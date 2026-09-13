Ajker Patrika
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রাজনীতি

তিতুমীর কলেজে হামলার অভিযোগে ঢাবিতে বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর বিক্ষোভ

ঢাবি প্রতিনিধি
তিতুমীর কলেজে হামলার অভিযোগে ঢাবিতে বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর বিক্ষোভ
নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

সরকারি তিতুমীর কলেজে দেয়াল লিখন কর্মসূচিতে বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় সংগঠনটির এক নেতা আহত এবং এক নারী সদস্যকে যৌন হেনস্তা ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে। হামলার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী।

রোববার (১৩ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর ১৭তম জাতীয় কাউন্সিল উপলক্ষে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও সার্বভৌমত্বের দাবিতে সরকারি তিতুমীর কলেজ শাখা দেয়াল লিখন কর্মসূচির আয়োজন করে। কর্মসূচি চলাকালে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা হামলা চালান বলে সংগঠনটির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়।

বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর দাবি, হামলায় নেতৃত্ব দেন সরকারি তিতুমীর কলেজ শাখা ছাত্রদলের সদস্যসচিব সেলিম রেজা এবং আক্কাছুর রহমান আঁখি হল শাখার সভাপতি মো. মাইন উদ্দিন তোহা আকন্দ। এতে সংগঠনটির তিতুমীর কলেজ শাখার আহ্বায়ক সোহাগ প্রামাণিক আহত হন। একই ঘটনায় সংগঠনের সদস্য তানহা জামানকে যৌন হেনস্তা ও হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

ঘটনার প্রতিবাদে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী। মিছিলটি শামসুন নাহার হল, হাকিম চত্বর ও স্বোপার্জিত স্বাধীনতা চত্বর প্রদক্ষিণ করে রাজু ভাস্কর্যের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ইসরাত জাহান ইমুর সঞ্চালনায় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি তৈয়ব ইসলাম। বক্তব্য দেন সরকারি তিতুমীর কলেজ শাখার সদস্য সালমান শেখ ও তানহা জামান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সামি আব্দুল্লাহ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ভিন্নমতের ওপর হামলা ও দমন কখনো গণতান্ত্রিক চর্চার অংশ হতে পারে না। ছাত্রলীগ দীর্ঘদিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও ভিন্নমত দমনে যে সন্ত্রাসী পদ্ধতি অনুসরণ করেছে, ছাত্রদলের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডেও তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে বলে দাবি করেন তাঁরা। আধিপত্যবাদী আচরণ, সন্ত্রাস ও ভিন্নমত দমনের প্রশ্নে ছাত্রলীগের সঙ্গে ছাত্রদলের মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই বলেও মন্তব্য করেন বক্তারা।

বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর নেতারা আরও বলেন, গণ-অভ্যুত্থানের পরও ক্যাম্পাসে ভিন্নমতের ওপর হামলা, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং নারী শিক্ষার্থীদের যৌন হেনস্তার মতো ঘটনা উদ্বেগজনক। কোনো সংগঠনেরই অন্য সংগঠনের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে হামলা চালানোর অধিকার নেই।

বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী হামলার সুষ্ঠু তদন্ত, দায়ীদের চিহ্নিত করে যথাযথ সাংগঠনিক ও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া এবং ক্যাম্পাসে সব শিক্ষার্থীর নিরাপদ ও স্বাধীন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়বিক্ষোভযৌন হয়রানিহামলাবাংলাদেশের রাজনীতিমিছিল
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