খিলগাঁওয়ে যুবলীগের সাবেক ওয়ার্ড নেতা গ্রেপ্তার

খিলগাঁওয়ে যুবলীগের সাবেক ওয়ার্ড নেতা গ্রেপ্তার
রাজধানীর খিলগাঁওয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী যুবলীগের সাবেক এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। গ্রেপ্তার মো. মামুন ওরফে শুক্কুর (৪৫) খিলগাঁও থানা যুবলীগের ২ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।
আজ সোমবার রাত সাড়ে ৩টার দিকে খিলগাঁও থানা-পুলিশের একটি দল বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।
ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপকমিশনার মো. আকতার হোসেন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গ্রেপ্তার মামুনের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।