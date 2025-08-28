Ajker Patrika
ফ্যাসিবাদবিরোধী সব দলকে নিয়ে জাতীয় ঐকমত্যের সরকার হবে: এ্যানি

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুর পৌর বিএনপির সম্মেলনে বক্তব্য দেন শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি। ছবি: আজকের পত্রিকা
লক্ষ্মীপুর পৌর বিএনপির সম্মেলনে বক্তব্য দেন শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের সব রাজনৈতিক দলকে নিয়ে জাতীয় ঐকমত্যের সরকার গঠন করা হবে। আর সে সরকারের নেতৃত্বে দেবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তাঁর নেতৃত্বে দেশের মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধ।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে লক্ষ্মীপুর পৌর বিএনপির সম্মেলনে অংশ নিয়ে এ্যানি এসব কথা বলেন। শহরের বালিকা উচ্চবিদ্যালয় মাঠে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব বলেন, ‘তারেক রহমান দেশের বাইরে থেকে বিএনপিকে গাইড করেছেন। হাসিনার বিরুদ্ধে দেশের সব রাজনীতিক দল, মানুষ, তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীকে ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলন, সংগ্রাম ও লড়াই করেছেন। এটা এত সহজ ব্যাপার ছিল না। কিন্তু সেটা তারেক রহমানের নেতৃত্বে সম্ভব হয়েছিল। সামনে সঠিকভাবে যিনি বাংলাদেশের নেতৃত্বে দিতে পারবেন, তিনিই হলেন তারেক রহমান। তাঁর নেতৃত্বে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় অগ্রসর হচ্ছি।’

এ্যানি আরও বলেন, তারেক রহমান দেশে আসবেন। দেশে একটি সুন্দর নির্বাচন হবে। জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা হবে। আর সেই জনগণের সরকার হবে বিএনপির, নেতৃত্বে তারেক রহমান।

প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক এবং মাটি ও মানুষের নেতা উল্লেখ করে বিএনপির এ নেতা বলেন, ‘সেটার প্রতিচ্ছবি তারেক রহমানের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। সেটা তাঁর মধ্যে রয়েছে। বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি এই দেশের মানুষের আস্থা-বিশ্বাস রয়েছে। খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি ঐক্যবদ্ধ আছে, থাকবে।’

আওয়ামী লীগ সরকারের সময় হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি, গুম-খুন, নির্যাতন হয়েছে দাবি করে এ্যানি বলেন, ‘হাসিনার নেতৃত্বে অপকর্মগুলো হয়েছে। হাসিনার রক্তচক্ষুকে ভয় পাইনি। বারবার জেল-জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়েছি। তারপরও হাসিনার কাছে মাথা নত করিনি। তাই হাসিনা যে কাজগুলো করেছেন, সেটা বিএনপি করতে পারে না। আমাদের চিরদিন মনে রাখতে হবে ফ্যাসিস্ট হাসিনার কথা, ভোলা যাবে না।’

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আবুল খায়ের ভূঁইয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহশিল্প ও বানিজ্যবিষয়ক সম্পাদক এ বি এম আশ্রাফ উদ্দীন নিজাম, চট্টগ্রাম বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক হারুনুর রশিদ হারুন, জেলা বিএনপির সদস্যসচিব সাহাব উদ্দীন সাবু, পৌর বিএনপির সভাপতি মাহাবুবুর রহমান লিটন, সাধারণ সম্পাদক নিজাম উদ্দীন, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লোকমান হোসেন প্রমুখ।

