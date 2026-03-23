Ajker Patrika
রাজনীতি

প্রতিমন্ত্রী হওয়ায় উপজেলা বিএনপির পদ ছাড়লেন মীর শাহে আলম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মীর শাহে আলম। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। তাঁর পদত্যাগের পর শিবগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি এস এম তাজুল ইসলামকে দলটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। আজ সোমবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মীর শাহে আলম বগুড়া জেলাধীন শিবগঞ্জ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তী সময়ে তিনি বর্তমান সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হওয়ায় এবং দলীয় সাংগঠনিক দায়বদ্ধতা থেকে তিনি শিবগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

মীর শাহে আলমের পদত্যাগের ফলে সভাপতির পদটি শূন্য হয়ে পড়লে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি এস এম তাজুল ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

বিষয়:

বগুড়াবিএনপিসরকারপদত্যাগপ্রতিমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

