন, শ্রমিকদের মজুরি ১৭ হাজার টাকা নির্ধারণের পর সরকার ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকর করার ঘোষণা দিয়েছে। সরকার সেই প্রতিশ্রুতি রেখেছে।
গার্মেন্টস খাতে অস্থিরতা তৈরি করে বিদেশি ক্রেতাদের মধ্যে বাংলাদেশ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া ও এ খাতকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে বলে জানান নুরুল হক নূর। তাঁর দাবি, এসব অস্থিরতা তৈরির পেছনে পতিত ফ্যাসিবাদী শক্তির ইন্ধন ও অর্থায়ন রয়েছে।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, গার্মেন্টস খাতে এখন অর্ডারের মৌসুম। এ সময়ে কারখানায় অস্থিরতা তৈরি হলে বিদেশি ক্রেতারা বিকল্প উৎস হিসেবে ভারত ও ভিয়েতনামের দিকে চলে যাবেন। কারণ, বাংলাদেশে আন্দোলন চলছে এবং কারখানা কবে খুলবে, তা নিশ্চিত নয়—এমন পরিস্থিতিতে ক্রেতারা তাঁদের ব্যবসা সচল রাখতে বিকল্প বাজার খুঁজবেন। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের বাজার ধরার চেষ্টা করছে। তাই এ খাতে অস্থিরতা দেশের জন্য ক্ষতিকর।
শ্রমিকদের কল্যাণে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, উপজেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা ও হাসপাতালব্যবস্থা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। জেলা পর্যায়ে কিডনি ডায়ালাইসিস ও আইসিইউ সুবিধা নিশ্চিত করার পাশাপাশি আটটি বিভাগে বিশেষায়িত হাসপাতাল গড়ে তোলার উদ্যোগ রয়েছে। শ্রমিকদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে আশুলিয়া, সাভার, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুরসহ শ্রমিক-অধ্যুষিত এলাকায় ছয়টি বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।
প্রবাসী প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, শ্রমিকদের সাশ্রয়ী মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহের উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে। এ জন্য শ্রমিক-অধ্যুষিত এলাকায় টিসিবির পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা সম্প্রসারণের পাশাপাশি চাল বিক্রির সুযোগ দেওয়া হয়েছে।
গার্মেন্টস খাতে অস্থিরতা তৈরির পেছনে অর্থায়নের অভিযোগ তুলে নূর বলেন, গোয়েন্দা সংস্থার অনুসন্ধানে গাজীপুরে ১০০ কোটি টাকা অর্থায়নের বিষয়টি উঠে এসেছে। কারখানা বন্ধ করে শ্রমিকদের উসকে দিয়ে আন্দোলনে নামানোর অভিযোগও রয়েছে।
প্রতিমন্ত্রীর দাবি, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের আমলে ক্ষমতার অপব্যবহার করে গড়ে ওঠা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মুনাফার একটি অংশ অস্থিরতা তৈরির কাজে ব্যয় করা হচ্ছে।
জামায়াতের প্রসঙ্গ টেনে নূর বলেন, ‘একসময় জামায়াতে ইসলামী বিএনপির মিত্র ছিল। যুগপৎ আন্দোলনেও দলটির নেতা-কর্মীদের ত্যাগ ও অবদান রয়েছে। তবে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দলটির কিছু কর্মকাণ্ড আমাকে হতাশ করেছে।’ সরকারের সঙ্গে সংসদে আলোচনার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রাজপথের কর্মসূচির মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন নূর।
এনসিপির ভূমিকা নিয়েও সমালোচনা করেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি। তিনি বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়ায় জামায়াত-শিবিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক তরুণ এনসিপিতে যুক্ত হয়েছেন। যে যাঁর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রাখেন। তবে রাজনৈতিক বিভাজন ও অস্থিরতা তৈরির মধ্য দিয়ে পতিত ফ্যাসিবাদী শক্তিকে পুনর্বাসনের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।