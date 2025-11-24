Ajker Patrika
রাজনীতি

দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে এনসিপির মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৫: ১৬
শাহবাগে শহীদ আবু সাঈদ কনভেনশন হলে সারা দেশ থেকে আসা এনসিপির মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
শাহবাগে শহীদ আবু সাঈদ কনভেনশন হলে সারা দেশ থেকে আসা এনসিপির মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় দিন আজ। রাজধানীর শাহবাগে শহীদ আবু সাঈদ কনভেনশন হলে সারা দেশ থেকে আসা মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে।

‘দেশ বদলাবে নতুন নেতৃত্বে’—এই স্লোগানকে সামনে রেখে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দুই দিনব্যাপী এই সাক্ষাৎকার কার্যক্রম চলছে।

আজ সোমবার সকাল ৯টা থেকে শুরু হওয়া এই সাক্ষাৎকার চলবে রাত ৯টা পর্যন্ত। এর আগে গতকাল রোববার সকাল ৯টায় প্রথম দিনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ শুরু হয়।

এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া উপকমিটির প্রধান মাহাবুব আলম জানান, ১০টি বিভাগ থেকে আগত মনোনয়নপ্রত্যাশীরা বিভাগ অনুযায়ী পৃথকভাবে সাক্ষাৎকারে অংশ নিচ্ছেন। পুরো কার্যক্রমে দলীয় নেতা-কর্মী ও সম্ভাব্য প্রার্থীদের উপস্থিতিতে কনভেনশন হল প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গতকাল ৩৯১ জন মনোনয়নপ্রত্যাশী সাক্ষাৎকারে অংশ নিয়েছেন। এর মধ্যে খুলনা বিভাগ থেকে ৩০ জন, রাজশাহীর ৪২, চট্টগ্রামের ৪২, ঢাকার ৬৫, বরিশালের ৩১, রংপুরের ৪৩, ফরিদপুরের ৪১, ময়মনসিংহের ৪০, কুমিল্লার ৪৫ জন এবং সিলেটের ১২ জন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণপ্রক্রিয়া আজ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটি সূত্র জানায়, সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মনোনয়নপ্রত্যাশীদের যোগ্যতা, দক্ষতা, রাজনৈতিক দর্শন, সাংগঠনিক দক্ষতা এবং জনগণের সঙ্গে সংযোগ—এসব বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করা হবে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত প্রার্থী বাছাইয়ের প্রাথমিক ধাপ সম্পন্ন করা হবে। এরপর চলতি মাসেই চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা সম্ভব হবে বলে আশা করছে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি।

বিষয়:

মনোনয়ননির্বাচনএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...