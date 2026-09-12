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রাজনীতি

কে কার সঙ্গে আঁতাত করছে, জনগণ জানে: রিজভী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
কে কার সঙ্গে আঁতাত করছে, জনগণ জানে: রিজভী
রুহুল কবির রিজভী। ফাইল ছবি

ক্ষমতাসীন বিএনপির সঙ্গে আঁতাত করেই কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ গুলশানে মিছিল করেছে—জামায়াতে ইসলামীর এমন অভিযোগের কড়া জবাব দিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, ‘আমাদের কোনো জাতীয় নেতা তো বলেননি যে, আওয়ামী লীগকে ক্ষমা করে দেব। এটা কারা বলেছিল, সেটা নিশ্চয় দেশবাসী ভুলে যায়নি। সুতরাং কে কার সঙ্গে আঁতাত করছে, সেটা জনগণ জানে। ফলে এসব কথা বলে কোনো লাভ নেই।’

শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাতে দলের স্থায়ী কমিটির বৈঠক শেষে গুলশানে দলের চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন রুহুল কবির রিজভী।

রিজভী বলেন, ‘যারা বেআইনি সংগঠন, নিষিদ্ধ সংগঠন, আদালত তাদের নিষিদ্ধ করেছে। সুতরাং বেআইনি যে সংগঠন, তারা প্রকাশ্যে কোনো কর্মসূচি পালন করতে পারে না। সরকারের কনসার্ন যে মিনিস্ট্রি, অর্থাৎ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে দেখবেন, কারা এর সঙ্গে জড়িত আছে এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেবে। তাৎক্ষণিকভাবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সেখানে ভূমিকা রেখেছে। কিছু গ্রেপ্তারও হয়েছে।’

বিষয়:

বিএনপিরুহুল কবির রিজভীআওয়ামী লীগজামায়াতে ইসলামী
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