ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নতুন কমিটি ঘোষণা

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে পরিবর্তন এনে নতুন কমিটি ঘোষণা করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। দলের নতুন মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ও মুখপাত্র মাওলানা গাজী আতাউর রহমান। একই সঙ্গে চারজন যুগ্ম মহাসচিব, চারজন সহকারী মহাসচিব এবং ৫৪ সদস্যের কেন্দ্রীয় শুরার নাম ঘোষণা করেছে দলটি।
আজ শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার বিশেষ বৈঠকে নতুন কমিটি ঘোষণা করেন দলের আমির সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম।
ইসলামী আন্দোলন জানায়, বৈঠকে নির্বাচনোত্তর কার্যক্রম পর্যালোচনার পাশাপাশি আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচন ও বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। ২০২৫-২৬ সেশনের সাংগঠনিক কার্যক্রম পর্যালোচনা শেষে দলকে আরও সুসংহত ও গতিশীল করার লক্ষ্যে নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই নতুন নেতৃত্ব গঠন করা হয়।
ইসলামী আন্দোলনের মজলিশে শুরার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যুগ্ম মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মুহাম্মদ আশরাফুল আলম, শেখ ফজলে বারী মাসউদ, শাহ ইফতেখার তারিক ও মুহাম্মদ নেছার উদ্দিন। সহকারী মহাসচিব করা হয়েছে সৈয়দ এসহাক মুহাম্মদ আবুল খায়ের, আহমাদ আবদুল কাইয়ুম, কে এম আতিকুর রহমান এবং শেখ ফজলুল করীম মারুফকে।
২০০৮ সাল থেকে মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করে আসা ইউনুস আহমদকে দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পরিষদ প্রেসিডিয়ামের সদস্য করা হয়েছে। এ ছাড়াও বৈঠকে ৫৪ সদস্যের কেন্দ্রীয় শুরার নামও ঘোষণা করা হয়।
সভায় সভাপতির বক্তব্যে রেজাউল করিম বলেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ গতানুগতিক কোনো রাজনৈতিক দল নয়; শরীয়াহর পূর্ণ অনুসরণ ও বাস্তবায়নই তাদের প্রধান লক্ষ্য।
শরীয়াহ ও ইসলামের আলোকে রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণ করা হয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, সময়ের পরিবর্তন থেকে শিক্ষা নিয়ে দলকে আরও দক্ষ ও সুসংগঠিত হতে হবে। দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ধারাবাহিক ব্যর্থতায় জনগণের প্রত্যাশা পূরণের দায়িত্ব আরও বেড়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
‘আমাদের লড়াই হবে সকল অন্যায় ও অপশক্তির বিরুদ্ধে। নতুন, পুরাতন ফ্যাসিবাদ বুঝি না, যেখানেই ফ্যাসিবাদ সেখানেই প্রতিরোধ, সেখানেই প্রতিবাদ করা হবে। ফ্যাসিবাদের বি, আমাদের লড়াই অব্যাহত থাকবে...২১ ঘণ্টা আগে
জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জঁ-মার্ক সেরে-শার্লেটে। আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতার কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।২ দিন আগে
১ জুলাই থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত জুলাই সনদ বাস্তবায়ন তথা গণভোটের রায় বাস্তবায়নের জন্য সব জেলা ও মহানগরীতে সেমিনার করা হবে। ৪ জুলাই রাজধানী ছাড়া সব মহানগরী এবং জেলায় বিক্ষোভ ও গণমিছিল করা হবে।২ দিন আগে
বিএনপির পক্ষে প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা এবং বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) হুমায়ুন কবির এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক বিভাগের মন্ত্রী লিও হাইশিং সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।২ দিন আগে