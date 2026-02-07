ঠাকুরগাঁওয়ে তারেক রহমানের জনসভায় নেতা-কর্মীর ঢল

ঠাকুরগাঁওয়ে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের জনসভায় জড়ো হয়েছেন দলের লাখো নেতা-কর্মী। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপির মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন তারেক রহমান।
আজ বেলা ১১টা ৪০ মিনিটের দিকে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের বড় মাঠে আয়োজিত জনসভায় যোগ দেন তারেক রহমান। এর আগে তাঁকে বহনকারী হেলিকপ্টারটি ঠাকুরগাঁওয়ে সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে নামে।
জেলা বিএনপি সূত্রে জানা গেছে, জনসভা শেষে তারেক রহমান নীলফামারী ও দিনাজপুরে পৃথক জনসভায় অংশ নেবেন।
এদিকে তারেক রহমানের আগমন ঘিরে গতকাল শুক্রবার রাত থেকেই ঠাকুরগাঁও শহর ও আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিএনপির নেতা-কর্মীরা জনসভাস্থলে আসতে শুরু করেন। অনেকে বড় মাঠে রাত যাপন করেন। জনসভা সফল করতে মাঠ ও আশপাশের এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ দেখা গেছে।
আসন্ন ১২ ফেব্রুয়ারির সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বেশ চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান তাঁর এক সময়কার ঘনিষ্ঠ মিত্র ও বর্তমানে প্রধান নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর দেওয়া ‘জাতীয় ঐকমত্যের সরকার’ গঠনের প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন।৪ ঘণ্টা আগে
নির্বাচনে ভোটারদের জন্য কী কী প্রতিশ্রুতি থাকছে, তা আনুষ্ঠানিকভাবে জানাল বিএনপি। একই সঙ্গে ভোটে জিতে ক্ষমতায় গেলে কোন নীতি-আদর্শে তারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, তা-ও তুলে ধরেছে দলটি। নির্বাচনের ছয় দিন আগে গতকাল শুক্রবার বিএনপি তাদের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছে।১২ ঘণ্টা আগে
জাতিসংঘের অধীনে শরিফ ওসমান হাদি হত্যার তদন্তের দাবিতে ইনকিলাব মঞ্চের বিক্ষোভকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার ঘটনায় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করেছে। আজ শুক্রবার এক বিজ্ঞপ্তিতে রাজনৈতিক দলটি এই নিন্দা জানায়। একই সঙ্গে এ ঘটনার বিচার দাবি করেছে দলটি।১৫ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে প্রকাশ্য মুখোমুখি বিতর্কের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘আপনি যেহেতু আপনার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন, তাই আমি আপনাকে একটি গণমঞ্চে মুখোমুখি বিতর্কে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, যেখানে আমরা জাতির সামনে...১৭ ঘণ্টা আগে