ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের সূচনা করবে মানুষ: তারেক রহমান

জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ‘এই দিনটির জন্য দেশের জনগণ দীর্ঘ অপেক্ষা করছিল। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের সূচনা করবে বাংলাদেশের মানুষ।’
আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকালে গুলশান মডেল হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ভোট দেওয়া শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তারেক রহমান।
বিএনপি চেয়ারম্যান আরও বলেন, ‘আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি জনগণ সুষ্ঠুভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারলে যেকোনো ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়া সম্ভব।’
তিনি আরও বলেন, ‘জয় লাভ করলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটানোই আমাদের অগ্রাধিকারে থাকবে।’
নির্বাচনের আগের রাতের নানা ঘটনা প্রসঙ্গে বিএনপি চেয়ারম্যান বলেন, ‘অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটনা ঘটেছে এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সেটা কঠোর হস্তে দমন করেছে।’
এর আগে সকাল সাড়ে ৯টায় এই ভোটকেন্দ্রে আসেন তারেক রহমান।
তারেক রহমানের সঙ্গে একই কেন্দ্রে ভোট দিতে আসেন তাঁর স্ত্রী জুবাইদা রহমান ও কন্যা জাইমা রহমান। ৯টা ৪৫ মিনিটে ভোট দিয়ে বের হন তাঁরা।
ঢাকা-১৫ আসনের মিরপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনে এসেছিলেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। একই সময়ে একই ভোটকেন্দ্রে হাজির হন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির ধানের শীষের প্রার্থী শফিকুল ইসলাম খান।১০ মিনিট আগে
তিনি বলেন, ‘আমাদের কাছে তথ্য এসেছে গতকাল রাতে বিভিন্ন জায়গায় পর্যবেক্ষকেরা বিভিন্ন কেন্দ্রে ভিজিট করতে গেলে স্থানীয় কিছু উচ্ছৃঙ্খল লোকজন তাদের হয়রানি করেছে। আমাদের সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হচ্ছে আমাদের কিছু সমর্থকদের হয়রানি করা হচ্ছে।’১ ঘণ্টা আগে
দীর্ঘ ১৭ বছর পর ভোট দিতে পেরে আবেগাপ্লুত বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, ‘কক্সবাজারে ভোটকেন্দ্রগুলোতে উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে।’ ভোটার উপস্থিতি সন্তোষজনক উল্লেখ করে তিনি আশা প্রকাশ করেন, ‘শেষ পর্যন্ত ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ ভোট পড়তে পারে।’১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে নিজের ভোট প্রদান করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে আটটায় রাজধানীর মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের বালক শাখা কেন্দ্রে ভোট দেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে