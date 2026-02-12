Ajker Patrika
রাজনীতি

ভোটকেন্দ্রে দেখা জামায়াত আমির ও বিএনপি প্রার্থীর, একসঙ্গে কাজ করার প্রত্যাশা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ভোটকেন্দ্রে দেখা জামায়াত আমির ও বিএনপি প্রার্থীর, একসঙ্গে কাজ করার প্রত্যাশা
ভোটকেন্দ্রে সাক্ষাৎ হলে শফিকুর রহমান ও শফিকুল ইসলাম খান একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা-১৫ আসনের মিরপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনে এসেছিলেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। একই সময়ে একই ভোটকেন্দ্রে হাজির হন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির ধানের শীষের প্রার্থী শফিকুল ইসলাম খান।

আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল পৌনে ১০টার দিকে ভোটকেন্দ্র থেকে বের হওয়ার পথে সাক্ষাৎ হয় তাঁদের। এ সময় একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন শফিকুর রহমান ও শফিকুল ইসলাম খান। পরস্পরের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন দুই নেতা।

কুশল বিনিময়কালে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী মো. শফিকুল ইসলাম খান মিল্টন জামায়াত আমিরকে সঙ্গে নিয়ে বলেন, ‘আমরা দুজন ভাই ভাই। যেই জিতি এলাকার মানুষের জন্য একসঙ্গে কাজ করব।’

জামায়াত আমির ভোটগ্রহণ নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘একসঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রেখেই আমরা দেশ গড়ব।’

দুই প্রার্থীই ভোটগ্রহণ নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। কুশল বিনিময় ও আলিঙ্গন শেষে চলে যান তাঁরা।

সরেজমিনে দেখা যায়, কেন্দ্রের ভেতরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা দায়িত্ব পালন করছেন। ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবে চলছে। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেও সৌহার্দ্যের এই দৃশ্য নির্বাচনী পরিবেশে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন উপস্থিত কয়েকজন ভোটার।

কেন্দ্র পরিদর্শনে যাওয়ার আগে আজ সকাল সাড়ে আটটায় রাজধানীর মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের বালক শাখা কেন্দ্রে ভোট দেন জামায়াতে আমির ডা. শফিকুর রহমান।

বিষয়:

মিরপুরনির্বাচননির্বাচন কমিশনভোটজাতীয় নির্বাচনত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপিতে যোগদান

জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপিতে যোগদান

জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

জয়ের নিয়ামক জেন-জি

জয়ের নিয়ামক জেন-জি

কুষ্টিয়ায় ভোটকেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা চুরি

কুষ্টিয়ায় ভোটকেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা চুরি

নির্বাচনে টংয়ের দোকানে বসাসহ যেসব কাজ করতে পারবে না পুলিশ

নির্বাচনে টংয়ের দোকানে বসাসহ যেসব কাজ করতে পারবে না পুলিশ

সম্পর্কিত

যাকে উপযুক্ত মনে করেন, পছন্দ অনুযায়ী তাকেই ভোট দিন: তারেক রহমান

যাকে উপযুক্ত মনে করেন, পছন্দ অনুযায়ী তাকেই ভোট দিন: তারেক রহমান

ভোটকেন্দ্রে দেখা জামায়াত আমির ও বিএনপি প্রার্থীর, একসঙ্গে কাজ করার প্রত্যাশা

ভোটকেন্দ্রে দেখা জামায়াত আমির ও বিএনপি প্রার্থীর, একসঙ্গে কাজ করার প্রত্যাশা

ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের সূচনা করবে মানুষ: তারেক রহমান

ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের সূচনা করবে মানুষ: তারেক রহমান

এখন পর্যন্ত যেভাবে ভোট চলছে, ফলাফল যা হোক মেনে নেব: জামায়াত প্রার্থী ব্যারিস্টার আরমান

এখন পর্যন্ত যেভাবে ভোট চলছে, ফলাফল যা হোক মেনে নেব: জামায়াত প্রার্থী ব্যারিস্টার আরমান