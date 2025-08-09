Ajker Patrika
> রাজনীতি

আরশাদুলের নেতৃত্বে এনসিপির চট্টগ্রাম মহানগর কমিটি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী মীর আরশাদুল হক। ছবি: সংগৃহীত
কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী মীর আরশাদুল হক। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ৩২ সদস্যদের চট্টগ্রাম মহানগর সমন্বয়ক কমিটি ঘোষণা করেছে। আজ শনিবার (৯ আগস্ট) সন্ধ্যায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এনসিপির ভেরিফায়েড পেজে এই কমিটি প্রকাশ করা হয়। আগামী ৩ মাস অথবা আহ্বায়ক কমিটি গঠনের আগ পর্যন্ত এই কমিটির কার্যক্রম চলবে বলে জানানো হয়েছে।

এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহ এ কমিটি অনুমোদন দিয়েছেন।

কমিটিতে প্রধান সমন্বয়কারী করা হয়েছে মীর আরশাদুল হককে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন। ২০১৭ সালে পড়াশোনা শেষ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সহসভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন মীর আরশাদুল হক। কাজ করেছেন বিভিন্ন গণমাধ্যমে। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার পুঁইছড়ি ইউনিয়নের নাপোড়া বাজার।

কমিটিতে যুগ্ম সমন্বয়কারী হিসেবে আছেন আটজন। তাঁরা হলেন—মোহাম্মদ এরফানুল হক, আরিফ মঈনুদ্দিন, মো. রাফসান জানি, মীর মোহাম্মদ শোয়াইব, মো. জসিম উদ্দিন, জোবাইর হোছেন, মুহাম্মদ সাঈদুর রহমান ও নিজাম উদ্দিন।

এ ছাড়াও কমিটিতে ২৩ জনকে সদস্য করা হয়েছে। তাঁরা হলেন—মোহাম্মদ ফরহাদুল আলম সবুজ, মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, সাদিয়া আফরিন, সাহেদ ইকবাল চৌধুরী, রকিবুল হাসান, মোহাম্মদ সোহরাব চৌধুরী, মোহাম্মদ রিদুয়ান কাদের, লুৎফুর রহমান রোহান, অ্যাডভোকেট আবির মুহাম্মদ, মেহেদী হাসান জনি, সুব্রত পাল, ইফহামুল হক আশেক, সৈয়দ এহছানুল হক, মো. আজগর আলী (আশিক), ডা. মাহতাব উদ্দিন আহমদ, মো. এমদাদুল হক, মো. মিজানুর রহমান (নোবেল), মোহাম্মদ আজাদ, হৃদয় দত্ত, আকরাম হোসাইন বাপ্পি, মুহাম্মদ ইসমাঈল শরীফ, তাহজিব চৌধুরী ও রুহুল আমিন।

বিষয়:

কমিটিচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপি
