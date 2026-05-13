নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ব্যয় করেছে ৫ লাখ টাকা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৫ লাখ টাকা ব্যয় করেছে জাতীয় পার্টি। আজ বুধবার দলটির পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) দেওয়া নির্বাচনী ব্যয় বিবরণীতে এ তথ্য উল্লেখ করেছে দলটি। জাপার চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ (জিএম) কাদেরের পক্ষে এই হিসাব জমা দেন দলের অতিরিক্ত মহাসচিব রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়া।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাপা ১৯৬ আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। নির্বাচনসংক্রান্ত আইন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী, ১০১ থেকে ২০০ আসনে প্রার্থী দিলে কোনো দল নির্বাচনে তিন কোটি টাকা ব্যয় করতে পারে। এর বাইরে প্রার্থীরা আসনের ভোটার সংখ্যা অনুযায়ী আলাদা ব্যয় করতে পারে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, জাতীয় পার্টির ইসিতে জমা দেওয়া নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণী বলা হয়েছে নির্বাচনে দলীয় প্রচারণা বাবদ খরচ হয়েছে ৩ লাখ ২৫ হাজার টাকা। জনসভা বাবদ খরচ হয়েছে ১ লাখ ১৫ হাজার টাকা। স্টাফ খরচ বাবদ দলটির ব্যয় হয়েছে ৬৫ হাজার টাকা। সাধারণত সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো দলীয় প্রার্থীদের অনুদান দিয়ে থাকে। তবে জাপা এ খাতে কোনো ব্যয় দেখায়নি।

নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাবে জাপা জানিয়েছে, প্রাইম ব্যাংকের বনানী শাখার একটি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দলটি নির্বাচনী ব্যয় করেছে। ওই অ্যাকাউন্টে এখন ৬৬ লাখ ২৪ হাজার ৯৪৭ টাকা জমা আছে। গত এপ্রিলে ৫ লাখ ৫ হাজার টাকা উত্তোলন করা হয়েছিল।

এর আগে গত মঙ্গলবার জামায়াতে ইসলামী তাদের নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব জমা দিয়েছিল। সেখানে তারা সাড়ে চার কোটি টাকা ব্যয় করেছে বলে উল্লেখ করে।

