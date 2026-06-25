জুলাই অভ্যুত্থানের দুই বছর: ১১ দলের ৩৬ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা

জুলাই অভ্যুত্থানের পক্ষে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, গণভোটের রায় বাস্তবায়ন এবং আওয়ামী লীগ আমলে সংঘটিত গুম-খুনসহ সকল গণহত্যার দ্রুত বিচারের দাবিতে ৩৬ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট। ঘোষিত কর্মসূচিতে থাকছে সভা-সেমিনার, চিত্র প্রদর্শনী, গ্রাফিতি অঙ্কন ও জাতীয় সংসদের স্পিকার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান।
আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর মগবাজারে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ১১ দলীয় জোটের লিয়াজোঁ কমিটির একটি বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে এসব কর্মসূচির ঘোষণা করেন ১১ দলের লিয়াজোঁ কমিটির সমন্বয়ক ও জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ।
কর্মসূচির ঘোষণায় হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, পয়লা জুলাই থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত জুলাই সনদ বাস্তবায়ন তথা গণভোটের রায় বাস্তবায়নের জন্য সব জেলা ও মহানগরীতে সেমিনার করা হবে। ৪ জুলাই রাজধানী ব্যতীত সব মহানগরী এবং জেলাতে বিক্ষোভ ও গণমিছিল করা হবে। ৬ জুলাই জাতীয় সংসদের সামনে শহীদ পরিবারের পক্ষ থেকে মানববন্ধন এবং জুলাই সনদ ইস্যু পুনরায় সংসদে উত্থাপনে স্পিকার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হবে।
তিনি আরও জানান, জুলাইয়ের ৮ তারিখে রাজধানীতে একটি সেমিনার আয়োজন করা হবে। ২০ জুলাই ১১ দলের নারী সংসদ সদস্য ও নারী নেত্রীদের নিয়ে একটি আলোচনা সভা করা হবে। এ ছাড়া মাসব্যাপী অনুষ্ঠানের মধ্যে চিত্র প্রদর্শনী কর্মসূচি রাখা হয়েছে বলে জানান তিনি।
জামায়াতের এই সহকারী সেক্রেটারি জানান, ২৩, ২৪ ও ২৫ জুলাই রাজধানীসহ সারা দেশে গ্রাফিতি অঙ্কন করা হবে। ৩১ জুলাই সারা দেশে সব মসজিদে জুমার নামাজের পর দোয়া হবে। এ ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীদের যার যার উপাসনালয়ে প্রার্থনা করার অনুরোধ জানান তিনি।
হামিদুর রহমান আযাদ আরও বলেন, জুলাইয়ের স্মৃতিবিজড়িত ঘটনাস্থলগুলোতে বিভিন্ন দিন-তারিখ নির্ধারণ করে স্মৃতিচারণমূলক সভা-সমাবেশ করা হবে, যেখানে প্রত্যক্ষদর্শী ও শহীদ পরিবার অংশগ্রহণ করবে। একইভাবে সারা দেশেও ঘটনাস্থলগুলো চিহ্নিত করে সেখানে এ ধরনের কর্মসূচি পালন করা হবে। সর্বশেষ আগামী ৫ আগস্ট রাজধানীসহ সব জেলা, মহানগরী এবং উপজেলা পর্যায়ে সমাবেশ করা হবে।
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদিব, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব আতাউল্লাহ আমিন, বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান ইরান, নেজামে ইসলাম পার্টির সিনিয়র নায়েবে আমির আব্দুল মাজেদ আতাহারী, এলডিপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব বিল্লাল মিয়াজী, এবি পার্টির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন রানা।
বিএনপির পক্ষে প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা এবং বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) হুমায়ুন কবির এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক বিভাগের মন্ত্রী লিও হাইশিং সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।৫ ঘণ্টা আগে
নির্বাচন কমিশনের (ইসি) চূড়ান্ত করা নির্বাচনী বিধিমালায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদেরও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ রয়েছে। এ নিয়ে বিএনপির নেতাদের মত দুই রকম। তাঁদের একাংশ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সম্ভাব্য অংশগ্রহণ নিয়ে কিছুটা নমনীয়, আবার সতর্কও।১৪ ঘণ্টা আগে
দল শক্তিশালী করতে এবং কার্যক্রমে গতি বাড়াতে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শীর্ষ পর্যায়ে দায়িত্ব পুনর্বণ্টন করা হচ্ছে। পুনর্বণ্টনের এই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা কেউ কেউ তাঁদের পদ হারাতে যাচ্ছেন। আবার কেউ কেউ পাচ্ছেন আগের চেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।১৪ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর ধানমন্ডিতে ফ্যাসিবাদবিরোধী মিছিল শেষে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় চার কর্মীকে দল থেকে বহিষ্কার করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। আজ বুধবার দলের গঠিত তদন্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এই শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত নেয় জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ...১৭ ঘণ্টা আগে