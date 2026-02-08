Ajker Patrika
রাজনীতি

১২ তারিখের পর চাঁদাবাজি-সন্ত্রাস শুরু করার অপেক্ষায় একটি দল: আসিফ মাহমুদ

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮: ৩৮
১২ তারিখের পর চাঁদাবাজি-সন্ত্রাস শুরু করার অপেক্ষায় একটি দল: আসিফ মাহমুদ
গতকাল রাতে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার ভুইগড় এলাকায় পথসভায় বক্তব্য দেন এনসিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভুইয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, ১২ তারিখের পর চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আমরা সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করে যাচ্ছি। তিনি অভিযোগ করে বলেন, একটি রাজনৈতিক দল তাদের নেতা-কর্মীদের বলছে, ১২ তারিখ পর্যন্ত চাঁদাবাজি করা যাবে না। এর অর্থ হলো, ১২ তারিখের পর তারা আবার শুরু করবে। তারা শকুনের মতো অপেক্ষা করছে, দাঁতে ধার দিয়ে বসে আছে। ১২ তারিখের পরই তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে।

শনিবার রাত ১১টার দিকে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার ভুঁইগড় এলাকায় বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আয়োজিত এক পথসভায় এসব কথা বলেন তিনি।

পথসভায় বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস তাদের প্রার্থী খন্দকার আনোয়ার হোসেনকে প্রত্যাহার করে এনসিপির প্রার্থী অ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহ আল আমিনকে সমর্থনের ঘোষণা দেয়।

আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে শেখ হাসিনার সন্তানকে রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনার কথা বলছেন। বলা হচ্ছে, জনগণ চাইলে তাকে ফিরিয়ে আনা হবে। জনগণ যদি চাইত, তবে ৫ আগস্ট তাকে বিতাড়িত করত না।’

আসিফ মাহমুদ আরও বলেন, ‘আমরা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে শ্রদ্ধা করি। তবে তিনি একটি ভুল করেছিলেন—শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনেছিলেন। আমরা কোনোভাবেই আওয়ামী লীগকে ফেরত আনার সুযোগ দেব না। বাংলাদেশের জনগণ রক্ত দিয়ে হলেও আওয়ামী লীগের ফিরে আসা ঠেকাবে।’

পথসভায় আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক। এ ছাড়া নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনে এনসিপির প্রার্থী অ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহ আল আমিনসহ জামায়াত, খেলাফত মজলিস ও এনসিপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জগণমাধ্যমরাজনৈতিক দলআসিফ মাহমুদএনসিপি
